Tono PK privat : Dugstaad årsm DOBBEL

ENDRINGER KOMMER I TONO: Populærkomponistenes Henrik Bhamra (tv) oppsummerer resultatet av Tono-medlemmenes stemmer, til høyre ses Tonos administrerende direktør Karl Vestli på det ekstrordinære årsmøtet.(Foto: privat / Kristian Dugstad)

AktueltBransjen

– Tono-gransking er ingenting å feire

Siri Narverud Moen skriver om å lytte til det uvante. Om at folkemusikken har gjort noe eksplosivt med norsk musikk, de siste årene.
Publisert
04.09.2026 14:43
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Rekordmange oppmøtte for å stemme for endringer i Tono. Kritikernes stemme i Populærkomponistene mener de vant Tono-kampen denne uka.

– At det går mot gransking, det er ikke noe vi feirer. Det er trist at det behøves.

Manager for en rekke norske rapartister, Henrik Bhamra, sier dette til Ballade etter et historisk, ekstraordinært årsmøte i Tono. Han uttaler seg som styreleder i Populærkomponistene.

Les også: Tono-årsmøtet åpner for gransking

Konfliktsommer for Tono
Etter heftig kritikk mot Tono fra våren av, innkalte sittende styre i Tono til ekstraordinært årsmøte og ville ha igjennom slanking og modernisering av styret samt endringer i utvalg internt i Tono.

Andre forslag gikk på nye rutiner rundt tildelinger. Et stort flertall stemte for styrets ønskede endringer.

Bhamra og de andre i Populærkomponistene hadde fremmet sine egne formuleringer på de samme feltene. Allikevel ser de på årsmøteresultatet som en følge av kampanjen de har ført:
– Vi anser egentlig at vi inkasserer det. Alt som ble vedtatt tirsdag ser vi som en seier for oss. Selv om det ikke var våre forslag, og noen sider ved endringene er suboptimale, men i all hovedsak så er dette seier i å få til de sakene vi har prøvd å forandre på i mange år.
– Mener du at man får et åpnere Tono? Mer demokratisk og ikke så låst til enkelte grupperinger, med det som ble vedtatt nå?
– Ja, vi får et styre som opptrer i samsvar med loven. Dette er et godt stykke i riktig retning, sier Bhamra til Ballade.

For Bhamra har det vært viktig å endre på Tono, der han mener de mangler – lovpålagt – likebehandling og gjennomsiktighet. Som kjent, i flere artikler i Finansavisen, VG og Ballade, har han som styreleder i Populærkomponistene tatt til orde for store endringer i Tono.

I oppløpet før årsmøtet mener Bhamra å ha funnet at Tonos egen kontrollkomite ikke har opptrådt i henhold til gjeldende lov:
– I kontrollen med de 40 millioner kronene som ble tildelt via medlemsforeningene* oppgir Kontrollkomiteen for de kulturelle midlene å ha utført kontroll med bruk av midlene i henhold til en vedtektsbestemmelse som ble fjernet av årsmøtet i 2025, og erstattet med en bestemmelse som sier at komiteen er pålagt å kontrollere bruken av midlene opp mot lov om kollektiv forvaltning. Rapporten viser at en slik lovlighetskontroll ikke er foretatt, og rapporten nevner ikke loven på et eneste punkt bortsett fra den lovpålagte avgiften til Det norske komponistfond, skriver Bhamra til Ballade.

Tonos administrasjon fastholder på epost til Ballade at tildelinga av de kulturelle midlene, som disse er kjent som, har vært i henhold til loven selv om henvisningen var feil. Administrerende direktør Karl Vestli skriver at
– Feilen ligger i henvisningen, ikke i kontrollen. Bestemmelsen finnes fortsatt, men ble flyttet fra §53c til §53b da vedtektene ble revidert i 2025.

Henrik Bhamra gir dette som ett eksempel på hva Populærkomponistene mener det er i alles interesse å få prøvd rettslig.

En slik gransking stemte rundt 30 prosent av medlemmene på årsmøtet for å åpne for, og da går dette etter alt å dømme videre til tingretten.**

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
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– Ingen sjangermotsetning 
Bhamra sier de har prøvd å påvirke Tono i nesten fem år nå, uten å få gehør for sitt behov for informasjon.

– Jeg personlig har ikke bidratt med polarisering eller haussing av dette her. Jeg støtter 100 prosent at vi skal ta vare på smalere sjangre. Det er ikke noen motsetning mellom det vi mener og dét. Her er det snakk om hva man egentlig lytter etter hos hverandre, sier Bhamra om sommerens skarpe debatt mellom Tonos ledelse og hans meningsfeller.

Han legger til at han er helt enig i oppropet som ble ledet an av artist og låtskriver Bjørn Eidsvåg tirsdag.

Her kan du lese flere saker som ledet fram mot ukas ekstraordinære årsmøte.

Tom Hugo Hermansen

SIER SEG FORNØYD: Artist og opphaver – og Tonos styreleder – Tom Hugo Hermansen på talerstolen tirsdag kveld. (Foto: Kristian Dugstad)

Dette ekstraordinære årsmøtet ble avholdt etter at en rekke lignende saker var oppe på årsmøtet i juni, men de fikk ikke nok stemmer da.

*Medlemsforeningene er Norsk Komponistforening, Nopa og Musikkforleggerne. Disse har hatt mye av kontrollen over hvordan kulturelle midler fordeles.

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Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av Ballade.no. Norsk Komponistforening, Nopa og Musikkforleggerne er medlemmer i foreningen. Ballade søker og mottar hvert år økonomisk støtte fra medlemmene i Foreningen Ballade. Støtten Ballade mottar fra medlemmene kommer fra de kulturelle midlene i Tono, som en av musikkmagasinets inntektskilder.

Slik endte Tonos ekstraordinære årsmøte: Ny styresammensetning, ny modell for kulturelle midler, forhåndsstemming ved vedtektsendinrger ble avvist. En tredel av de stemmeberettigete medlemmene stemte for forslaget, som var utarbeidet av Populærkomponistene, om at Tono skal kunne granskes.

**Når over 10 % stemmer for uavhengig gransking, kan et enkelt Tono-medlem ta saken videre til retten, slik lyder Samvirkeloven. Nå kan et Tono-medlem innen én måned bringe spørsmålet inn for Oslo tingrett og be retten ta stilling til om vilkårene for gransking er oppfylt.

Mer om hvordan kulturelle midler fordeles i Tono som blant annet stipender i dag, før de vedtatte endringene, slik Tono beskriver det her.

Henrik BhamraKomponistforeningenMusikkforleggerneNOPAPopulærkomponisteneTom Hugo HermansenTonoTonos årsmøte

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
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