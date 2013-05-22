Reisestøtten endret

Music Norway lanserer i dag nye retningslinjer for reisestøtten, og inviterer til orientering førstkommende fredag.

Music Norway har tidligere varslet endringer i reisestøtten. Nå er endringene lansert, og ved neste frist, 1. juni, kan det søkes om reise- og oppholdsutgifter innenfor følgende to kategorier

1) Profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet.

Kriterier: Konsertene må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet. Arrangementene skal være konkrete med steder, datoer og bekreftelse/invitasjon på søketidspunktet.

2 Eksport- og næringsrettede tiltak.

Kriterier: Søkere kan være utøvere, komponister/låtskrivere, management og øvrig musikkbransje. Det kan søkes om deltagelse på konserter/turneer, showcaser, konferanser og messer, samt møte- og nettverksbyggende virksomhet med internasjonale aktører i forbindelse med konkrete langsiktige planer. Informasjon om dato, arrangementssted og samarbeidspartnere må oppgis.

Music Norway orienterer om de nye retningslinje førstkommende fredag.

Den internasjonale reisestøtten for det norske musikklivet forvaltes av Music Norway og finansieres av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet, med henholdsvis 4 og 3,2 millioner kroner. Midlene fordeles fire ganger i året, og forvaltes av et eksternt fagutvalg opprettet av Music Norway.

