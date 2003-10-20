Om «vrangsebilder», selvdigging og sykkelturer

Halfdan Bleken undrer seg over at jeg mener han har en agenda. Han har da vitterlig flere ganger uttalt i Musikkantikk at autentiske fremføringer av tidligmusikk er nyere og mer samtidig enn dagens kunstmusikk. Denne diskrediteringen av samtidsmusikk i et program som handler om en helt annen musikk har forundret og forergret meg, og må etter mine begreper sies å være uttrykk for å ha en underliggende agenda, skriver en oppgitt Jon Øivind Ness.

Av Jon Øivind Ness

Og jo, jeg hørte programmet. Sluttreplikken som jeg tidligere har henvist til kom etter en rekke tendensiøse uttalelser som «om Mozart (eller Vivaldi eller..? – husker ikke) hadde levd i dag ville han ikke blitt tatt opp som medlem av Norsk Komponistforening».

Når Bleken nå forsøker å fremstille sin medvirkning i programmet som avbalansert og saklig, tegner han det man i Åpen Post ville kalle et «vrangsebilde». MiM vil ikke være «mikrofonstativ» for musikklivet. Synes de virkelig det er bedre å være mikrofonstativ for tilfeldige særinteresser rundt om i huset på Marienlyst? I dag intervjuer jeg deg, og i morgen intervjuer du meg.

Da skal det ikke mye tankearbeid til for å snu Reintons uttalelse mot ham selv: Musikkavdelingen i NRK er lukket og selvdiggende. Av en eller annen grunn fant jeg det ikke naturlig å ta med «eksklusiv». Hva med å ta seg en tur ut av korridorene? Jeg håper dette ble mine siste ord i denne debatten. Det er noter som må skrives og sykkelturer som må sykles.