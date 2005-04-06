Kulturrådet gir 2,4 millioner til pop- og rock-konserter

Kulturrådets turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk er en svært viktig ordning for musikere som ønsker å vise seg frem på norske og utenlandske konsertscener. Hvert år blir en snau håndfull millioner delt ut til dette formål – for den enkelte artist kan pengene utgjøre forskjellen mellom turné eller ikke. The Beautiful People, Niko Valkeapää, El Caco og Stonegard er blant utøverne som får tilskudd denne runden. Norske konsertsteder har også mulighet til å søke penger fra denne potten, som normalt har blitt fordelt i to puljer i løpet av et år. Inntil nå. Fra 1. april 2005 kan nemlig både arrangører og artister søke fortløpende. Med en kortere behandlingstid vil artister og arrangører slippe å «gjette» seg et halvt år frem i tid, i en bransje der klimaet stadig endres. Med større forutsigbarhet, er det også større sjanse for at det som søkes om penger til, faktisk blir gjennomført. På arrangørsiden har Kulturrådet valgt å gi penger til blant andre Studenthuset Driv i Troms

Av Knut Steen

Turné- og arrangørstøtten har en stor og sterkt økende søknadsmengde. Norsk kulturråd har fordelt 2,4 millioner kroner i denne tildelingsrunden og det ble i alt søkt om hele 23,5 millioner kroner. Til sammen 336 søknader ble behandlet og 70 av disse søkerne får tilskudd.

Total budsjettramme for 2005 er 4,632 millioner kroner, dermed gjenstår 2,2 millioner kroner til fordeling resten av året. Til sammenlikning var totalbudsjettet for 2004 på 4,545 millioner.

Endring av søknadsfristen

Turné- og arrangørstøtten har gjennomgått en del endringer de siste årene. Tilskuddsordningen het tidligere turné-, transport- og festivalstøtten (TTF-ordningen), men skiftet navn i 2004 til turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk. Samtidig ble ordningen lagt inn under Norsk kulturfond.

Den største endringen for søkerne er imidlertid søknadsfristene: For å gjøre ordningen mer brukervennlig, har man fra og med 1. april 2005 endret ordningen til å kunne ta imot søknader fortløpende. Musikere og arrangører slipper dermed å streve med å gjette seg til hvordan klimaet vil se ut et halvt år fem i tid – nå kan man i stedet søke om støtte tettere opp til turné-, prosjekt- eller festivalavviklingen. Med større forutsigbarhet, er det også større sjanse for at det som søkes om penger til, faktisk blir gjennomført.

Priorierer potensial og kontinuitet

Støtten fremdeles inndeles i tre kategorier: Norgesturneer, utenlandsturneer og arrangører og festivaler. Foreløpig har Kulturrådet delt ut kr 691 000 til artister på turné i Norge, kr 1 060 000 til artister på turné i utlandet og kr 690 000 til ulike arrangører landet rundt.

I henhold til www.kulturrad.no , vektlegger Kulturrådet å prioritere ”artister med et personlig uttrykk innen sin sjanger og som står foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling” og ”arrangører med et godt gjennomarbeidet program og et realistisk ambisjonsnivå”. Kulturrådet har også vektlagt å støtte konsertarrangører og scener som driver konsertvirksomhet gjennom hele året. Dette gjenspeiler seg i fordelingen av midler, som for første del av 2005 ser slik ut:

TURNÉ- og ARRANGØRSTØTTE TIL ROCK OG POPULÆRMUSIKK

1. tildeling 2005 Innenlandsturneer

Brimstone 20 000 Christer Knutsen 25 000 Gatas Parlament 25 000 Jørn Simen Øverli – Prøysen 90 år 26 000 Karpe Diem 20 000 LUMSK 20 000 MadCon 30 000 Manaiga 50 000 Martin Cornel 15 000 Minor Majority 50 000 Norsk Rockforbund fellesturné 2005 80 000 Octavia Sperati/ Deathcon/ Vulture Industri 30 000 Ricochets 40 000 Shining 25 000 Side Brok 20 000 Sissy Wish 40 000 Syme 15 000 The Beautiful People 50 000 The Launderettes 25 000 This is Music Inc. 10 000 Varpen – Union Blues Band 2005 30 000 Vidar Vang 25 000 Årabrot 20 000 Utenlandsturneer Alog 40 000 Cloroform 50 000 Dadafon 30 000 El Caco 60 000 Gåte 60 000 Helldorado 35 000 Jaga Jazzist 50 000 Jazzland – konserter i Europa 30 000 Karin Park 30 000 Niko Valkeapää 40 000 Nils Petter Molvær 50 000 NUD 20 000 Per Arne Glorvigen 40 000 Profileringskonserter for norske artister på EuroSonic i Nederland og South By SouthWest i USA 75 000 Schtimm 25 000 Sidsel Endresen 40 000 Silence of the Foe 30 000 Singer/ songwriter exchange – utvekslingsprogram for Norge og Danmark 50 000 Solveig Slettahjell Slow Motion Quintet 30 000 Stonegard 40 000 Susanna and The Magical Orchestra 30 000 The Lionheart Brothers 30 000 The Low Frequency in stereo 20 000 The Mormones 20 000 Vreid 30 000 WE – Smugglers Tour 2005 80 000 Zeenon 25 000 Arrangører og festivaler Blå 2005 50 000 Bukta festivalen 80 000 D.P. Indoor 20 000 Dans for voksne – konsertserie 10 000 Eggstockfestivalen 25 000 Fjellparkfestivalen 25 000 Fredrik’s wonderful evening – Landmark i Bergen 20 000 Fredrikstad Rockeklubb – the Crypt 15 000 Insomnia Festival 30 000 Kulturfestivalen Volum 20 000 Slottsfjell Festivalen 50 000 Stavernfestivalen 40 000 Storåsfestivalen 50 000 Studenthuset Driv 40 000 Studentkroa Meieriet 50 000 The groove Experience – Månefisken 20 000 Torsdagsscenen på Hulen 25 000 Trondheim konsertsceneforening (TKSF) 50 000 Trænafestivalen 50 000 Østkanten Bluesklubb 20 000

I tillegg får Palace of Pleasure og Real Ones innvilget kr 20 000 hver i omdisponerte midler – det vil si penger gruppene tidligere har blitt tildelt, men som enda ikke er brukt. Pengene skal brukes på gruppenes respektive turneer i Norge. På samme måte får Ephemera kr 70 000 overført fra sin utenlandsturné i 2003. Disse pengene skal nå brukes på gruppens Europaturné i 2005.

Disse bestemmer

Utvalget som står bak tildelingene innenfor turné- og arrangørstøtten, ser slik ut:

Frank Nes (leder), daglig leder Bergen Music Fest, Bergen

Kristin Winsents, musikkjournalist, Oslo

Anneli Drecker, musiker, Tromsø/ Oslo

Stein Bjelland, festivaldirektør, Stavanger

Øyvind Holen, musikkjournalist, Oslo

Disse medlemmene er oppnevnt for perioden 2005 til 2008.