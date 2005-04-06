Kulturrådet gir 2,4 millioner til pop- og rock-konserter
Kulturrådets turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk er en svært viktig ordning for musikere som ønsker å vise seg frem på norske og utenlandske konsertscener. Hvert år blir en snau håndfull millioner delt ut til dette formål – for den enkelte artist kan pengene utgjøre forskjellen mellom turné eller ikke. The Beautiful People, Niko Valkeapää, El Caco og Stonegard er blant utøverne som får tilskudd denne runden. Norske konsertsteder har også mulighet til å søke penger fra denne potten, som normalt har blitt fordelt i to puljer i løpet av et år. Inntil nå. Fra 1. april 2005 kan nemlig både arrangører og artister søke fortløpende. Med en kortere behandlingstid vil artister og arrangører slippe å «gjette» seg et halvt år frem i tid, i en bransje der klimaet stadig endres. Med større forutsigbarhet, er det også større sjanse for at det som søkes om penger til, faktisk blir gjennomført. På arrangørsiden har Kulturrådet valgt å gi penger til blant andre Studenthuset Driv i Troms
Av Knut Steen
Turné- og arrangørstøtten har en stor og sterkt økende søknadsmengde. Norsk kulturråd har fordelt 2,4 millioner kroner i denne tildelingsrunden og det ble i alt søkt om hele 23,5 millioner kroner. Til sammen 336 søknader ble behandlet og 70 av disse søkerne får tilskudd.
Total budsjettramme for 2005 er 4,632 millioner kroner, dermed gjenstår 2,2 millioner kroner til fordeling resten av året. Til sammenlikning var totalbudsjettet for 2004 på 4,545 millioner.
Endring av søknadsfristen
Turné- og arrangørstøtten har gjennomgått en del endringer de siste årene. Tilskuddsordningen het tidligere turné-, transport- og festivalstøtten (TTF-ordningen), men skiftet navn i 2004 til turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk. Samtidig ble ordningen lagt inn under Norsk kulturfond.
Den største endringen for søkerne er imidlertid søknadsfristene: For å gjøre ordningen mer brukervennlig, har man fra og med 1. april 2005 endret ordningen til å kunne ta imot søknader fortløpende. Musikere og arrangører slipper dermed å streve med å gjette seg til hvordan klimaet vil se ut et halvt år fem i tid – nå kan man i stedet søke om støtte tettere opp til turné-, prosjekt- eller festivalavviklingen. Med større forutsigbarhet, er det også større sjanse for at det som søkes om penger til, faktisk blir gjennomført.
Priorierer potensial og kontinuitet
Støtten fremdeles inndeles i tre kategorier: Norgesturneer, utenlandsturneer og arrangører og festivaler. Foreløpig har Kulturrådet delt ut kr 691 000 til artister på turné i Norge, kr 1 060 000 til artister på turné i utlandet og kr 690 000 til ulike arrangører landet rundt.
I henhold til www.kulturrad.no, vektlegger Kulturrådet å prioritere ”artister med et personlig uttrykk innen sin sjanger og som står foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling” og ”arrangører med et godt gjennomarbeidet program og et realistisk ambisjonsnivå”. Kulturrådet har også vektlagt å støtte konsertarrangører og scener som driver konsertvirksomhet gjennom hele året. Dette gjenspeiler seg i fordelingen av midler, som for første del av 2005 ser slik ut:
TURNÉ- og ARRANGØRSTØTTE TIL ROCK OG POPULÆRMUSIKK
1. tildeling 2005
|Innenlandsturneer
|Brimstone
20 000
|Christer Knutsen
25 000
|Gatas Parlament
25 000
|Jørn Simen Øverli – Prøysen 90 år
26 000
|Karpe Diem
20 000
|LUMSK
20 000
|MadCon
30 000
|Manaiga
50 000
|Martin Cornel
15 000
|Minor Majority
50 000
|Norsk Rockforbund fellesturné 2005
80 000
|Octavia Sperati/ Deathcon/ Vulture Industri
30 000
|Ricochets
40 000
|Shining
25 000
|Side Brok
20 000
|Sissy Wish
40 000
|Syme
15 000
|The Beautiful People
50 000
|The Launderettes
25 000
|This is Music Inc.
10 000
|Varpen – Union Blues Band 2005
30 000
|Vidar Vang
25 000
|Årabrot
20 000
|Utenlandsturneer
|Alog
40 000
|Cloroform
50 000
|Dadafon
30 000
|El Caco
60 000
|Gåte
60 000
|Helldorado
35 000
|Jaga Jazzist
50 000
|Jazzland – konserter i Europa
30 000
|Karin Park
30 000
|Niko Valkeapää
40 000
|Nils Petter Molvær
50 000
|NUD
20 000
|Per Arne Glorvigen
40 000
|Profileringskonserter for norske artister på EuroSonic i Nederland og South By SouthWest i USA
75 000
|Schtimm
25 000
|Sidsel Endresen
40 000
|Silence of the Foe
30 000
|Singer/ songwriter exchange – utvekslingsprogram for Norge og Danmark
50 000
|Solveig Slettahjell Slow Motion Quintet
30 000
|Stonegard
40 000
|Susanna and The Magical Orchestra
30 000
|The Lionheart Brothers
30 000
|The Low Frequency in stereo
20 000
|The Mormones
20 000
|Vreid
30 000
|WE – Smugglers Tour 2005
80 000
|Zeenon
25 000
|Arrangører og festivaler
|Blå 2005
50 000
|Bukta festivalen
80 000
|D.P. Indoor
20 000
|Dans for voksne – konsertserie
10 000
|Eggstockfestivalen
25 000
|Fjellparkfestivalen
25 000
|Fredrik’s wonderful evening – Landmark i Bergen
20 000
|Fredrikstad Rockeklubb – the Crypt
15 000
|Insomnia Festival
30 000
|Kulturfestivalen Volum
20 000
|Slottsfjell Festivalen
50 000
|Stavernfestivalen
40 000
|Storåsfestivalen
50 000
|Studenthuset Driv
40 000
|Studentkroa Meieriet
50 000
|The groove Experience – Månefisken
20 000
|Torsdagsscenen på Hulen
25 000
|Trondheim konsertsceneforening (TKSF)
50 000
|Trænafestivalen
50 000
|Østkanten Bluesklubb
20 000
I tillegg får Palace of Pleasure og Real Ones innvilget kr 20 000 hver i omdisponerte midler – det vil si penger gruppene tidligere har blitt tildelt, men som enda ikke er brukt. Pengene skal brukes på gruppenes respektive turneer i Norge. På samme måte får Ephemera kr 70 000 overført fra sin utenlandsturné i 2003. Disse pengene skal nå brukes på gruppens Europaturné i 2005.
Disse bestemmer
Utvalget som står bak tildelingene innenfor turné- og arrangørstøtten, ser slik ut:
Frank Nes (leder), daglig leder Bergen Music Fest, Bergen
Kristin Winsents, musikkjournalist, Oslo
Anneli Drecker, musiker, Tromsø/ Oslo
Stein Bjelland, festivaldirektør, Stavanger
Øyvind Holen, musikkjournalist, Oslo
Disse medlemmene er oppnevnt for perioden 2005 til 2008.