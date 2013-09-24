Tettpakket seminarprogram

Folkelarm, som starter idag har dette året en rekke seminar. Se programmet her.

Torsdag 26.sept

Lokale kulturentusiaster skaper lokal business

10:00 | Intimscenen (Riksscenen) Hvordan kan kulturhus, musikkråd m.fl. bidra til at hjembygda er attraktiv som arbeidsplass for potensielle kulturarbeidere? Vi får høre historien til Kose Seg AS fra Valdres, som blant annet har oppstått fra Vinjerock og vil organisere dugnadsånden, og Norsk Rockforbund presenterer et identitetsprosjekt de nettopp har gjennomført

Heldagskurs med Clive Davis Institute of Recorded Music, NYU

10:00 | Klubbscenen (Riksscenen) New York Universitys musikkinstitutt Clive Davis Institute of recorded music, kommer på besøk, og skal i tillegg til å øse av sin kunnskap, gi oss en innsikt i musikkindustrien i USA. Ved Marat Berenstein. Marat Berenstein er en talenfull manager som driver Hit Me Music, et mangement-, publishing- og lisensieringsfirma.

Norsk Publikumsutvikling

11:00 | Intimscenen (Riksscenen) Norsk Publikumsutvikling presenterer aktuelle problemstillinger knyttet til å bygge opp et publikumsgrunnlag.

Presentasjon av produksjoner for Kulturhusnettverket

13:30 | Intimscenen (Riksscenen) Aktuelle produksjoner presenterer seg for kulturhusnettverkets medlemmer. I samarbeid med Norsk Kulturhusnettverk.

Fredag 27.sept

Hva forventer en sponsor?

10:00 | Klubbscenen (Riksscenen)

Hvordan kan arrangører og musikere tilpasse sin kommunikasjon mot potensielle sponsorer for å bli aktuelle sponsorobjekter?

Hvordan lykkes med markedsføring i et streamingmarked?

10:00 | Intimscenen (Riksscenen) En samtale om markedsføring i streamingmarkedet. Hvordan maksimere salg via streamingtjenester. I samtale med Phonofile.

Kulturrådet møter konsertarrangører til dialogmøte

11:30 | Hovedscenen (Riksscenen) Kulturrådets erfaringer med arrangørstøtte, Søkere og tilskuddsmottakeres erfaringer med arrangørstøtte, Hvordan ser fremtiden ut for arrangørfeltet? Synspunkter, innspill, dialog.

The Music of Norway – From the Hardanger fiddle to Black Metal

11:30 | Intimscenen (for internasjonale delegater) (Riksscenen) Guttorm Andreassen drar oss gjennom norsk musikkhistorie.

Gi ut plata på eget selskap, eller på et av de etablerte?

11:30 | Klubbscenen (Riksscenen) Frode Rolandsgard fra Ta:lik og musiker Unni Boksasp diskuterer fordeler og ulemper med å starte sitt eget selskap, og gå inn i stallen til et av de etablerte.

Presentasjon av støtte- og virkemiddelapparat

13:30 | Klubbscenen (Riksscenen) Organisasjoner presenterer seg: Norsk Kulturråd. Komponistforeningen, Fond for utøvende kunstnere, Musikkutstyrsordningen, Gramart, Music Norway, Musikkfondene, Tono, FolkOrg

Hvor går veien videre med streaming?

11:30 | Intimscenen (Riksscenen) WiMP ser inn i krystallkula og ser på fremtiden med streaming.

Hurtigmøter med støtte- og virkemiddelapparat

14:30 | Klubbscenen (Riksscenen)

Lørdag 28.sept

Konsertarrangør anno 2013 – muligheter og løsninger

10:00 | Intimscenen (Riksscenen) Seminaret er rettet mot helårsarrangører, og har som mål og få til en inspirerende og matnyttig samtale og diskusjon om arrangørens hverdag i 2013: hvordan løse praktiske utfordringer, holde på sin entusiasme, finne sin egen integritet og utvikle seg som folkemusikkarrangør i dagens samfunn og musikklandsskap.

Carl Størmer: JazzCode – der ingen kunne tru at musikken kunne være et etterspurt produkt

10:00 | Klubbscenen (Riksscenen) Om å etablere en karriere mellom næringsliv og musikk.

Om Crowdfunding

11:00 | Klubbscenen (Riksscenen) En innføring i crowd funding som en ny måte å tenke forretning og publikumsbygging på. Med FoundedByMe.

Shopping i arrangørkunnskap

11:30 – 16:00 | Intimscenen (Riksscenen) Tre korte kurs som er uavhengig hverandre. Velg hele kursrekka eller bare et eller to av kursene. I samarbeid med Norsk Rockforbund.

11:30-12.30 – Organisasjonsbygging

13:00-14:00 – Økonomistyring

14:00-16:00 – Booking, programmering og markedsføring

Hvor mye koster en folkemusiker?

13.00 | Klubbscenen (Riksscenen) En debatt om hva som er riktig honorarnivå.

Nasjonale scener som en ressurs.

14:00 | Klubbscenen (Riksscenen) Hvordan ønsker de nasjonale scenen å bidra til utvikling og vekst på sitt felt? Vi møter to av Norges nasjonale scener, Riksscenen og Nasjonal Jazzscene. Gjennom samtale og diskusjon, skal vi få et inntrykk av hvordan de ser på sin rolle innenfor sin sjanger, og hvordan de jobber for å bidra til at sjangeren utvikler seg, og vokser.

