Ole Ivars fortid ivaretatt for fremtiden

DVD-salget eksploderer i Norge, og dansebandet Ole Ivars lanserte nylig sin livshistorie på det videoformatet. Men etter over en uke i salg har distributøren ennå ikke noe salgstall å vise til. William Kristoffersen er uansett fornøyd med resultatet: – Her blir publikum servert et noe annet bilde av dansebandet enn det som er vanlig, sier han.

Den 11. mai kom Historien om Ole Ivars på DVD, utgitt av DVD Art og distribuert av Tylden & Co./Bare Bra Musikk. Et av bandmedlemmene, William Kristoffersen, sier til Faro Journalen at DVD Art har lykkes svært godt i å fortelle historien om Ole Ivars. – Her blir publikum servert et noe annet bilde av dansebandet enn det vanlige bandbildet. Her har vi lagt av oss dressen og stiller i sivil og har latt kamerateamet komme hjem til oss, sier han.

Da utgivelsen ble lansert på Hønefoss den 11. mai var det mest VHS-kassetter det gikk av, ifølge Ole Berdon Bakke hos DVD Art. – Dette er som vi trodde. Ole Ivars sitt publikum er godt voksne, og vi tror at tettheten av DVD-spillere er noe lavere der enn i yngre årsklasser, sier han til Faro Journalen. – Ved å lage en ”Historien om…” føler vi uansett at vi har omgått problemet. DVDen er utformet slik at den vil ha lang levetid. Når all fansen har fått sine egne DVD-spillere er fremdeles vår DVD-plate like aktuell, sier han til bransjebladet. I fjor ble det solgt 104.000 DVD-spillere i Norge, ifølge Elektro- og Elektronikkbransjen, en økning på 96% fra det foregående året. Det representerer cirka 5% av salget av bildeprodukter her i landet.

Ole Ivars er antagelig tidenes mest populære danseband i Norge, og er blitt hedret med både spellemannsprisen for danseband og Året Spellemann 1999.William Kristoffersen antydet følgende om bakgrunnen for bandets kontinuerlige suksess, da Ballade snakket med ham i forbindelse med utgivelsen av deres 28. album, «Medisin Mot Det Meste»:

— Vi har rundt hundre spillejobber i året, og spiller selv hver eneste tone på plata. Vi står på mer enn de fleste, og har gitt ut en plate i året de siste ti årene. For tiden har vi rundt hundreogfemti låter på repertoaret, så vi kan i hvert fall spille tre fulle kvelder uten å gjenta oss selv. Vi har hatt en eventyrlig suksess det siste året, og opptrer gjerne for godt over tusen mennesker per kveld. Suksessen vår er nok et resultat av at vi har stått på så lenge.

Ole Ivars er forøvrig bekreftet som spillende band under Dansebandfestivalen i Seljord mellom 4. og 7. juli. Andre artister som spiller da er Thorleifs, Scandinavia, Sakarina, Trond Erics og Picazzo.