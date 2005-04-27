Tou Scene gjenåpner som senter for samtidskunst

«30. april flyttes Stavanger sentrum 1.5 kilometer østover», heter det relativt ubeskjedent, når Tou Scene gjenåpner denne helgen. Men med firedoblede og nyoppussede lokaler er innvielsen av nye Tou Scene unektelig noe av en milepæl. – Med dette får Stavanger og Norge er et nytt senter for samtidskunst, som skal generere nyskaping gjennom et dynamisk samspill mellom publikumsprogram, kunstproduksjon og møteplass-funksjon, heter det i forhåndsomtalen.

Tou Scene har eksistert i fire år og markert seg som en sterk kulturaktør. Nå er prosjektet ved en milepæl. Lokalene er oppusset, utstyrt og innredet, og utvidet til det firedobbelte.

— Høy kvalitet og samtidsprofil

Tou Scene har som formål å presentere et internasjonalt program av høy kvalitet med samtidsprofil. Programmet skal blant annet fokusere på ung kunst og nye kulturelle uttrykk. Publikumslokalene består av to scenerom, en kafe/bar, et galleri, samt ulike prosjektrom.

Videre tilbyr Tou Scene atelier og studio til kunstnere og relaterte firmaer. 12 billedkunstnere får plass i bygget fra 1.mai 2005, likeledes et lydstudio, filmprodusenter, konsertprodusenter, forfattere og musikere. Det har vært stor pågang på lokalene, langt over hundre interessenter.

Senteret åpnes offisielt av statsråd Valgerd Svarstad Haugland ved en lukket tilstelning fredag 29.april. Lørdag 30.april åpnes hele bryggeriet i en myldredag for hele familien. Om kvelden innvies hovedscenen av ingen ringere enn Nils Petter Molvær.

Med dette starter et kontinuerlig, ukentlig program som dekker et mangfold av kunstgrener. Tou Scene er fra før av en sterkt profilert musikkscene. Nå bygges det opp en øket satsing på teater, samtidsdans og live art. Tou Scenes målsetning er å bli en profilert internasjonal arena for samtidskunst.

Tou Scene har mottatt betydelig støtte fra Stavanger Kommune, Rogaland Fylkeskommune og Norsk Kulturråd. Tou Scene har også en fremtredende status i Stavanger 2008-prosjektet, og ser for seg en betydelig utvikling av prosjektet over de tre kommende år.

Stavanger-folk lurer på om det vil bli strevsomt å gå de 15 minuttene fra domkirkeplassen til Tou Scene i byens gamle industri-strøk. Som svar på dette har Tou-folkene fylt byen med plakater som sier ”30.april 2005 flyttes Stavanger Sentrum 1.5 km østover”.

Et rehabilitert signalbygg

Når kulturminster Valgerd Svarstad Haugland fredag foretar den offisielle åpningen av nye Tou Scene, avdukes to tusen kvadratmeter unike lokaler – hvorav det meste har vært stengt i over 20 år.

Etter at bryggeriet flyttet ut produksjonen i 80-årene har ikke mange fått anledning til å kikke innenfor dørene. Lokalene som publikum kjenner fra Tou Scenes virksomhet i 2001-04 er bare en liten del av det som nå åpnes opp: en fascinerende labyrint av trapper, ganger, haller og rom – hvor ikke to er like.

Bygget, som i sin tid var flaggskipet av Stavangers industri, ble reist gjennom mange faser. Den første fløyen kom til i 1895 og den siste i 1966. Kjernebygget består i alt av syv bygningskropper i ulike stilarter. De bærer preg av tildels voldsomme inngrep og endringer gjennom tidene.

Tou Scenes rehabiliteringsfilosofi går ut på å beholde alle lag av historie synlig. Veggflater og himlinger er kun støvbundet og og viser utallige malingssjjikt og fordums rørgjennomføringer. Alle nye tekniske innretninger som elektrisitet, vvs-rør og ventilasjon er lagt åpent og følger en egen logikk tilpasset den nye bruken.

Et av de mest unike rommene er det gamle brygghuset med marmorkledning og fargede vindusglass. En sober bruk av nye materialer og innredning bygger her opp under rommets enestående karakter som representativt maskinrom. Det viktigste grepet fra arkitektene Helen & Hard er den nye Tou Cafe Bar midt i hjertet av bygget. Her er døråpninger slått ut og rom er åpnet mot hverandre. Nye, generøse vindusflater mot fjord og fjell omkranser den nye 43 kvm. takterrassen.

Her åpner et helt nytt spisested i Stavanger, en møteplass for utveksling av ideer og for sosialt samvær på tvers av kulturelle skillelinjer. For å utnytte ressurser og resirkulere ideer, og for å få mest mulig ut av et stramt budsjett, brukes deler av fabrikk-inventaret omigjen til nye formål. Ulike grupperinger, alt fra barnehageklasser til bedrifter, inviteres til deltakelse i prosjektet Tou Fadder, hvor de medvirker til utsmykning og innredning av bygget. De første fadderprosjektene ble påbegynt i april og flere vil følge, helt ut til sommeren 2005.

De to tusen kvadratmetrene med lokaler fordeler seg omtrent 50 / 50 på publikumsarealer og arbeidsrom til utleie for kunstnere og firmaer. To scener, et galleri og flere prosjektrom er tilgjengelige. I mai måned flytter et 30-talls brukere inn og skaper et levende, pulserende hus.

— Med dette gis et unikt bygg tilbake til Stavanger, og en ny type industri overtar for den gamle. Tou er et signalbygg med en helhetlig profil, samtidig er det et konglomerat av stiler og bygningsdeler og rom med individuelle særpreg. Slik er bygningen en metafor for selve Tou Scene prosjektet, en container for mangfold, sier representantene fra Tou.

Solid Program i mai og juni

Musikalsk sett kunne det knapt startet sterkere: stjernetrompetist Nils Petter Molvær åpner sesongen etter gjenåpningen på Tou Scene 30.april. Konsertserien fortsetter under Maijazz med Le Peuple de l’herbe, Zanussi/Markhus og Jackman/Henriksen, for så å rulle videre med Kornstad, Nilssen-Love/Vandermark parret med Lasse Marhaug.

Innenfor elektronika kan vi merke oss Biosphere, Xploding Plastics, Ost & Kjeks og Belgradeyard Sound System, mens Ny Musikk-fans kan se fram til Tanja Ornings elektriske cello og Lotte Anker i spissen for et stort, improvisert orkester.

Energi, vitalitet og provokasjon er stikkord når Tou Scene er tilbake på kartet med en ny giv for scenekunst. I juni kommer produksjonen Anatomy of Extreme

fra Slovenia-Bulgaria. Regissør Petar Todorov kaller den “en research i ekstreme fysiske og emosjonelle tilstander”.

— Dette ganske så ville, fysiske teaterstykket med tre kvinner kommer fra en del av Europa der uavhengighet er et langt mer aktuelt spørsmål enn hos oss, og hvor kultur dreier seg om overlevelse. Hvem andre enn det norske kompaniet Baktruppen kunne vi be om å matche dette. De kommer med sin egen satire over Norge 2005-jubileet, “NOK”.

Tou Scene ønsker også å fremme lokale produksjoner, og er glad for å kunne presenterer Stavanger-gruppen Entré 13 med bl.a. Vegar Hoel og Rakel Rugås.

Tou Scene skal som nevnt være et senter for samtidskunst. Med dette forstås musikk, visuell kunst, film, arkitektur, scenekunst, tekst, nye media, hybride former og kunst utenfor tradisjonelle definisjoner.

— Tou Scene skal presentere et kontinuerlig program for publikum på et høyt kvalitetsnivå. Tou Scene skal være en møteplass og legge til rette for for skapende virksomhet ved bl.a. å leie ut lokaler til kunstnere og innovative næringer, serveringssted, heter det.

Innenfor samtidskunstfeltet er hensikten særlig å fokusere på det uetablerte, eksperimentelle, aktuelle og unge, og på «kunst som er under utvikling og ikke ”brandet” og kanonisert av et kunst- og mediemarked».

Redaksjonell note: Artikkelen er basert på forhåndsinformasjon tilsendt oss fra Tou Scene. Samtidig med innvielsen er også nye nettisder på plass, med et rikholdig program som kan studeres nærmere her.