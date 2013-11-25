Fokus på arrangører

Neste års Trondheim Calling spør blant annet om visjonene rundt kulturhus i Trøndelag skygger for fokuset på hva de skal inneholde av regionalt produsert kultur.

Trondheim Calling er Midt-Norges første regionale, årlige musikkonferanse. I 2014 går den av stabelen for fjerde gang, i år med arrangørfeltet som særlig tema.

Emneområder er blant annet sponsorarbeid, kontraktsjus og identitetsbygging, og i en egen paneldebatt drøftes følgende spørsmål:

Hvordan skal arrangørfeltet holde på sitt publikum, og hvordan overføre gode konsertvaner fra gammel til ung, når de tilkomne generasjoner konsumerer musikk på helt andre måter?

Kan arrangørfeltet bidra i større grad til å løfte regionale artister, og hvordan fylle konserthus og lokaler også utenfor de største byene med et trofast og nysgjerrig publikum?

Skygger visjonene om nye kulturhus og kulturarena i Trondheim og Trøndelag for fokuset på hva de skal inneholde av regionalt produsert kultur?

Resten av konferanseprogrammet lanseres i desember,