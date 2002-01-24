Bransjen

Nye nominasjoner til Spellemannsprisen

Publisert
24.01.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Nå er også de nominerte til årets låt og årets video gjort kjent. Ikke helt uventet er det Röyksopp og Morten Abel som har økt vinnersjansene sine enda noen hakk.

I priskategorien Årets Låt 2001 blir både nominerte og vinner utpekt Spellemannkomitéen, som i år består av formann Audun Tylden (FONO), Andreas Gilhuus (FONO), Ivar Ragne Jenssen (NRK), Charlo Halvorsen (NRK), Jon Ola Sand (NRK), Nils Heldal (IFPI), Lena Midttvedt (IFPI), Jørn Hoel (Gramart) og Thomas Brandi (Gramart).

Disse medlemmene har nå valgt ut de nominerte til Året Låt, der følgende kandidater ble funnet verdige:

* «I’ll Come Back And Love You Forever». Fremført av Morten Abel, tekst og melodi av Morten Abel.
* «Tic-Tac». Fremført av Cape, tekst og melodi av Tommy LaVerdi og Mike Hartung.
* «Hollywood Lie». Fremført av Hanah, tekst og melodi av Hanah og H. Sjöström.
* «Big Brother». Fremført av Organic, tekst og melodi av Organic og FireDogz.
* «Eple». Fremført av Röyksopp, melodi av Svein Berge og Torbjørn Brundtland.

Spellemannkomitéen har dessuten for tredje gang besluttet å gi en pris til årets beste musikkvideo. Juryen har i følge presseskrivet jobbet innenfor de samme kriterier som de andre juryer, med et tillegg som lyder: «Videoene skal i første rekke vurderes ut ifra deres primærfunksjon i forhold til fonogramutgivelsene.»

Følgende videoer er av Spellemannkomitéen nominert i kategorien Musikkvideoprisen 2001:

* Cato Salsa Experience: «So The Circus Is Back In Town» (Garralda Records/Tuba)
* Jaga Jazzist: «Airborne» (Warner Music)
* Opaque:»Finally Here» (Virgin Records)
* Popium: «Favourite Blunders» (MNW)
* Röyksopp: «Eple» (Virgin Records)

Begge disse prisene vil bli delt ut i løpet av Spellemannshowet fredag 1. mars, og vil bli overrakt artistene.

Spellemannsprisen er en institusjon og en pris som alltid utløser et visst engasjement, og også i år har det vært tillløp til kontroverser, spesielt når det gjelder fordelingen mellom antall påmeldte fonogrammer og nominerte i de forskjellige kategoriene. Den før nevnte Spellemannskomitéen har i forhold til reglementet anledning til å ekstra-nominere plater, enten fordi fagjuryene har hatt mange kandidater med tilnærmet likt antall stemmer, eller fordi komiteen har funnet andre grunner til å gripe direkte inn i juryavgjørelsen. I år utgjør dette rundt en femtedel av alle nominerte plater.

