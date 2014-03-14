Snakker om strømming i USA

Fredag diskuterte et norsk panel ny forskning fra prosjektet Sky og Scene under bransjetreffet SXSW i Austin.

Sky og Scene-prosjektet ved Universitet i Oslo har i sitt siste prosjekt sett nærmere på inntekter fra strømmetjenestene.

I Austin legger de fram en studie av forskjellen mellom den nåværende fordelingsmodellen og en brukersentrert modell, der inntektene fra hver enkelt bruker fordeles mellom artistene den enkelte abonnenten har lyttet på.

Et norsk panel vil deretter diskutere hva en ny fordelingsmodell kan bety for forholdet mellom brukere og artister, utvikling av nye talenter, og strømmetjenestenes fremtid.

Mindre risiko

— Denne gangen handler det om å gi resten av verden en titt inn i strømmefremtiden slik vi ser den. I Norden har vi levd med strømming lengst og har noen erfaringer jeg tror er av interesse for andre markeder, sier Kjartan Slette i WiMP.

Uavhengig av fordelingsmodell er det et faktum at 78 % av musikksalget er digitalt i Norge. Arrangørene i Austin peker også på de norske holdningene til strømmetjenestene som positive.

— Det norske markedet er lite og da er det lettere å teste nye modeller uten stor global risiko. I tillegg er det høy inntekt, høy penetrasjon av moderne teknologi og vi er et tillitssamfunn hvor betaling på nett er akseptert, sier Slette, som etter noen dager i Austin har ambisjoner for Norge.

— Mitt inntrykk er at dette kan vi få til selv i Norden og Nord-Europa med vår egen by:Larm. Jeg opplever at byen Austin backer SXSW med all sin kraft, der kan Oslo bli bedre til å støtte opp om sine egne.

Forskningsresultatene vil bli gjort kjent i løpet av dagen på Sky og Scenes hjemmesider.

Foruten Sky og Scenes prosjektleder, Arnt Maasø, sitter Kjartan Slette (WiMP), Trond Tornes (Phonofile), Hedevig Mollestad Thomassen (artist) og Inger Elise Mey (TONO/moderator) i panelet.