Nytt plateselskap fra MNW

Yonada er navnet på det nye plateselskapet til MNW. Yonada skal fokusere på å presentere ny, norsk musikk, med spesiell vekt på den elektroniske scenen. De to første utgivelsene på den nye labelen vil være album med Krøyt og Subgud.

Jens- Petter Wiig i Yonada mener at både Krøyt og Subgud er svært så riktige satsinger for det ferske plateselskapet. Begge prosjektene er godt etablerte navn her hjemme, og er samtidig kjent for å være nyskapende og åpne for utradisjonelle løsninger.

Jens-Petter Wiig er opprinnelig fra Trondheim, og var med på å starte platesleskapet Progress i 1992. Progress har hatt artister som Art By Machinery, Cockroach Clan, Cadillac, Dipsomaniacs, Funny Farm, So Much Hate, Sanderfinger og Vampire State Building i stallen, og sto også bak samleplater med bl.a. Motorpsycho. Et annet viktig band for Progress var Israelvis, der Wiig selv spilte fra 1988. Progress Records ble overtatt av MNW i januar i fjor, og har siden fungert som selskapets norske rock-etikett.

— Vi ønsket oss en egen profil for den mer elektronisk baserte musikken, og startet Yonada med det for øyet. Selve navnet er hentet fra Star Trek, og sier kanskje litt om en sci fi-orientert musikkstil. Samtidig er det også mulig at vi vil kjøre egne arrangemnet under Yonada-navnet.

Den aller første utgivelsen på Yonada blir albumet «One Heart Is Too Small» med Krøyt, som kommer ut 24. september. Krøyt fikk Spellemannsprisen for sitt forrige album ’Low’ (1999), og vakte nylig oppmerksomhet på Molde Jazzfestival gjennom et samarebid med svenske Fläskkvartetten. Også EP’en «Body Electric» har vært med på å spenne forventningene til deres tredje album. Krøyt består av Kristin Asbjørnsen (vokal), Øyvind Brandtsegg (vibrafon, elektronikk) og Thomas T.Dahl (gitar).

Den neste utgivelsen på Yonada blir «Xpander» med Subgud, som tidligere har gitt ut albumene «Museum» og «Magnet». Duoen vender nå tilbake etter en lengre pause fra musikken. Fortsatt er kjernen i Subgud forfatteren Harald Rosenløw Eeg og lydmann Ginge, men denne gangen har de også fått med seg Kari Slåttsveen (som nok er mest kjent fra P3 og Holger Nielsens metode), Per Hilden, Jarle Bernhoft og Sjur Miljeteig. «Xpander» skal foreligge i butikkene 8. oktober, og sies å kunne overraske de som har fulgt SubGud en stund.

— Det blir bare disse to platene før nyåret, forteller Wiig. – Vi skal også se på mulighetene for eksport, for der har MNW en meget bra nettverk. I Europa distribuerer vi selv, mens vi lisensierer bort platene i Asia og USA. Krøyt har jo etter hvert fått et ganske stort publikum i utlandet, mens Subgud blant annet har gjort seg bemerket med opptredener i Tyskland for noen år tilbake.