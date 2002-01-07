Spellemannspriskandidatene er klare

Nominasjonene til Spellemannsprisen 2002 ble offentliggjort mandag ettermiddag. Spellemannskomiteen melder om rekordstor påmelding med nesten firehundre påmeldte kandidater. Nå er størstedelen av nominasjonene klare, noe som omfatter 56 plater fordelt på 16 kategorier. I åpen klasse er Anja Garbarek, Arve Henriksen, Krøyt, Paal Nilssen-Love og Bugge Wesseltoft årets utvalgte, mens Ametri String Quartet, BIT 20 og Peter Heresthal har inntatt kategorien for samtidsmusikk.

En av Norges mest høythengende musikkpriser feirer i vinter 30 års-jubileum. Selve showet skal avvikles i Oslo Spektrum, og vil direktesendes på NRK 1. Årets Spellemann utpekes av Spellemannkomitéen, og vil først offentliggjøres under showet. Dette gjelder også eventuelt Hederspris og Bransjepris.

Popsolist

Morten Abel: ‘I’ll Come Back And Love You Forver (Virgin)

Sondre Lerche: Faces Down (Virgin)

Odd: Mind Your Head (EMI Norsk)

Popgruppe

D’Sound: Talkin’ Talk (Virgin)

Katthult: Katthult (Bonnier Music)

Savoy: Reasons To Stay Indoors (EMI)

Zuma: Juno (Grappa)

Elektronika

Röyksopp: Melody A.M. (Virgin)

Bjørn Torske: Trøbbel (Tellé)

Xploding Plastix:Amateur Girlfriends Go Proskirt Agents (Beatservice)

Rock

Vidar Busk: Venus, Texas (Warner Music)

Kaizers Orchestra: Ompa Til Du Dør (Broiler Farm)

Kaada: Thank You For Giving Me Your Valuable Time (EMI Norsk)

Motorpsycho: Phanerothyme (Sony Music)

Whopper: Takes & Mistakes (Tuba)

Blues

Bjørn Berge: Stringmachine (Warner Music)

Knut Reiersrud: Sweet Showers Of rain (KKV)

Kåre Virud: I teatret (Bluestown Records)

Metal

Borknagar: Empiricism (Tuba)

Dimmu Borgir: Puritanical Euphoric Misanthropia (Voices Music & Entertainment)

Emperor: Prometheus (Tuba)

Hip hop

Klovner I kamp: Bjølsen Hospital ( MTG)

Opaque: Gourmet Garbage (Tee Productions)¨

Profesor Arnarad: I Lost My Mind Somewhere By Da Rivers Of Babylon (Dbut)

Salvador: Solar Conciousness (MTG)



Folkemusikk/ Gammaldans

Per Sæmund Bjørkum: Berg og vatn (Heilo)

Knut Buen: Spelemannsprøva (Buen Kulturverkstad)

Bukkene Bruse: Den Fagraste Rosa (Heilo)

Kvarts: Filigran (Kvarts)

Danseorkester

Gunnar Fjeldseth Band: Det Er Hælj (Tylden & co.)

Scandinavia: De Aller Beste «Live» (United Music)

Trond Erics: Det ligger no’ rart i luften (Tylden & co.)

Jazz

Close Erase: Dance This (BP)

Silje Nergaard: At First Light (Universal)

Knut Riisnæs: Touching (Resonant Music)

Urban Connection: Urban Connection (Bergland Prod.)

Klassisk Musikk

Leif Ove Andsnæs: Liszt – Paiano Recital ( EMI Norsk)

Rolf Lislevand: Alfabeto (Astrée/Naïve)

Vertavo String Quartet: Bela bartok – String Quartets 1-6 (Grappa)

Samtidsmusikk

Ametri String Quartet: «NessHusby/Buene/Grenager/Kahrs/Adderly (Aurora)

BIT 20 og solister: Henrik Hellstenius: Sera (Aurora)

Peter Heresthal: «Arne Nordheim: Complete Violin Music (Bis Records)

Viser

Kirsten Bråten Berg: Syng Du Mi Røyst (Grappa)

Jonas Fjeld: Tidevann (BMG Norway)

Halvdan Sivertsen: Tvil, Håp og kjærlighet (S2 Records)

Anita Skorgan: Gull (KKV)

Åpen Klasse

Anja Garbarek: Smiling and waving (Virgin)

Arve Henriksen: Sakuteiki ( Rune Grammofon)

Krøyt: One Heart is Too Small (MNW)

Paal Nilssen-Love: Sticks & Stones (Sofa)

Bugge Wesseltoft: Moving (Jazzland)

Barneplater

Asgeir: Sjefen Over Alle Sjefer (Sony)

Wenche Myhre: Du og jeg og vi to (Barneselskapet)

UHU: Uhu (Norske Gram)

Årets Nykommer

Kaizers Orchestra: Ompa Til Du Dør (Broiler Farm)

Kings Of Convenience: Quiet Is The New Loud (Virgin)

Sondre Lerche: Faces Down (Virgin)

Röyksopp:Melody A.M. (Virgin)

Tweeterfriendly Music: Enjoy Tweeterfriendly Music Volume 2 (Warner Music)

Årets Musikkvideo blir nominert senere, og vinneren blir kåret av en fagjury bestående av 5 personer. Årets Låt nomineres og kåres av Spellemannkomitéen.- også dette på et senere tidspunkt.Selve showet og prisutedelingen foregår i år fredag 1. mars 2002 i Oslo Spektrum og Spellemann direktesendes i NRK1.

For å markere jubileet har komitéen opprette en Spesialpris kalt 30-årslåta, som vil markere tidenes norske låt Spellemannkomitéen utlyser på et senere tidspunkt et antall nominerte til denne prisen, og kåringen av 30-årslåten vil skje gjennom publikumsavstemming via telefon og internett.