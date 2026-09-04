– Tono-gransking er ingenting å feire

Rekordmange oppmøtte for å stemme for endringer i Tono. Kritikernes stemme i Populærkomponistene mener de vant Tono-kampen denne uka.

– At det går mot gransking, det er ikke noe vi feirer. Det er trist at det behøves.

Manager for en rekke norske rapartister, Henrik Bhamra, sier dette til Ballade etter et historisk, ekstraordinært årsmøte i Tono. Han uttaler seg som styreleder i Populærkomponistene.

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Konfliktsommer for Tono

Etter heftig kritikk mot Tono fra våren av, innkalte sittende styre i Tono til ekstraordinært årsmøte og ville ha igjennom slanking og modernisering av styret samt endringer i utvalg internt i Tono.

Andre forslag gikk på nye rutiner rundt tildelinger. Et stort flertall stemte for styrets ønskede endringer.

Bhamra og de andre i Populærkomponistene hadde fremmet sine egne formuleringer på de samme feltene. Allikevel ser de på årsmøteresultatet som en følge av kampanjen de har ført:

– Vi anser egentlig at vi inkasserer det. Alt som ble vedtatt tirsdag ser vi som en seier for oss. Selv om det ikke var våre forslag, og noen sider ved endringene er suboptimale, men i all hovedsak så er dette seier i å få til de sakene vi har prøvd å forandre på i mange år.

– Mener du at man får et åpnere Tono? Mer demokratisk og ikke så låst til enkelte grupperinger, med det som ble vedtatt nå?

– Ja, vi får et styre som opptrer i samsvar med loven. Dette er et godt stykke i riktig retning, sier Bhamra til Ballade.

For Bhamra har det vært viktig å endre på Tono, der han mener de mangler – lovpålagt – likebehandling og gjennomsiktighet. Som kjent, i flere artikler i Finansavisen, VG og Ballade, har han som styreleder i Populærkomponistene tatt til orde for store endringer i Tono.

I oppløpet før årsmøtet mener Bhamra å ha funnet at Tonos egen kontrollkomite ikke har opptrådt i henhold til gjeldende lov:

– I kontrollen med de 40 millioner kronene som ble tildelt via medlemsforeningene* oppgir Kontrollkomiteen for de kulturelle midlene å ha utført kontroll med bruk av midlene i henhold til en vedtektsbestemmelse som ble fjernet av årsmøtet i 2025, og erstattet med en bestemmelse som sier at komiteen er pålagt å kontrollere bruken av midlene opp mot lov om kollektiv forvaltning. Rapporten viser at en slik lovlighetskontroll ikke er foretatt, og rapporten nevner ikke loven på et eneste punkt bortsett fra den lovpålagte avgiften til Det norske komponistfond, skriver Bhamra til Ballade.

Tonos administrasjon fastholder på epost til Ballade at tildelinga av de kulturelle midlene, som disse er kjent som, har vært i henhold til loven selv om henvisningen var feil. Administrerende direktør Karl Vestli skriver at

– Feilen ligger i henvisningen, ikke i kontrollen. Bestemmelsen finnes fortsatt, men ble flyttet fra §53c til §53b da vedtektene ble revidert i 2025.

Henrik Bhamra gir dette som ett eksempel på hva Populærkomponistene mener det er i alles interesse å få prøvd rettslig.

En slik gransking stemte rundt 30 prosent av medlemmene på årsmøtet for å åpne for, og da går dette etter alt å dømme videre til tingretten.**

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– Ingen sjangermotsetning

Bhamra sier de har prøvd å påvirke Tono i nesten fem år nå, uten å få gehør for sitt behov for informasjon.

– Jeg personlig har ikke bidratt med polarisering eller haussing av dette her. Jeg støtter 100 prosent at vi skal ta vare på smalere sjangre. Det er ikke noen motsetning mellom det vi mener og dét. Her er det snakk om hva man egentlig lytter etter hos hverandre, sier Bhamra om sommerens skarpe debatt mellom Tonos ledelse og hans meningsfeller.

Han legger til at han er helt enig i oppropet som ble ledet an av artist og låtskriver Bjørn Eidsvåg tirsdag.

Her kan du lese flere saker som ledet fram mot ukas ekstraordinære årsmøte.

Dette ekstraordinære årsmøtet ble avholdt etter at en rekke lignende saker var oppe på årsmøtet i juni, men de fikk ikke nok stemmer da.

*Medlemsforeningene er Norsk Komponistforening, Nopa og Musikkforleggerne. Disse har hatt mye av kontrollen over hvordan kulturelle midler fordeles.

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Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av Ballade.no. Norsk Komponistforening, Nopa og Musikkforleggerne er medlemmer i foreningen. Ballade søker og mottar hvert år økonomisk støtte fra medlemmene i Foreningen Ballade. Støtten Ballade mottar fra medlemmene kommer fra de kulturelle midlene i Tono, som en av musikkmagasinets inntektskilder.