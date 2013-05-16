Bransjen

– En lite profesjonell prosess

Publisert
16.05.2013
Skrevet av
- Red.

Omleggingen av reisestøtten er udemokratisk og må revurderes, skriver MFO i et brev til UD og KUD.

Som Ballade, lanserer Music Norway denne måneden en reisestøtteordning som skal omfatte managere og låtskrivere/komponister i tillegg til utøvere. Ordningen er basert på den tidligere reise- og turnestøtten fra henholdsvis UD og Norsk kulturfond. Det nye er at også støtteapparatet, eller «bransjen» rundt utøverne også skal slippe til som søkere.

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) mot at nye søkergrupper slippes til uten at potten økes. Mandag protesterte MFO igjen, denne gang med et brev til henholdsvis UD og KUD, mot det organisasjonen kaller en «grunnleggende udemokratisk» prosess.

Her er brevet i sin helhet:

Music Norway og reisestøtteordningen
Vi er gjennom uformell informasjon blitt kjent med at Music Norway har arbeidet med nye retningslinjer for reisestøtteordningen som stiftelsen forvalter på vegne av Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet. I følge opplysninger vi mottok fra Music Norway i forrige uke, skal de nye retningslinjene annonseres 16. mai. Music Norway skal deretter 24. mai arrangere en fagdag med orientering om endringene.

Reisestøtteordningen er meget viktig for mange av våre medlemmer og for andre norske utøvende musikere. Vi er derfor både overrasket og skuffet over at Music Norway og departementene fastsetter nye retningslinjer uten at endringene på forhånd er drøftet med oss. Music Norway ser da helt bevisst bort fra både den kompetansen vi besitter som utøvernes egen organisasjon, og fra den helt åpenbare retten vi på vegne av utøverne har til å uttale oss og bli hørt i slik sammenheng.

I tillegg til at prosessen så langt har vært grunnleggende udemokratisk, er det også uforsvarlig sent å legge fram nye retningslinjer bare to uker før neste søknadsfrist for støtte fra ordningen og å tilby en orientering om endringene bare én uke før fristen.

Til tross for dette vil vi nå måtte forbeholde oss retten til å kreve en ny gjennomgang av retningslinjene etter at vi har fått anledning til å sette oss inn i de varslede endringene.

Vi vil også gjøre det klart at MFO heller ikke i fortsettelsen kan akseptere en slik praksis fra Music Norway, og vi forventer at stiftelsen i framtida vil forholde seg til oss på en langt mer profesjonell og forvaltningsmessige korrekt måte.

Renée Rasmussen Forbundsleder, MFO og Odd Langklopp, Seniorrådgiver

Les også Music Norways svar:

