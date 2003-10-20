Bransjen

Om «vrangsebilder», selvdigging og sykkelturer

Publisert
20.10.2003
Skrevet av
Jon Øivind Bylund Ness

Halfdan Bleken undrer seg over at jeg mener han har en agenda. Han har da vitterlig flere ganger uttalt i Musikkantikk at autentiske fremføringer av tidligmusikk er nyere og mer samtidig enn dagens kunstmusikk. Denne diskrediteringen av samtidsmusikk i et program som handler om en helt annen musikk har forundret og forergret meg, og må etter mine begreper sies å være uttrykk for å ha en underliggende agenda, skriver en oppgitt Jon Øivind Ness.

Og jo, jeg hørte programmet. Sluttreplikken som jeg tidligere har henvist til kom etter en rekke tendensiøse uttalelser som «om Mozart (eller Vivaldi eller..? – husker ikke) hadde levd i dag ville han ikke blitt tatt opp som medlem av Norsk Komponistforening».

Når Bleken nå forsøker å fremstille sin medvirkning i programmet som avbalansert og saklig, tegner han det man i Åpen Post ville kalle et «vrangsebilde». MiM vil ikke være «mikrofonstativ» for musikklivet. Synes de virkelig det er bedre å være mikrofonstativ for tilfeldige særinteresser rundt om i huset på Marienlyst? I dag intervjuer jeg deg, og i morgen intervjuer du meg.

Da skal det ikke mye tankearbeid til for å snu Reintons uttalelse mot ham selv: Musikkavdelingen i NRK er lukket og selvdiggende. Av en eller annen grunn fant jeg det ikke naturlig å ta med «eksklusiv». Hva med å ta seg en tur ut av korridorene? Jeg håper dette ble mine siste ord i denne debatten. Det er noter som må skrives og sykkelturer som må sykles.

BransjeDebattGenreKunstmusikkSamtidsmusikk

Dagfinn Koch

Når formidlerene ikke klarer å holde tritt

– Det Jon Øivind Ness påpeker er usedvanlig viktig, da det viser et typisk «norsk» problem, skriver Dagfinn Koch i...

Halfdan Bleken

– Agenda? Hva mener Jon Øivind Ness?

Halfdan Bleken, musikkjournalist i NRK P2, går i dette innlegget hardt ut mot Jon Øivind Ness’ to tidligere artikler her...

Bryt Lydmuren 2 – Ultima 2003 (foto: Ann Iren Ødeby)

Debatt om Midt i Musikken: – Dagens økende offentlige vakuum kan fort bli musikkpolitisk skadelig

Jon Øivind Ness er stadig av den oppfatning at Midt i Musikken foretar merkelige prioriteringer, som når man bruker betydelig...

Pamela O'Connel: "Concert Violinist"

Per Olav Reinton: – Samtidsmusikken er et lukket, selvdiggende og eksklusivt miljø

P2-kommentator Per Olav Reinton ble av komponist Jon Øivind Ness beskyldt for å ha sterke fordommer mot samtidsmusikken. Ballade har...

Sisu – Ultima

Jon Øivind Ness: – Midt I Musikken formidler forstokkede holdninger

Komponist Jon Øivind Ness har sett seg kraftig lei på NRK P2-programmet Midt I Musikken og deres syn på samtidsmusikken...

Henrik Hellstenius (Foto: Lisbeth Risnes, MIC)

– Bleken misbruker sin makt

Jeg har et behov for å kommentere Halfdan Blekens innlegg på Ballade. Og jeg ønsker særlig å kommentere den delen...

Øverst fra venstre: Gabriel Fliflet, Benedicte Maurseth, Annbjørg Lien og Erlend Apneseth er noen av de rundt 50 personene fra folkemusikkmiljøet som har signert oppropet og kronikken

Tvilsam og vulgær framferd. Me må opne augo for seksuell trakassering i folkemusikken og folkedansen.

Tida er overmogen.

Vibeke Saugestad i musikkvideoen Hey Now Sunshine

Ballade video: Solskinn og magi

Årabrot, MÍO, Gundelach, May og 2AM-DM er bare noen av video-artistene du møter i høstens første utgave av Ballade video....

Erlend Bilsbak Foto: Privat

Klagesang fra en underarbeidet kulturarbeider

Er musikkbransjen interessert i den kunnskap og erfaring som nyutdannede fra kulturøkonomiske- og administrative utdannelser representerer, spør nyutdannede Erlend Bilsbak.