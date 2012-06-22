Svensk eksport øker

22.06.2012
Linn Carin Dirdal

Tall for opphavsrettslige eksportinntekter til Sverige styrker begrepet om ‘det svenske musikkunderet’.

Nye tall viser at opphavsrettslige eksportinntekter i Sverige har økt med 9% fra 2010 til 2011, fra 406 til 502 millioner svensker kroner.

Tallene er hentet fra en rapport utviklet av Tillväxtverket, det svenske agenturet for økonomisk og regional vekst, og Musiksverige, interesseorganisasjonen for svensk musikkbransje.

Stor økning online

— Vi har en økning på onlineområdet på nesten 50%, svarer leder i Musiksverige, Elisabet Widlund, på spørsmålet om hva som er hovedårsaken til den økonomiske veksten.

— I tillegg har vi også en økning på synkområdet, sier hun, og viser til tall som vitner om et økonomisk hopp på 13%.

Online innebefatter strømming og nedlasting. Synkronisering er bruke av musikk i andre medier som dataspill, reklame og film. Veksten ser dermed ut til å reflekterer endringer i forbrukervaner.

— Omtrentlig bilde

De opphavsrettslige eksportinntektene genereres gjennom at svensk musikk spilles på radio, klubber, TV eller på reklame i utlandet. Inntektene går til komponister, musikere, artister og plateselskaper.

Tallene for innspilt- og livemusikk offentliggjøres 3. juli, men Widlund forteller at opphavsrettsinntektene utgjør omtrent halvparten av de totale musikkeksportinntektene i Sverige, som ligger rundt 1 milliard svenske kroner.

Hun påpeker likevel at den endelige summen kun gir et omtrentlig bilde av den totale eksportinntekten, ettersom mange svenske artister og komponister er tilknyttet utenlandske rettighets- og plateselskaper. Men dette er igjen med på å spre svensk musikk, og er dermed med på å øke markedsverdien, ifølge Widlund.

— Konsumenter vil betale for svensk musikk, bookere og agenter vil kjøpe svensk musikk.

­ Hvordan skal dere sørge for at økningen fortsetter?

— Vi har dialog med berørte departementer og med bransjen. Det behøves et større samarbeid mellom departement, bransje og politikk. Vi skal fortsette å styrke bredden, alle sjangere, og arbeide med utdannelse, kompetanseutvikling, og spre info om hvordan man skal eksponere seg, sier Widlund, og understreker viktigheten av at kunnskap om skatt, lisensiering, markedsføring og sosiale medier som de store plateselskapene sitter på, også bør spres til mindre aktører ved hjelp av Export Music Sweden.

— Hvorfor begrepet ‘det svenske musikkunderet’?

— Det er et begrep som har funnets siden ABBAs tid, sier Widlund, og forklarer at det ikke bare er innenfor popsjangeren svenskene gjør det bra, men at de også har markerte seg innen den klassiske verdenen med flere profilerte dirigenter.

— Det produseres mye hits i Sverige, avslutter hun.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Norsk flagg m. klode

Har ingen oversikt

Sverige har det. Danmark har det. Men Norge er langt unna en analyse av pengestrømmen i musikkbransjen.

Illustrasjon sedler

– Interessant tanke

En tallfesting verdien av norsk musikk er fremdeles på idéplanet i Kulturdepartementet.

Illustrasjon mynt

Ønsker ikke kritisk forskning

– Det er kun hallelujaforskning det er oppdrag for, sier Knut Vareide ved Telemarksforsking.

Amfinatt på Hovefestivalen i

Et blindspor

KRONIKK: Ringvirkningsanalyser er et blindspor for kultursektoren, skriver Knut Vareide, forsker ved Telemarksforsking.

Arendal er Norges musikkommune 2016. Her fra en konsert under Canal Street Festivalen i

Unøyaktig, men nyttig

Ringvirkningsanalyse av kulturfeltet bør ikke avfeies, sier forsker ved Agderforskning Emma Lind, og professor i kulturforståelse og kulturpolitikk ved BI...

Illustrasjon mynt

Kort tidshorisont for musikkeksport-analyse

En analyse av musikkeksporten skal stå ferdig i 2013. Bransjen har et behov for å forstå effekten av tiltak over...

