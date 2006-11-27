Snurr lykkehjulet med Kaleidofon

Den fysiske delen av musikkutstillingen Kaleidofon.no har forflyttet seg fra Oslo til Bergen. I tre uker fremover kan hvem som helst ta turen til borggården på USF Verftet og bli presentert for norsk musikk i en ny og eksperimentell innpakning. – Kaleidofon skal være et morsomt redskap å bruke. Du kan gjerne si at målgruppen er ”barnet” i oss alle, fortellerer prosjektleder Grethe Melby. Sist fredag åpnet utstillingen, og Groove-skribent Arild Ness stakk innom for å lukte på stemningen blant de fremmøtte.

Av Arild Ness, tekst og foto

Multimediaprosjektet Kaleidofon er kort fortalt en nettbasert utstilling (www.kaleidofon.no) som tar sikte på å øke interessen for norsk musikk både i inn- og utland. På nettstedet kan man gjøre seg kjent med det store mangfoldet innenfor den norske musikkfaunen, akkompagnert med tilhørende lytteprøver. I tiden fremover vil man også kunne ha anledning til å iaktta dette prosjektet i hvite omgivelser på USF Verftet i Bergen.

— Kaleidofon ønsker å informere, men samtidig skal det være et gøy redskap å bruke. Du kan gjerne si at målgruppen er ”barnet” i oss alle, mener prosjektleder Grethe Melby.

Fredag markerte åpningen i Bergen, og skuelystne vestlandsbeboere kunne leke seg med konseptet mens det hele ble vist frem på storskjerm. Etter sigende under noe mer spartanske forhold enn tilfellet var under hovedåpningen i hovedstaden 1. november.

— Det er nok en litt annen utstillingssituasjon, ja. Nasjonalbiblioteket i Oslo var et veldig meditativt sted å være, der filmer ble vist på veggene og der man kjørte ambiente lydkutt som stod til utstillingen. Her i Bergen rettes det meste av vårt fokus mot det å synliggjøre selve nettsiden for publikum, og vi håper selvsagt mange tar turen innom, fremhevet daglig leder i MIC Media, Hallgeir Isdahl.

Utforskende utforming

På en uformell åpningsdag vanket det selvsagt blomster og gratulasjoner til de involverte, blant annet til de unge aktørene i designbyrået Grandpeople. Bergensbaserte Magnus Helgesen og Christian Strand Bergheim har hatt det felles ansvaret for den visuelle utformingen av nettsiden og de innrømmer til Ballade at det involverte mye planlegging og ikke minst en del prøving og feiling:

— Det har så klart vært mange utfordringer i det å skulle designe en slik side. Å tegne opp kartet i bakgrunn tok for eksempel fryktelig lang tid. Men det vi i hovedsak ønsket var å komme opp med et estetisk uttrykk som passet like godt til alle de forskjellige musikksjangerne, noe vi mener vi har klart, uttrykte en oppglødd Bergheim.

— Folk har aldri sett et lignende nettsted og aldri opplevd ett slikt brukergrensesnitt før, supplerte prosjektansvarlig Aslak Oppebøen.

Et av formålene med Kaleidofon har vært å få publikum til å utforske et større musikalsk landskap, gjerne ta noen sjanser over til ukjente terreng, lytte til nye sjangere og samtidig lære noe man ikke helt visste om fra før.

Det presiseres derimot at dette IKKE er et leksikon der publikum skal kunne lete seg fram til alt man vil vite om norsk musikk. Kaleidofon inneholder relativt korte artikler og lytteprøver som fungerer mer som et grunnriss over norsk musikkliv, og forsøker ikke å være en fullstendig utfyllende kilde til informasjon.

Lykkehjulet

Under seansen fredag oppklarte Grethe Melby at det er flere ting i selve utformingen av nettsiden som henger sammen med grunnidèene til prosjektet. Blant annet at det litt ustyrlige hjulet som tar deg gjennom de ulike sjangrene og kategoriene er utformet presis etter planen:

— Dette hjulet er designet slik at brukeren ikke alltid skal treffe det han søker etter, men heller få ham til å oppdage noe han ikke hadde planer om på forhånd.

— Og ved å få publikum til å navigere seg rundt på dette kartet ønsker vi å synliggjøre forbindelsen mellom kunstmusikken, populærmusikken, jazzen og folkemusikken. Både gjennom å vise hvordan de ulike musikkartene krysses, men også hvordan de bevisst markerer avstand til hverandre, sier Melby.

Fremdeles i startfasen

Hvordan nettstedet vil se ut i fremtiden er uvisst, men idéer om blant annet å inkorporere flere bilder og videoklipp har blitt diskutert. Hallgeir Isdahl påpeker dessuten at et prosjekt som Kaleidofon gir et stor potensial for læring og at det derfor ikke kan utelukkes at prosjektet i fremtiden kanskje blir presentert også mer direkte til barne- og ungdomsskoler.

— Et leketøy som Kaleidofon vil kunne ha stor pedagogisk kraft. Utstillingen er på mange måter veldig tilpasset ungdommens måte å tilegne seg kunnskap på, gjennom deres åpenbare digitale hverdag. Målet for oss er å gjøre den uinteresserte interessert og den litt interesserte veldig interessert, avslutter Isdahl.

Utstillingen vil vare frem til 14. desember, og følger USF Verftet sine normale åpningstider. Det er gratis inngang. Frem mot nyåret vil også nye elementer bli lagt til, slik at nettstedet vokser seg enda litt større.

Det er Musikkinformasjonssenteret som har regien for prosjektet, i samarbeid med Norsk Musikksamling, Jazzarkivet, Visearkivet og USF Verftet i Bergen.

Denne artikkelen er produsert på bestilling for MIC Media i Bergen, og bringes videre i Ballade med MIC Medias tillatelse. Artikkelforfatter Arild Ness jobber også som anmelder for nettstedet groove.no.