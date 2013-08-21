Ut å nettverke med reisestøtte

Støtte til managerbransjen er en forutsetning for vekst i musikkeksporten, selv om det innebærer å gi reisestøtte til helt nye søkergrupper. Det hevder Kathryn Naish Hjelsvold i Nordic Artist Management. I løpet av de neste ukene spiller flere av hennes artister på BBC Proms.

Må musikerne ofre for at eksisterende støtteordninger skal hjelpe den avmagrede, norske managerbransjen? Diskusjonen startet i vår da Music Norway om å slippe managere, låtskrivere og komponister inn som mottakere av reisestøtte, penger som tidligere var forbeholdt musikeres turneer i utlandet.

Flere om beinet

I juni ble denne «nye» reisestøtten delt ut for første gang. I alt ble det gitt 32 000 kroner til bransjeaktiviteter som blant annet omfatter utgifter til reiser og opphold i forbindelse med nettverksbygging og låtskriving. Til tross for at nyordningen har skapt debatt, utgjør pengene som bransjen fikk bare en liten del av de 1,6 millionene som ble utdelt i juni.

Raffineres

Summene som ble tildelt enkeltsøkerne i den nye søkergruppen var små, i retning av det symbolske. Bortsett fra låtskriverduoen Simen & Espen, som fikk 10 000 kroner til et opphold i New York, ble de 32 000 kronene delt opp i biter fra 5000 til 1000 kroner. Det betyr ikke at det er noe mål fra Music Norways side at bransjen skal få like lite i framtiden, eller at det de enkelte får skal være så lite. Music Norways daglige leder Kathrine Synnes Finnskog tror at enda mer kommunikasjon med bransjen vil føre til at det blir flere managere som søker reisestøtte i framtiden og at søknadene blir bedre.

Bransjeaktører Ballade har vært i kontakt med mottar nyordningen med åpne armer, kanskje ikke overraskende.

Må ut

Kathryn Naish Hjelsvold, som leder kontoret til Nordic Artists Management i Norge, mottok 1500 kroner til salgsmøter i London i august-desember 2013 pluss 4000 til en turné med Trondheimsolistene i Tyskland og Sveits. Selv om summen er liten, og gjenspeiler summen hun søkte på, er Hjelsvold overbevist om at vi ikke kommer utenom en omfordeling av støttemidlene.

– Den eneste måten å vedlikeholde nettverk på er å møte kontakter ansikt til ansikt. Jeg har vært 20 år i denne bransjen (hun jobbet lenge i Storbritannia, red. anm.) og vet hva som virker. Ikke minst når unge musikere skal fram er en aktiv representasjon helt avgjørende. I så måte har norske aktører hittil vært for passive, men nå er det helt nødvendig for musikklivet at vi styrker bransjen, sier hun.

Pengene skal blant annet bidra til at hennes assistent Åse Våg Aaknes også kan reise ut og få praktisk erfaring i nettverksbygging i utlandet.

Til Proms

Nordic Artists Management har en hektisk høst. Hjelsvolds kontakter i hennes opprinnelige hjemland har bidratt til at blant andre fiolinist Vilde Frang deltar under konsertserien The Proms i England. Det samme gjør pianisten Christian Ihle Hadland som har konserter i London 26. august og 3. september (sistnevnte dato med Oslofilharmonien i Albert Hall).

Selskapet har kontorer i Danmark, Finland, Sverige og Norge. Hjelsvold sier at overskuddet hun håper vil komme fra satsingen ute, vil komme virksomheten i Norge til gode.

— På et overordnet plan ser jeg dessuten at norske artister som gjør det godt ute er fantastiske representanter for Norge, sier Hjelsvold og peker på Classical Musics omtale av den nordiske invasjonen i årets Prom-sesong i London.

Mer relevant

I følge direktør Finnskog i Music Norway har nyordningen gjort støtteapparatet relevant for en helt ny gruppe i og med bransjens nye status som søkergruppe.

— Nå skal vi oppsummere erfaringene og kommunisere dette med bransjen.

— Flere, blant andre MFO, mener at dere burde ventet på nye friske penger før dere slapp til en ny søkergruppe i en ordning som har vært forbeholdt musikerne?

— Vi håper jo på at det kommer nye penger til gjennom statsbudsjettet, det har kommet klare signaler om å løfte kreative næringene. For oss var det likevel viktig å konkretisere ambisjonen om å støtte bransjen så fort som mulig, sier Finnskog.