MICLEX: Norsk pop- og rockleksikon på nett

Ett år etter at Jan Eggums suksessprosjekt «Norsk pop- og rockleksikon» ble sluppet i bokutgave, foreligger nå nettutgaven av oppslagsverket. Samtlige tekster og bilder finnes gratis tilgjengelig i en søkbar database på Musikkinformasjonssenteret MICs hjemmeside. -Tjenesten kan føre deg av gårde på lange reiser inn i populærmusikkhistorien, lover informasjonssjef ved MIC, Aslak Oppebøen. – Jeg er glad for at dette har skjedd, sier en fornøyd Jan Eggum til Ballade.

Av Bjørn Hammershaug

Det er et omfattende arbeid som i går ble lansert gratis for publikum. Arbeidet har foregått i samarbeid med Vega forlag, som av Norsk kulturfond ble tildelt en kvart million i ressurser til et slik arbeid.

— Tjenesten inkluderer, i tillegg til populærmusikkleksikonet, også flere hundre biografier om jazzmusikere og komponister, sier informasjonssjef i MIC, Aslak Oppebøen.

Databasen inneholder nå over 1500 tekster takket være supplerende biografier fra MIC og Norsk Jazzarkiv.

Mer enn bare biografier

Men MICLEX inneholder ikke bare biografier. Over 4000 artister, band, ensembler, orkestre, musikere, dirigenter og komponister innenfor alle genrer er representert. Oppføringene inneholder kontaktinformasjon og lenker til hjemmesider, artikler i ballade.no, lydfiler, plateselskap, forlag, booking og management.

— Vi har jobbet i et halvt år med å få dette ut, sier Oppebøen til Ballade. Han kan fortelle at det har vært en todelt prosess med hensyn til tekniske løsninger så vel som den manuelle strukturen.

Hvordan utnyttes denne tjenesten interaktivt?

— Eksempelvis er det nå mulig å fritekst-søke i alle de 4000 artistoppslagene og i 1500 biografier, og det er hyperlenker i biografiene, noe som kan føre deg av gårde på lange reiser inn i populærmusikkhistorien, lover Oppebøen. Forsiden på MICLEX er et slideshow med utvalg fra de mer enn 1100 bildene og smakebiter av tekster fra leksikonet.

Informasjonssjef Aslak Oppebøen mener målgruppen til en slik tjeneste egentlig er alle med musikkinteresse:

— Her er det litt for enhver smak, og med et forskjellig detaljnivå som vil tjene både de mer generelt interesserte og ”nerdene” på jakt etter helt spesifikk info.

Planlegger oppdateringer

Det har allerede dukket opp kritikk til noe av innholdet. Biografien til Bodø-bandet Blues Basement omtales her som ”i verste fall historieforfalskning”. Hvordan forholder du deg til dette?

— Vi forholder oss til Vega forlag og de reaksjoner de har mottatt fra publikum. Vi har rettet opp alle rapporterte feil i forhold til bokversjonen, og er ikke ansvarlige for selve innholdet. Men forslag til endringer kan sendes både til Vega forlag og til oss i MIC, svarer Oppebøen.

Han forteller at det ikke er muligheter for oppdatering av informasjon på MICLEX: – Ikke pr. i dag, men vi jobber med ekstern finansiering for å få dette på plass.

MIC forhandler også om publisering av folkemusikkbiografier, og ønsker at MICLEX skal bli det ultimate oppslagsverk for hele bredden av norsk musikk. – Dette skjer i samarbeid med Norsk Folkemusikk- og Danselag, sier Oppebøen.

Han er meget fornøyd med responsen til MICLEX så langt. – Hele nettstedet holdt på å knele i går på grunn av all pågangen, avslutter informasjonssjefen.

Fornøyd Eggum

— Jeg er glad for at dette har skjedd, sier en fornøyd Jan Eggum, som har jobbet med bokutgaven i 10 år. – Nå kan informasjonen oppdateres, og det er veldig viktig. Vi har også planer om å oppdatere boken, men slikt skjer ikke med mindre enn to års mellomrom. Dette er en fin måte å komme inn i opplysningene på, sier Eggum.

Han sier at de hadde en nettbasert versjon i tankene da de satte opp bokens formspråk.

Eggum omtaler hele bokprosjektet som nervepirrende, det var først de siste to årene at han visste boken ville bli en realitet, og ikke minst veldig kostbart.

— Det har vist seg å gå veldig bra. Boken har solgt i 10 000 eksemplarer og trykkes nå i et nytt opplag på 5000. Men vi må nok selge 10 000 til for å få igjen pengene, flirer Eggum.

Han er positiv til planene om å utvide MICLEX til også å inkludere folkemusikk.

— For å beholde boken i en viss lesbar størrelse måtte vi fjerne 2-300 sider og holde et ganske stramt fokus. Hovedfokuset vårt var å få frem at populærmusikken i Norge ikke begynte i 1957, men 50 år tidligere.

MICLEX finner du her.