Svensk eksport øker

Tall for opphavsrettslige eksportinntekter til Sverige styrker begrepet om ‘det svenske musikkunderet’.

Nye tall viser at opphavsrettslige eksportinntekter i Sverige har økt med 9% fra 2010 til 2011, fra 406 til 502 millioner svensker kroner.

Tallene er hentet fra en rapport utviklet av Tillväxtverket, det svenske agenturet for økonomisk og regional vekst, og Musiksverige, interesseorganisasjonen for svensk musikkbransje.

Stor økning online

— Vi har en økning på onlineområdet på nesten 50%, svarer leder i Musiksverige, Elisabet Widlund, på spørsmålet om hva som er hovedårsaken til den økonomiske veksten.

— I tillegg har vi også en økning på synkområdet, sier hun, og viser til tall som vitner om et økonomisk hopp på 13%.

Online innebefatter strømming og nedlasting. Synkronisering er bruke av musikk i andre medier som dataspill, reklame og film. Veksten ser dermed ut til å reflekterer endringer i forbrukervaner.

— Omtrentlig bilde

De opphavsrettslige eksportinntektene genereres gjennom at svensk musikk spilles på radio, klubber, TV eller på reklame i utlandet. Inntektene går til komponister, musikere, artister og plateselskaper.

Tallene for innspilt- og livemusikk offentliggjøres 3. juli, men Widlund forteller at opphavsrettsinntektene utgjør omtrent halvparten av de totale musikkeksportinntektene i Sverige, som ligger rundt 1 milliard svenske kroner.

Hun påpeker likevel at den endelige summen kun gir et omtrentlig bilde av den totale eksportinntekten, ettersom mange svenske artister og komponister er tilknyttet utenlandske rettighets- og plateselskaper. Men dette er igjen med på å spre svensk musikk, og er dermed med på å øke markedsverdien, ifølge Widlund.

— Konsumenter vil betale for svensk musikk, bookere og agenter vil kjøpe svensk musikk.

­ Hvordan skal dere sørge for at økningen fortsetter?

— Vi har dialog med berørte departementer og med bransjen. Det behøves et større samarbeid mellom departement, bransje og politikk. Vi skal fortsette å styrke bredden, alle sjangere, og arbeide med utdannelse, kompetanseutvikling, og spre info om hvordan man skal eksponere seg, sier Widlund, og understreker viktigheten av at kunnskap om skatt, lisensiering, markedsføring og sosiale medier som de store plateselskapene sitter på, også bør spres til mindre aktører ved hjelp av Export Music Sweden.

— Hvorfor begrepet ‘det svenske musikkunderet’?

— Det er et begrep som har funnets siden ABBAs tid, sier Widlund, og forklarer at det ikke bare er innenfor popsjangeren svenskene gjør det bra, men at de også har markerte seg innen den klassiske verdenen med flere profilerte dirigenter.

— Det produseres mye hits i Sverige, avslutter hun.