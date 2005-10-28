Tou Scene krever rimelig driftstilskudd

Tou Scene i Stavanger har som eneste faste driftstilskudd 500.000 kroner fra Stavanger kommune, noe som i følge den daglige ledelsen er helt ute av proporsjoner i forhold til senterets aktiviteter, potensial og betydning. Dette har nå fått Nils Henrik Asheim og Line K. Røreng ved Tou Scene til å sette i gang en nett-kampanje, der de krever en dobling av det kommunale tilskuddet, og også ønsker å komme inn på statsbudsjettet. Snart 350 kulturarbeidere landet rundt støtter kravet.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Hvor finner du et senter som i løpet av seks måneder har presentert et hundretalls band og DJer, 4 kunstutstillinger, og 16 scenekunst- produksjoner? Flere lokale unge teater- og dansegrupper, som ikke hadde kunnet realisere prosjektene sine i et «kommersielt» kulturhus, har fått uvurderlig drahjelp av oss. Samtidig presenterer vi nasjonale topp-aktører, som f.eks. Verdensteaterets forestilling «Konsert for Grønland» og internasjonale samtidsdans-produksjoner.

Det skriver daglig leder Line K. Røreng, og styreleder Nils Henrik Asheim på Tou scenes nettsider, der det nå er dratt i gang en underskriftskampanje for den viktige musikk- og kulturscenen i Stavanger, som først så dagens lys i juni 2001. En gjeng uavhengige kunstnere i Stavanger – filmskapere, billedkunstnere, musikere og arkitekter – sluttet seg da sammen med byutviklingsprosjektet Urban Sjøfront for å arrangere en to ukers happening i det gamle Tou-bryggeriet. Mange var skeptiske, da bygget hadde forfalt i 20 år og befant seg i en relativt sovende bydel.

— I dag leier vi ut rom til 30 kunstnere og produsenter. Arkitektstudenter myldrer rundt i lokalene og har forelesninger og seminarer. Folk fra bydelen bruker kafeen i helgene. Flere band øver i bua ute på parkeringsplassen i påvente av at vi får realisert neste byggetrinn med lydisolerte øvingsrom. I planene ligger også å huse avdelinger av Kulturskolen og en mengde kreative firmaer.

Programmet for 2003 inkluderte over 100 live musikk-opptredener, 50 DJ-events, fem ”Site under Construction”-helger med tilsammen over 60 innslag, flere teater- og danseforestillinger, og koproduksjoner med flere av byens festivaler. Året 2004 ble et år med noe lavere aktivitet, hvor man brukte tiden på å forberede gjenåpningen i 2005, og styrke økonomien ved ”I love Tou”-arrangementet og en utvidelse av aksjekapitalen. 30.april gikk prosjektet inn i en ny fase, der visjonen har vært å etablere ”et levende bygg fylt av mennesker, godt utstyrte scenerom, en dyktig, fast stab og nye produsenter på programsiden”. Bygget ble offisielt åpnet av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland, og sto alt da klart som et 2600 kvadratmeter stort kulturhus viet musikk og annen samtidskunst.

— Tou Scene er allerede anerkjent nasjonalt. Stavanger kan ikke unnvære oss, sier Røreng og Asheim, som nå sender ut et kraftig varsko om senterets videre skjebne. For å kunne opprettholde virksomheten og videreutvikle den, mener de at følgende betingelser må på plass:

• Tou Scene må inn på statsbudsjettet (og har søkt om 1 million)

• Tou Scene må få doblet det kommunale tilskuddet til 1 mill.

• Tou Scene må også inn på fylkets budsjetter

— Offentlig støtte er nødvendig for å trygge og stabilisere driften av Tou Scene. Så skal vi påta oss å dekke inn mer enn tilsvarende beløp i form av egeninntekter og private midler. Gi oss sjansen til å utvikle Tou scene som et kultursenter for hele Stavanger-regionen og som et viktig kulturelt knutepunkt i Norge, appellerer Tou-ledelsen.

Stavanger skal som kjent være europeisk kulturby i 2008, og trenger nok en scene av Tous kaliber for å kunne gjennomføre prosjektet.

I skrivende stund har over 330 sympatisører støttet de fremlagte kravene, deriblant musikere og kulturarbeidere som Janne Stang Dahl, Lars Petter Hagen, Øyvind Berg, Martin Døving, Alexander Rishaug; Hege Immerslund og Else Olsen S. Om noen av Ballades lesere ønsker å gå inn for å vise sin støtte, kan det gjøres via nettsiden www.touscene.com.

Programmet fremover på Tou Scene inkluderer bl.a. opptredener med Peter Brötzmann, Per Martinsen og Frost, Nouvelle Vague, Efterklang, Verdensteatret og Opera Vest.