Kandidatene til Tidenes Norske Hit er klare

Spellemannsprisen feirer som kjent 30-årsjubileum i år. I den forbindelse skal publikum få stemme over Tidenes Norske Hit fra denne perioden. Blant de nominerte titlene finner vi bl.a. låter med Jahn Teigen, Halvdan Sivertsen, Åge Aleksandersen, a-Ha, DumDum Boys og Lene Marlin. I alt fjorten sanger er plukket ut, men f.eks. er Sissel Kyrkjebøs «Kjærlighet» ikke funnet verdig av komiteen.

Norges store bransjepris feirer 30 år i mars, og vil selvsagt markere også dette under showet i Oslo Spektrum, som skal direktesendes på NRK 1. Årets Spellemann utpekes av Spellemannkomitéen, og vil først offentliggjøres under showet. Dette gjelder også eventuelt Hederspris og Bransjepris.

Spellemannkomitéen har også opprettet en Spesialpris kalt 30-årslåta, som vil markere det komiteen omtaler som Tidenes Norske Hit. Onsdag formiddag ble det gjort kjent at følgende låter er nominert av Spellemannkomiteen:

* «Min første kjærlighet», fremført av Jahn Teigen (1979)

* «Kjærlighetsvise», fremført av Halvdan Sivertsen (1979)

* «Livet er for kjipt», fremført av Lars Kilevold, (1980)

* «Juba-Juba», fremført av Knutsen og Ludvigsen (1983)

* «Sunday People», fremført av The Monroes (1983)

* «Take On Me»,fremført av A-Ha (1984)

* «Lys og varme», fremført av Åge Aleksandersen (1984)

* «La det swinge», fremført av Bobbysocks (1985)

* «Har En Drøm», fremført av Jørn Hoel (1987)

* «Splitter Pine», fremført av DumDum Boys (1989)

* «Neste Sommer», fremført av De Lillos (1993)

* «Noen Ganger Er Det All Right», fremført av Børretzen/Myhre (1995)

* «Det Går Likar No», fremført av D.D.E (1996)

* «Sitting Down There», fremført av Lene Marlin (1999)

De nominerte er som nevnt valgt ut av Spellemannkomitéen og vil kåres av en folkejury, dvs. alle som ønsker å si sin mening via telefon eller internett. Avstemmingen skjer via telefon 829 47 705 (Pris: kr. 2.12,- pr. oppringning), eller på http://klikk.vg.no/hit/, der du også kan høre melodiene.

En av de mest kontroversielle utelatelsene på denne listen vil antagelig være at komiteen ikke har inkludert Sissel Kyrkjebø og hennes «Kjærlighet». Ellers kan man vel også med en viss rett etterlyse f.eks. «Bullet Me» med September When, «Svake Mennesker» med Jannicke eller «Vårsøg» med Vårsøg – samt mer kontroversielle hits som «Dra Te Hælvete» med Beranek. Ballade-lesere som måtte engasjere seg i saken, må gjerne skrive til oss med forslag til øvrige låter som godt kunne ha blitt inkludert.