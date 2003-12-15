Stovner Rockefabrikk er ti år

Stovner Rockefabrikk nærmer seg puberteten med raske skritt, og inviterer i den anledning til sin tradisjonelle julefeiring, Grøtrock. Band og kurselever fra klubbmiljøet vil torsdag denne uke fremføre sine semesterprestasjoner, kombinert med opptredener fra mer etablerte artister som Thunderbolt og Ole Staveteig. – Hos Stovner Rockefabrikk er musikken i fokus, ikke hudfarge, alder eller kjønn, sier styreleder Lars Tefre Baade.

Stovner Rockefabrikk betegner seg selv som et kvalitetstilbud til ungdom innen opplæring og utøving av rock og andre beslektede musikk- og utrykksformer. I tett samarbeid med Stovner Rockeklubb, som er leietaker på fabrikken, og andre samarbeidpartnere, ønsker Rockefabrikken å tilby en arena for kulturutveksling, hvor blanding av ulike musikkuttrykk står i sentrum.

— Med stor aktivitet i flere lydisolerte øvingsrom, midi-digitalcafe, teater/konsertsal, lydstudio, er fabrikken blitt en musikalsk heksegryte, forteller styreleder Lars Tefre Baade. – Over tyve Osloband øver fast på huset i uka. I tillegg drives det kurs på dagtid for skoleelever. Rockeklubben har rundt 300 medlemmer i året.

Stovner Rockefabrikk er et byomfattende ungdomstiltak, og bruker musikk som et ledd i det forebyggende arbeidet.

Stovner Rockefabrikk ble startet i 1993, og har etablert et godt navn i musikkbransjen på de ti årene.

— En utrolig inspirasjonskilde for fabrikkens unge brukere er at de kan treffe på kjendiser og artister som Turboneger, A- ha, Lene Marlin, Sissel og Morten Abel. Årsaken er at Stovner Rockefabrikk tilbyr et av Norges beste preproduksjonslokaler, som snart alle størrelser i musikken har benyttet seg av. Fabrikken stiller med øvingsrom, lyd og lysutstyr, personell, mat og annen nødvendig assistanse. Og artistene får være i fred mens de øver inn sine turneer, bedyrer Tefre Baade.

Samtidig som stjerner og celebre gjester øver, er resten av huset fylt til randen av ungdom som har bandøving, basskurs, gitarkurs, trommekurs, sangkurs.

— Det går trygt an å si at det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet får et oppsving når en av våre unge musikere møter en musikkjendis i trappa, og ingen av de har gått feil, avslutter Tefre Baade.

Jublieumsmarkeringen finner sted torsdag 18. desember fra klokken 18 og utover. I tillegg til den normale semesteravslutningen blir det optredener med Thunderbolt, Ole Staveteig, Nasty Natal, Reality, C-Vox, The Flower And The Fly, med flere. Arrangementet er rusfritt, og det loves både gratis grøt og gratis entre.