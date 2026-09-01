Dette skjedde i kveld: Tono-årsmøtet åpner for gransking

Rekordmange Tono-medlemmer møtte opp tirsdag kveld. Over 90 % stemte for flere av styrets endringer, etter en opphetet debattsommer om Tono.

Slik gikk kveldens ekstraordinære møte i Tono: Ny styresammensetning, ny modell for kulturelle midler, forhåndssteming ble avvist. Og en tredel av de stemmeberettigete medlemmene stemte for at Tono skal kunne granskes. Samvirkelovens krever minst 10 prosent – dermed kan et Tono-medlem kan ta saken til Oslo tingrett, som vil avgjøre om det blir ekstern granskning eller ikke.

Norske låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag var tirsdag kveld samlet til ekstraordinært årsmøte i Tono.

Rundt 30 prosent av dem stemte for et forslag om ekstern gransking. Tidligere har Populærkomponistenes styreleder, manager Henrik Bhamra sagt i Ballade at

– Styret i Tono har gjennom flere år avvist påstander fra flere hold om brudd på lov om kollektiv forvaltning. Han krever gransking av Tonos fordelinger i 2021–2025, og om forsinkelser av disse kan bryte med regler om likebehandling.

Mer om hvorfor enkelte Tono-medlemmer og musikkbransjeaktører vil at Tono skal granskes eksternt her.

Saken oppdateres.

Populærkomponistene, med blant andre managerne Aslak Klever og Henrik Bhamra som talspersoner gjennom sommeren, gikk på forhånd ut og mente styrets ønsker for hvordan styret settes sammen ikke er upartisk nok, og foreslo blant annet at Styret skal ha en leder, og et styremedlem uten medlemskap i TONO og uten organisatorisk eller økonomisk tilknytning til TONO, gruppeforeningene eller Populærkomponistenes forening (…) Samlet skal sammensetningen sikre at ingen enkeltforening eller gruppe av foreninger har flertall blant de medlemsvalgte styremedlemmene. Forslaget fikk ikke nok stemmer.

Derimot fikk Tono-styret, med leder Tom Hugo Hermansen i spissen, sitt forslag om ny styremodell vedtatt. 90,5 prosent ga sin tilslutning til at styret reduseres fra elleve til åtte medlemmer. Modellen vektlegger kompetanse, bredde og uavhengighet, skriver Tono. Det skal ikke være noen dedikerte plasser til navngitte foreninger. Modellen tas i bruk fra årsmøtet i 2027.

Styret fikk også flertall for sin endring av tildeling av kulturelle midler. Et av målene med ny organisering og kriterier for de kulturelle midlene skal være å «bidra til høy tillit til Tonos forvaltning». Også disse løsrives fra de tre medlemsorganisasjonene, og skal deles ut av en uavhengig komité.

Deltakelsen var rekordhøy, skriver Tono i en pressemelding. Rundt 800 stemmeberettigede deltakere totalt, inkludert digitale deltakere. Tono har over 6000 stemmeberettigede medlemmer, og har inntil nå hatt fastere representasjon av medlemmer fra tre foreninger både i styre og utvalg. Kritikken i forkant har blant annet gått på at det har vært vanskelig å endre på tildelinger og foreningenes historiske prioriteringer, med deres faste plasser.

– Årsmøtet har vedtatt både ny styresammensetning og ny modell for kulturelle midler. Det legger til rette for en betydelig videreutvikling av Tono, som vil profesjonalisere og skape enda større verdi for medlemmene. Nå skal vi følge dette opp, og fortsette arbeidet med å utvikle Tonoi tett dialog med medlemmene. Målet er et Tono som er åpent, har tillit og er enda bedre rustet til å ivareta medlemmenes interesser i årene som kommer, sier styreleder Tom Hugo Hermansen i en pressemelding.

Tonos pressemelding etter det fire timer lange møtet oppsummerer med at kulturelle midler skal utgjøre inntil 8 prosent av Tonos nettoinntekter. Den nye modellen skal ha tydeligere krav til rapportering, offentliggjøring og kontroll med hvordan midlene brukes. Ordningen innføres fra 2028, med overgangsbestemmelser for 2027.

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Styrets forslag om forhåndsstemming fikk ikke det nødvendige 2/3 flertall av de frammøte.

Populærkomponistenes motforslag på flere av punktene fikk ikke nok stemmer.

Det har vært mye oppmerksomhet og skarpe fronter om sakene som skulle opp på dette ekstraordinære årsmøtet, i forkant. Både Tonos egne nettsider og kanaler har mobilisert, og en rekke musikkorganisasjoner som har vært aktive i debatten, oppfordret medlemmer til å stille.

Dette ekstraordinære årsmøtet ble avholdt etter at en rekke lignende saker var oppe på årsmøtet i juni, men de fikk ikke nok stemmer da.

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Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av Ballade.no. Norsk Komponistforening, Nopa og Musikkforleggerne er medlemmer i foreningen. Ballade søker og mottar hvert år økonomisk støtte fra medlemmene i Foreningen Ballade. Støtten Ballade mottar fra medlemmene kommer fra de kulturelle midlene i Tono, som en av musikkmagasinets inntektskilder.