Bransjen

Spellemannspriskandidatene er klare

Publisert
07.01.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Nominasjonene til Spellemannsprisen 2002 ble offentliggjort mandag ettermiddag. Spellemannskomiteen melder om rekordstor påmelding med nesten firehundre påmeldte kandidater. Nå er størstedelen av nominasjonene klare, noe som omfatter 56 plater fordelt på 16 kategorier. I åpen klasse er Anja Garbarek, Arve Henriksen, Krøyt, Paal Nilssen-Love og Bugge Wesseltoft årets utvalgte, mens Ametri String Quartet, BIT 20 og Peter Heresthal har inntatt kategorien for samtidsmusikk.

En av Norges mest høythengende musikkpriser feirer i vinter 30 års-jubileum. Selve showet skal avvikles i Oslo Spektrum, og vil direktesendes på NRK 1. Årets Spellemann utpekes av Spellemannkomitéen, og vil først offentliggjøres under showet. Dette gjelder også eventuelt Hederspris og Bransjepris.

Popsolist
Morten Abel: ‘I’ll Come Back And Love You Forver (Virgin)
Sondre Lerche: Faces Down (Virgin)
Odd: Mind Your Head (EMI Norsk)

Popgruppe
D’Sound: Talkin’ Talk (Virgin)
Katthult: Katthult (Bonnier Music)
Savoy: Reasons To Stay Indoors (EMI)
Zuma: Juno (Grappa)

Elektronika
Röyksopp: Melody A.M. (Virgin)
Bjørn Torske: Trøbbel (Tellé)
Xploding Plastix:Amateur Girlfriends Go Proskirt Agents (Beatservice)

Rock
Vidar Busk: Venus, Texas (Warner Music)
Kaizers Orchestra: Ompa Til Du Dør (Broiler Farm)
Kaada: Thank You For Giving Me Your Valuable Time (EMI Norsk)
Motorpsycho: Phanerothyme (Sony Music)
Whopper: Takes & Mistakes (Tuba)

Blues
Bjørn Berge: Stringmachine (Warner Music)
Knut Reiersrud: Sweet Showers Of rain (KKV)
Kåre Virud: I teatret (Bluestown Records)

Metal
Borknagar: Empiricism (Tuba)
Dimmu Borgir: Puritanical Euphoric Misanthropia (Voices Music & Entertainment)
Emperor: Prometheus (Tuba)

Hip hop
Klovner I kamp: Bjølsen Hospital ( MTG)
Opaque: Gourmet Garbage (Tee Productions)¨
Profesor Arnarad: I Lost My Mind Somewhere By Da Rivers Of Babylon (Dbut)
Salvador: Solar Conciousness (MTG)

Folkemusikk/ Gammaldans
Per Sæmund Bjørkum: Berg og vatn (Heilo)
Knut Buen: Spelemannsprøva (Buen Kulturverkstad)
Bukkene Bruse: Den Fagraste Rosa (Heilo)
Kvarts: Filigran (Kvarts)

Danseorkester
Gunnar Fjeldseth Band: Det Er Hælj (Tylden & co.)
Scandinavia: De Aller Beste «Live» (United Music)
Trond Erics: Det ligger no’ rart i luften (Tylden & co.)

Jazz
Close Erase: Dance This (BP)
Silje Nergaard: At First Light (Universal)
Knut Riisnæs: Touching (Resonant Music)
Urban Connection: Urban Connection (Bergland Prod.)

Klassisk Musikk
Leif Ove Andsnæs: Liszt – Paiano Recital ( EMI Norsk)
Rolf Lislevand: Alfabeto (Astrée/Naïve)
Vertavo String Quartet: Bela bartok – String Quartets 1-6 (Grappa)

Samtidsmusikk
Ametri String Quartet: «NessHusby/Buene/Grenager/Kahrs/Adderly (Aurora)
BIT 20 og solister: Henrik Hellstenius: Sera (Aurora)
Peter Heresthal: «Arne Nordheim: Complete Violin Music (Bis Records)

Viser
Kirsten Bråten Berg: Syng Du Mi Røyst (Grappa)
Jonas Fjeld: Tidevann (BMG Norway)
Halvdan Sivertsen: Tvil, Håp og kjærlighet (S2 Records)
Anita Skorgan: Gull (KKV)

Åpen Klasse
Anja Garbarek: Smiling and waving (Virgin)
Arve Henriksen: Sakuteiki ( Rune Grammofon)
Krøyt: One Heart is Too Small (MNW)
Paal Nilssen-Love: Sticks & Stones (Sofa)
Bugge Wesseltoft: Moving (Jazzland)

Barneplater
Asgeir: Sjefen Over Alle Sjefer (Sony)
Wenche Myhre: Du og jeg og vi to (Barneselskapet)
UHU: Uhu (Norske Gram)

Årets Nykommer
Kaizers Orchestra: Ompa Til Du Dør (Broiler Farm)
Kings Of Convenience: Quiet Is The New Loud (Virgin)
Sondre Lerche: Faces Down (Virgin)
Röyksopp:Melody A.M. (Virgin)
Tweeterfriendly Music: Enjoy Tweeterfriendly Music Volume 2 (Warner Music)

Årets Musikkvideo blir nominert senere, og vinneren blir kåret av en fagjury bestående av 5 personer. Årets Låt nomineres og kåres av Spellemannkomitéen.- også dette på et senere tidspunkt.Selve showet og prisutedelingen foregår i år fredag 1. mars 2002 i Oslo Spektrum og Spellemann direktesendes i NRK1.

For å markere jubileet har komitéen opprette en Spesialpris kalt 30-årslåta, som vil markere tidenes norske låt Spellemannkomitéen utlyser på et senere tidspunkt et antall nominerte til denne prisen, og kåringen av 30-årslåten vil skje gjennom publikumsavstemming via telefon og internett.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Spellemannprisen – harpe

Skjevheter hos Spellemannsprisen?

Spellemannsprisens nominasjoner vekker også i år reaksjoner i musikk-Norge. Det vil nok alltid være diskusjon om de «rette» kandidatene er...

Spellemannprisen – harpe

Mer om Spellemannsprisen

Ballade bragte i går et oppslag om Spellemannsprisen, der flere har reagert på tilsynelatende skjevheter i forholdet mellom antall påmeldte...

Morten Abel

Nye nominasjoner til Spellemannsprisen

Nå er også de nominerte til årets låt og årets video gjort kjent. Ikke helt uventet er det Röyksopp og...

Leif Ove Andsnes

Artistene til Spellemannshowet er klare

Röyksopp, Kaizers Orchestra, Morten Abel, Sondre Lerche og M2M er den sterke rekken av popartister under årets direktesending i NRK,...

Sissel Kyrkjebø

Kandidatene til Tidenes Norske Hit er klare

Spellemannsprisen feirer som kjent 30-årsjubileum i år. I den forbindelse skal publikum få stemme over Tidenes Norske Hit fra denne...

Asbjørn Slettemark

Støy rundt Spellemannsprisen

Bråket rundt kriteriene for Spellemannsprisen fortsetter, etter at det nylig ble synliggjort her i Ballade at Spellemannkomiteen fra tid til...

Kristopher Schau og The Dogs

Inspirasjoner: Kristopher Schau velger Michael Krohn

The Dogs måtte utsette sin faste årlige januarutgivelse, men 4. mars slippes endelig albumet «El Verdugo». I ventetiden snakket vi...

Puls

Millionsatsing på nordisk livemusikk

Nordisk Kulturfond lanserer Puls, et treårig program som i 2017 vil dele ut 3,5 millioner danske kroner til rundt 35...

