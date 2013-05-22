Reisestøtten endret

22.05.2013
- Red.

Music Norway lanserer i dag nye retningslinjer for reisestøtten, og inviterer til orientering førstkommende fredag.

Music Norway har tidligere varslet endringer i reisestøtten. Nå er endringene lansert, og ved neste frist, 1. juni, kan det søkes om reise- og oppholdsutgifter innenfor følgende to kategorier

1) Profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet.
Kriterier: Konsertene må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet. Arrangementene skal være konkrete med steder, datoer og bekreftelse/invitasjon på søketidspunktet.

2 Eksport- og næringsrettede tiltak.
Kriterier: Søkere kan være utøvere, komponister/låtskrivere, management og øvrig musikkbransje. Det kan søkes om deltagelse på konserter/turneer, showcaser, konferanser og messer, samt møte- og nettverksbyggende virksomhet med internasjonale aktører i forbindelse med konkrete langsiktige planer. Informasjon om dato, arrangementssted og samarbeidspartnere må oppgis.

Music Norway orienterer om de nye retningslinje førstkommende fredag.

Den internasjonale reisestøtten for det norske musikklivet forvaltes av Music Norway og finansieres av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet, med henholdsvis 4 og 3,2 millioner kroner. Midlene fordeles fire ganger i året, og forvaltes av et eksternt fagutvalg opprettet av Music Norway.

Endringene har allerede vært presentert og debattert på Ballade:
(18. april)
(19. april)
(16. mai)
(16. mai)

Relaterte saker

Kathrine Synnes Finnskog

Åpner musikkstøtten for bransjeaktører

Nye tiltak for musikkeksport skal åpne for støtte direkte blant annet til managere. Justeringen starter med en ny versjon av...

Renée K. Rasmussen

Musikermotstand mot oppdeling av turnestøtte

Musikernes fellesorganisasjon krever at turnepotten øker før managerne slipper til som søkere.

Renee Rasmussen

– En lite profesjonell prosess

Omleggingen av reisestøtten er udemokratisk og må revurderes, skriver MFO i et brev til UD og KUD.

Vi må ta innspillene fra bransjen på alvor

INNLEGG: Skal musikkeksporten økes ved hjelp av eksisterende midler, må vi justere de virkemidler vi har. Det omfatter også reisestøtten,...

Kathrine Synnes Finnskog

Pilot i USA

Music Norway har kontorer og relokaliseringsprogrammer i London og Berlin. Nå vurderer de utvidelse av det siste i New York.

Flere saker

SOPPENE I SKOGEN: Röyksopp sier de er inspirert av Jean Girauds (fantastiske) tegneserier. På Profound Mysteries nummer tre høres det endelig litt voyage, litt futuristisk, litt spacet ut igjen. Endelig.

Lekne Röyksopp redder seg inn på årets tredje plate

Litt mer følelse og litt mer oomph. Lekent på nummer tre av Profound Mysteries.

Øverst fra venstre: Kristin Danielsen i Kulturrådet, prosjektleder Silje Eikemo Sande, Stine Haugen. Nederst fra venstre: Mocci Ryen, Nasra Ali Omar

Kulturrådet og konsertarrangører: Mangfold i norsk musikkliv må bli bedre (del 2)

Mangfold kan bety så mangt, og både definisjon og gjennomføring varierer fra sted til sted. Arrangørene etterlyser mer oppfølging fra...

Caroline Ailin

Norsk låtskriver bak britisk nummer 1 hit

Dua Lipa nådde førsteplassen på de britiske hitlistene i helgen med låten New Rules. Den er skrevet av norske Caroline...