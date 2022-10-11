Regjeringa ber om mer norsk musikk i NRK radio

40 % av tida det spilles musikk, skal det være norsk – nå også på de aller fleste NRK-kanalene.

Som Ballade.no omtalte forrige uke, vil Regjeringen styrke kravet om norsk musikk på NRKs radiokanaler. I dag gjelder kravet om 40 prosent norsk musikk bare for NRK P1, P2 og P3.

I statsbudsjettet vil SP-Ap-regjeringa utvide kravet til også å omfatte NRK P1+, NRK P13, NRK mP3, NRK Nyheter, NRK Sport, NRK Super og NRK Folkemusikk.

Målet skal være å øke inntekter for landets komponister og sangtekstforfattere, som får vederlag basert på antall minutter (og sekunder) de spilles av i medier.