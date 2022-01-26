Peter Tornquist blir big in Singapore

Gikk fra Musikkhøgskolen til prestisjejobb i Singapore. Der vil Peter Tornquist fortsette å tenke nytt og inkluderende.

Komponist og pedagog Peter Tornquist gikk i sommer av etter åtte år som rektor ved Norges Musikkhøgskole (NMH) – med flagget til topps, kan man si. For 15. november 2021 ble det kjent at han hadde blitt håndplukket til stillingen som dekan ved Yong Siew Toh Conservatory of Music (YST) i Singapore. Ballade har snakket med ham i forbindelse med den nært forestående tiltredelsen i februar.

– Du er kjent som en fagperson som tenker nytt, både gjennom kunstnerisk og teknologisk utviklingsarbeid, demokratisk skolestruktur og internasjonal nettverksbygging. Hva tar du med deg til YST som de mangler der?

– Det du nevner er nok en vesentlig grunn til at de valgte meg. Når det er sagt, så er det ikke fordi de mangler det, men fordi de allerede har et godt utgangspunkt som peker i samme retning, som de vil styrke. De har en progressiv pedagogisk holdning, et veldig høyt kunstnerisk nivå. Staben og studentmassen er internasjonal, og institusjonen er ung, slik at de har stått friere til å velge antall studenter, instrumenter, og å fokusere på student agency, som skiller dem fra de mer hierarkiske tradisjonene i Asia, sier Tornquist i mellom sine to jobber. Han har 12 års kontrakt for den nye.

– Hvilke visjoner har du for den nye jobben? Hvordan vil du gå frem?

– Når man skal lede en gjeng med gode folk må man bygge på det de er gode på og gradvis utvikle i den retningen man ønsker å styrke. YST er klassisk orientert, men oppfordrer studentene til å finne flere bein å stå på. De ønsker også en langsiktighet, og har valgt å gi meg rom til å bygge opp noe nytt og sette mitt avtrykk.

– Hvordan tror du vi vil merke din tilstedeværelse ved YST i norsk musikkliv?

– Jeg vil opprettholde kontakten mellom NMH og Singapore, som betyr at jeg vil trekke inn lærere og studenter i utveksling- og samarbeidsprosjekter, noe som er lettere med online-metoder. Vi har også en sterk akse fra NMH til Australia, som krysser gjennom Singapore.

Siden han flyttet til Oslo for å studere komposisjon i 1984 har Tornquist bygget meritter som komponist, forsker og rektor, og er dessuten tilknytta Sparebankstiftelsen, Talent Norge, Komponistforeningen, TONO … og:

– Og Ballade – som jeg var med å opprette i sin tid!

– Japan har blitt et viktig land for mange norske musikere å virke i. Tror du vi kommer vil å se en drøss med «Live in Singapore»-plater fremover?

– Det er ikke usannsynlig! Det er et bittelite sted, men et fantastisk levende miljø. Det koker der nede, og de er veldig utadrettede i sin virksomhet. Jeg har allerede etablert kontakt med ambassaden, Innovasjon Norge og handelskammeret i Singapore. Så det vil ikke overraske meg om vi får et nytt norsk brohode i Sørøst-Asia.