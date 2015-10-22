Bransjen

Trondheim Calling utvider konferanseprogrammet

Publisert
22.10.2015
Skrevet av
- Red.

Den svenske plateselskaplegenden Peter Ahlquist er første klare navn.

Trondheim Calling arrangeres for sjette gang 4-6.februar 2016 og har vokst til å bli en av Norges største musikkonferanser med over 700 konferansedeltagere. Nå er første hovednavn; Peter Ahlquist, klart, samtidig som det annonseres at konferanseprogrammet utvides til fire ulike fagsøyler.

De fire fagsøylene er: Artister, arrangører, musikkeksport, inkludert internasjonalt besøksprogram og gjestetema. Gjestetema for 2016 er byutvikling og kultur i Trondheim.

Det vil ifølge pressemelding fra festivalen bli egne nettverksarrangement og delegatvorspiel for de ulike fagsøylene, men også arrangement som samler alle feltene som åpningskvelden torsdag og en gedigen avslutning lørdags ettermiddag før siste konsertkvelden. Noen av seminarene vil naturligvis også være overlappende for flere av fagene, som konferansedeltagerne velger fritt i mellom.

Eksporthistorie

Peter Ahlqvist stiftet Burning Heart Records i 1993. Selskapet var et av de ledende for undergrunnsmusikk som nådde ut til massene på 90-tallet. Det ble lagt ned i 2008, men i fjor høst startet Ahlqvist opp på nytt. Han sier til Jørn Kaarstad i forbindelse med navneslippet at han kommer til Trondheim Calling 2016 for å fortelle mer om eksporthistorien til det som var soundtracket til oppveksten for mange ungdommer gjennom 90 og 2000-tallet.

