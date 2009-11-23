Bransjen

Tegn til bedring

23.11.2009
Red.

44 av 62 festivaler tilknyttet Norsk Rockforbund har svart på forbundets epost-undersøkelse om tilstanden i festivalmarkedet i 2009. 8 av de som svarte gikk med underskudd. – Uformell undresøkelse, som likevel gir en indikasjon, sier forbundsleder Line Endresen.

Undersøkelsen er foretatt på epost i forkant av Norsk Rockforbunds årlige festivalseminar, som ble arrangert i Oslo sist helg. En tilsvarende undersøkelse ble foretatt ifjor.

Line Endresen er påpasselig med å innrømme at undersøkelsen er uformell, men mener likevel at den gir et inntrykk av tilstanden i den delen av festivalmarkedet som ugjøres av Norsk Rockforbunds medlemsfestivaler.

Svar-andelen er ganske lik fjoråret, da 42 festivaler valgtet å svare på de samme spørsmålene. Da var det 20 (av de 42) som svarte at de hadde gått med underskudd. I år svarte kun 8 (av de 44 som svarte i år) at de gikk med underskudd.

Blant de som ikke har svart i år er , som ble slått konkurs tidligere i høst. Quart-festivalen er ikke medlem i forbundet.

Festivalene som svarte omsatte i følge spørreundersøkelsen for 260 millioner kroner i løpet av årets festivalsesong.

1400 band eller soloartister opptrådte på festivalene. Totalt publikumstall var 500 000. 14 000 frivillige ga av sin tid til fesitvalene og 86 prosent av festivalene som svarte mottar offentlig støtte fra kommune, fylkeskommune eller stat.

Hvis man ser bort fra støtten til knutepunktfestivalene, utgjør den offentlige støtten ca 5 % av totalbudsjettet.

Under årets festivalseminar ble dessuten Slottsfjell kåret til årets festival.

Art Brut in the Audience at Slottsfjell festivalen 09

