62 musikkutgivelser kjøpt inn av Kulturrådet

Norsk kulturråd kjøper inn 62 utgivelser i 1. runde for innkjøpsordningen for fonogrammer 2005. Noen av de innkjøpte CDene er Trondheim Jazzorkester med Chick Corea «Live inn Molde», nyutgivelse av Gerd og Otto Nielsens slagere fra 30-tallet, Ophelia Ragtime Orchestras sanger fra kabaret-tidens Berlin, og Ardittikvartettens Ultima-innspilinger. På pop- og rock-siden finner vi utøvere som Mortiis, Enslaved, Kaada/Patton, Ryfylke og Schtimm.

Videre er gruppene Madcon, Drunk, Ephemera og Alog innkjøpt i denne runden, samt artister som Ane Brun, Veronica Akselsen og Solveig Slettahjell. Thorbjørn Egner-klassikerne «Doktor Dyregod», «Hakkebakkeskogen» og «Kardemomme by» er også kjøpt inn, samtidig som Kulturrådet etterlyser flere gode CD-produksjoner for barn.

Kulturrådet forteller at 277 utgivelser er blitt vurdert i denne innkjøpsrunden. Innkjøpsordningen skal som vanlig bidra til å øke kjennskapen til og spredningen av norske kvalitetsfonogrammer, og stimulere til en bred produksjon av utgivelser med musikk av norske opphavsmenn og utøvere. De innkjøpte utgivelsene distribueres til biblioteker og andre institusjoner i inn- og utland som kan gjøre musikken tilgjengelig og kjent for et bredt publikum.

Budsjettrammem for Innkjøpsordningen for 2005 er i underkant av 9,8 millioner kroner. Det er to innkjøpsrunder i året, med søknadsfrist 1. mars og 1. september. Fra 2006 blir det ingen søknadsfrister; da fonogrammene vil vurderes fortløpende. De fleste fonogrammene kjøpes inn i 580 eksemplarer, mens tallet er 460 for de fonogrammene som kun sendes til norskspråklige mottakere. De viktigste mottakergruppene er biblioteker med musikksamling, utdanningsinstitusjoner innen musikk, utenlandske radiostasjoner og ambassader.

Kulturrådets vedtak om innkjøp blir foretatt på bakgrunn av en innstilling fra en komité for ordningen. Komiteen er oppnevnt av Kulturrådet, og består i perioden 2005-2008 av Liv Sandven (leder og medlem av Kulturrådet), Hallgrim Berg (medlem av Kulturrådet), Lene Grenager,Thore Johansen og Marit Karlsen.

* Alog: Miniatures, Rune Grammofon

* Ane Brun: A Temporary Dive, Det Er Mine Records

* Arditti String Quartet: Ultima Arditti vol 1, Aurora

* Bente Hemsing: Sole’ sprett – salmar, sull og slått, Bente Hemsing

* Crimetime Orchestra: Life is a beautifulmonster, Jazzaway Records

* Dag Arnesen :Time Enough, Gemini Records

* Den Norske Operas solister og kor /Kringkastingsorkesteret: Egil Hovland: Fange og fri, Simax

* Dharma: Dreamland Baby, Lyxpop Records

* Drunk: The Company Tie, This Bastards Voice

* Eirik Raude: I Ching, Simax

* Eivind Mo: Tidlege innspelingar, Talik

* Enslaved: Isa, Tuba Records

* Ephemera: Monolove, Ephemera Records

* Ernst Simon Glaser og Liv Glaser: Schumann & Schubert, Simax

* Food: Last Supper, Rune Grammofon

* Frode Gjerstad Trio: St. Louis (FMR Records)

* Gerd og Otto Nielsen: Gerd og Otto Kapittel 1, Herman Records

* Henning Kraggerud: Sibelius / Sinding – Violin concertos, Naxos

* Håkon Thelin: A Preference to other things, Albedo

* Insense: Soothing Torture, Black Balloon Records

* Jan Garbarek: In Praise of Dreams, ECM

* Juniorsolistene: Bertil Palmar Johansen, Sonor

* Jørn Fossheim og St. Petersburgh Philharmonic Orchestra: Dobrowen: Piano Concerto and Sonatas, Simax

* Kolbein Falkeid / Ketil Bjørnstad: Solskinnsdypet, Kirkelig kulturverksted

* Kristiansand Symfoniorkester: Sigurd Lie, 2L

* Kaada / Patton: Romances, Ipecac Recordings

* Leif Ove Andsnes: Mozart: Piano Concertos 9 and 18, EMI

* Madcon: Its all Madcon, Bonnier Music Norway

* Majorstuen: Jorun Jogga, Majorstuen Fiddlers Company

* Maria Kannegaard: Quiet Joy, Jazzland Records

* Mental Overdrive: 083, Smalltown Supersound

* Metropolitan: Love is Blind, Curling Legs

* MiNensemblet: Party Music, Euridice

* Mortiis: The Grudge, Earache Records

* Nils Økland: Bris, Rune Grammofon

* Ophelia Orchestra: Sound and smoke – The Music of the Berlin Cabaret Era, Wildstar World

* Ove Røsbak: Himmelhaik, Tylden

* Rune Temte / Ole-Henrik Moe: Poesi CD: Herman Wildenvey, Temte Productions

* Ryfylke: Boknafjord, Roggbif

* Schtimm: Featuring, Clearpass

* Sinikka Langeland og Kåre Nordstoga: Påsketona, Nordic Records

* Skambankt: Skambankt, Tuba Records

* Solveig Slettahjell: Pixiedust, Curling Legs

* Stonegard: Arrows, Bonnier Music Norway

* Strønen / Storløkken: Humcrush, Rune Grammofon

* Ståle Kleiberg Requiem for the Victims of Nazi Percecution, Simax

* Tellusalie: Tangerine Dreams, Forward Records

* The Mormones: Dra til Hælvette, Trust Me Records

* Thorbjørn Egner: Hakkebakkeskogen, Barneselskapet

* Thorbjørn Egner: Kardemomme by, Barneselskapet

* Thorbjørn Egner / Hugh Lofting: Doktor Dyregod, Barneselskapet

* Tord Gustavsen Trio: The Ground, ECM

* Trinity: Sparkling, Jazzaway Records

* Trondheim Jazzorkester: Erlend Skomsvoll – Chick Corea – Live in Molde, Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter

* Trygve Madsen: Scetches of Norway, Pro Musica

* Trygve Seim: Sangam, ECM

* Ultralyd: Ultralyd, FMR Records

* Urban Connection: UC 3, Bergland Production

* Veronica Akselsen: Fattige var de som først fikk se, Via Music

* We: Smugglers, Nun Music

* When: Whenever, Jester Records

* Zanussi Five: Zanussi Five, Moserobie Music prod.

Det er som vanlig Musikkinformasjonssenteret som står for den internasjonal distribusjonen og profileringen av de innnkjøpte platene.