Bransjen

Turné- og arrangørtilskot frå Norsk kulturråd

Publisert
14.10.2005
Skrevet av
- Red.

Minor Majority, Jaga Jazzist og Sidsel Endresen er blant utøvarane som no får turnétilskot frå Norsk kulturråd. Enslaved, Arcturus og Red Harvest får 100 000 kroner kvar til å turnere høvesvis i USA og Europa. Maria Mena får 60 000 kroner til Norgesturné. Fleire konsertarrangørar får tilskot, blant desse er Hole In The Sky-festivalen og Bergen Electronica festival som får høvesvis 80 000 og 60 000 kroner kvar.

Turné- og arrangørtilskot rettar seg mot utøvarar og arrangørar som allereie har markert seg regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Kulturrådet har fordelt 1,4 mill. kroner i denne runden og det vart i alt søkt om 7,9 mill. kroner. Ordninga har ei stor og sterkt aukande søknadsmengde.

Til saman 141 søknader vart handsama. 36 av søkjarane får tilskot.

Det er gitt tilskot til følgjande føremål:

Artistar på turné i Noreg: kr 125 000
Artistar på turné i utlandet: kr 730 000
Arrangørar og festivalar: kr 574 000

BransjeStøtteordninger

Relaterte saker

Adolf Østbye – Norges Første Grammofonstjerne (2005)

40 musikkutgivingar blir innkjøpte

Norsk Kulturråd kjøper inn 40 utgivingar i 2. runde for innkjøpsordninga for fonogram 2005. Blant dei innkjøpte er Paal Flaata...

Agnes Buen Garnås (Foto: Anders Bruen)

Buen Garnås fikk ærespris

Folkemusikeren Agnes Buen Garnås er blitt tildelt Norsk kulturråds ærespris for 2005. Prisen er på 300 000 kroner. «Garnås har...

Monica Larsson, NRF (Foto: Norock.no)

Norgesnettet utfordrer Kulturrådet: – Gi æresprisen til Norsk Rockforbund!

Norsk Rockforbund sliter i en økonomisk bølgedal, og er truet av drastiske kutt i driften hvis situasjonen ikke bedrer seg...

Jan Lothe Eriksen, Norsk Folkemusikk og Danselag

Kulturråd-evaluering roser Norsk Folkemusikk og -Danselag

Kulturforskar Georg Arnestad har på oppdrag frå Norsk kulturråd evaluert Norsk Folkemusikk og -Danselag. I evalueringa gjev Arnestad «folkemusikkens enfant...

"Romances" – Mike Patton & Kaada (cover)

62 musikkutgivelser kjøpt inn av Kulturrådet

Norsk kulturråd kjøper inn 62 utgivelser i 1. runde for innkjøpsordningen for fonogrammer 2005. Noen av de innkjøpte CDene er...

Niko Valkepää,

Kulturrådet gir 2,4 millioner til pop- og rock-konserter

Kulturrådets turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk er en svært viktig ordning for musikere som ønsker å vise seg...

Flere saker

Popcorn Time logo

Beslaget av Popcorntime.no skal likevel prøves for retten

Dataforeningene NUUG og EFN fikk medhold i ankesaken, og Økokrims beslag av domenet skal behandles på nytt av tingretten.

Frøydis Århus

Frøydis Århus er ny festivalsjef i Vossa Jazz

– Rett kvinne på rett stad med dei beste føresetnadene for å ta Vossa Jazz inn i ei blømande framtid,...

Monica Johansen

NY JOBB: Monica Johansen til Norsk Viseforum

– Å få lov til å drive med kommunikasjon i den bransjen jeg elsker kunne ikke blitt bedre, sier Monica...