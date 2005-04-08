Bransjen

62 musikkutgivelser kjøpt inn av Kulturrådet

Publisert
08.04.2005
Skrevet av
- Red.

Norsk kulturråd kjøper inn 62 utgivelser i 1. runde for innkjøpsordningen for fonogrammer 2005. Noen av de innkjøpte CDene er Trondheim Jazzorkester med Chick Corea «Live inn Molde», nyutgivelse av Gerd og Otto Nielsens slagere fra 30-tallet, Ophelia Ragtime Orchestras sanger fra kabaret-tidens Berlin, og Ardittikvartettens Ultima-innspilinger. På pop- og rock-siden finner vi utøvere som Mortiis, Enslaved, Kaada/Patton, Ryfylke og Schtimm.

Videre er gruppene Madcon, Drunk, Ephemera og Alog innkjøpt i denne runden, samt artister som Ane Brun, Veronica Akselsen og Solveig Slettahjell. Thorbjørn Egner-klassikerne «Doktor Dyregod», «Hakkebakkeskogen» og «Kardemomme by» er også kjøpt inn, samtidig som Kulturrådet etterlyser flere gode CD-produksjoner for barn.

Kulturrådet forteller at 277 utgivelser er blitt vurdert i denne innkjøpsrunden. Innkjøpsordningen skal som vanlig bidra til å øke kjennskapen til og spredningen av norske kvalitetsfonogrammer, og stimulere til en bred produksjon av utgivelser med musikk av norske opphavsmenn og utøvere. De innkjøpte utgivelsene distribueres til biblioteker og andre institusjoner i inn- og utland som kan gjøre musikken tilgjengelig og kjent for et bredt publikum.

Budsjettrammem for Innkjøpsordningen for 2005 er i underkant av 9,8 millioner kroner. Det er to innkjøpsrunder i året, med søknadsfrist 1. mars og 1. september. Fra 2006 blir det ingen søknadsfrister; da fonogrammene vil vurderes fortløpende. De fleste fonogrammene kjøpes inn i 580 eksemplarer, mens tallet er 460 for de fonogrammene som kun sendes til norskspråklige mottakere. De viktigste mottakergruppene er biblioteker med musikksamling, utdanningsinstitusjoner innen musikk, utenlandske radiostasjoner og ambassader.

Kulturrådets vedtak om innkjøp blir foretatt på bakgrunn av en innstilling fra en komité for ordningen. Komiteen er oppnevnt av Kulturrådet, og består i perioden 2005-2008 av Liv Sandven (leder og medlem av Kulturrådet), Hallgrim Berg (medlem av Kulturrådet), Lene Grenager,Thore Johansen og Marit Karlsen.

* Alog: Miniatures, Rune Grammofon
* Ane Brun: A Temporary Dive, Det Er Mine Records
* Arditti String Quartet: Ultima Arditti vol 1, Aurora
* Bente Hemsing: Sole’ sprett – salmar, sull og slått, Bente Hemsing
* Crimetime Orchestra: Life is a beautifulmonster, Jazzaway Records
* Dag Arnesen :Time Enough, Gemini Records
* Den Norske Operas solister og kor /Kringkastingsorkesteret: Egil Hovland: Fange og fri, Simax
* Dharma: Dreamland Baby, Lyxpop Records
* Drunk: The Company Tie, This Bastards Voice
* Eirik Raude: I Ching, Simax
* Eivind Mo: Tidlege innspelingar, Talik
* Enslaved: Isa, Tuba Records
* Ephemera: Monolove, Ephemera Records
* Ernst Simon Glaser og Liv Glaser: Schumann & Schubert, Simax
* Food: Last Supper, Rune Grammofon
* Frode Gjerstad Trio: St. Louis (FMR Records)
* Gerd og Otto Nielsen: Gerd og Otto Kapittel 1, Herman Records
* Henning Kraggerud: Sibelius / Sinding – Violin concertos, Naxos
* Håkon Thelin: A Preference to other things, Albedo
* Insense: Soothing Torture, Black Balloon Records
* Jan Garbarek: In Praise of Dreams, ECM
* Juniorsolistene: Bertil Palmar Johansen, Sonor
* Jørn Fossheim og St. Petersburgh Philharmonic Orchestra: Dobrowen: Piano Concerto and Sonatas, Simax
* Kolbein Falkeid / Ketil Bjørnstad: Solskinnsdypet, Kirkelig kulturverksted
* Kristiansand Symfoniorkester: Sigurd Lie, 2L
* Kaada / Patton: Romances, Ipecac Recordings
* Leif Ove Andsnes: Mozart: Piano Concertos 9 and 18, EMI
* Madcon: Its all Madcon, Bonnier Music Norway
* Majorstuen: Jorun Jogga, Majorstuen Fiddlers Company
* Maria Kannegaard: Quiet Joy, Jazzland Records
* Mental Overdrive: 083, Smalltown Supersound
* Metropolitan: Love is Blind, Curling Legs
* MiNensemblet: Party Music, Euridice
* Mortiis: The Grudge, Earache Records
* Nils Økland: Bris, Rune Grammofon
* Ophelia Orchestra: Sound and smoke – The Music of the Berlin Cabaret Era, Wildstar World
* Ove Røsbak: Himmelhaik, Tylden
* Rune Temte / Ole-Henrik Moe: Poesi CD: Herman Wildenvey, Temte Productions
* Ryfylke: Boknafjord, Roggbif
* Schtimm: Featuring, Clearpass
* Sinikka Langeland og Kåre Nordstoga: Påsketona, Nordic Records
* Skambankt: Skambankt, Tuba Records
* Solveig Slettahjell: Pixiedust, Curling Legs
* Stonegard: Arrows, Bonnier Music Norway
* Strønen / Storløkken: Humcrush, Rune Grammofon
* Ståle Kleiberg Requiem for the Victims of Nazi Percecution, Simax
* Tellusalie: Tangerine Dreams, Forward Records
* The Mormones: Dra til Hælvette, Trust Me Records
* Thorbjørn Egner: Hakkebakkeskogen, Barneselskapet
* Thorbjørn Egner: Kardemomme by, Barneselskapet
* Thorbjørn Egner / Hugh Lofting: Doktor Dyregod, Barneselskapet
* Tord Gustavsen Trio: The Ground, ECM
* Trinity: Sparkling, Jazzaway Records
* Trondheim Jazzorkester: Erlend Skomsvoll – Chick Corea – Live in Molde, Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter
* Trygve Madsen: Scetches of Norway, Pro Musica
* Trygve Seim: Sangam, ECM
* Ultralyd: Ultralyd, FMR Records
* Urban Connection: UC 3, Bergland Production
* Veronica Akselsen: Fattige var de som først fikk se, Via Music
* We: Smugglers, Nun Music
* When: Whenever, Jester Records
* Zanussi Five: Zanussi Five, Moserobie Music prod.

Det er som vanlig Musikkinformasjonssenteret som står for den internasjonal distribusjonen og profileringen av de innnkjøpte platene.

BransjeOrganisasjonerPlateutgivelserStøtteordninger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Deathprod

72 musikkutgivelser kjøpes inn av Kulturrådet

Norsk kulturråd kjøper inn 72 utgivelser i 2. runde for innkjøpsordningen for fonogram 2004. Det er utgivelser av bl.a. Jaga...

Øyonn Groven Myhren

Innkjøpsordningen for fonogram – 1. innkjøpsrunde 2004

Norsk kulturråd har kjøpt inn 75 fonogrammer i 1. innkjøpsrunde for 2004. Blant de norske artister, utøvere og opphavsmenn som...

Alf van der Hagen

Morgenbladet-redaktør Alf van der Hagen: – Styrk innkjøpsordningen!

I den nyeste utgaven av Morgenbladet leverer Alf van der Hagen et kraftig forsvar for innkjøpsordingen for fonogrammer. – Det...

Plateillustrasjon

FAK-komiteen: FrP vil avskaffe Innkjøpsordningen for fonogrammer

Fremskrittpartiets representanter i Familie-, Administrasjon- og Kulturkomiteen ønsker å avvikle Innkjøpsordningen for fonogrammer, og begrunner dette med «innkjøp av fonogrammer...

Gåte – Gunnhild E. Sundli

Innkjøpsordningen og festivalstøtteordningen foreslås styrket

Innkjøpsordningen for fonogram under Norsk kulturråd foreslås økt med 3 mill. kroner i forslaget til statsbudsjett for 2004. Dette vil...

Plater i reol

Norsk musikkproduksjon – en helt vesentlig del av norsk kultur

– Vi er ikke misunnelige på innkjøpsordningen for bøker, men velger heller å vise til bokbransjen som et godt kulturpolitisk...

Flere saker

Natt og dag er over i gjen

Spikeren i kista for Natt & Dag

– Selvhøytidelige og lettkrenkede kjendiser trenger en gneldrete bølle som gir dem motstand, sier redaktøren, og håper andre tar over...

KORK – ULTIMA

Mats Borch Bugge: Musikkens rolle i NRK – og NRKs rolle i fremtiden      

KRONIKK: NRK skal fortsette sitt samfunnsoppdrag, men på en måte som også er bærekraftig i årene som kommer, skriver musikksjef...

Illustrasjonsfoto

Konsekvenser av britisk nei til EU

Mange i britisk musikkindustri frykter inntektstap om landet skulle gå ut av EU etter folkeavstemningen i slutten av juni.