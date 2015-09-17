Trondheim Calling har åpnet søknadsportalen for demoband

Innen 16. oktober kan du søke om plass som demoartist under Trondheim Calling.

Det er holdt av inntil 15 plasser for demoartister fra Midt-Norge (Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland), og bransjetreffet meddeler at de er på utkikk etter lovende og fortrinnsvis unge artister som har gjort seg bemerket lokalt, og er klare for å presenteres for et større konsertpublikum og for den nasjonale musikkbransjen.

Demoartistene som velges ut, tilbys å spille to konserter under Trondheim Calling.

Søknadsskjema finner du her.