Kandidatene til Tidenes Norske Hit er klare

30.01.2002
Arvid Skancke-Knutsen

Spellemannsprisen feirer som kjent 30-årsjubileum i år. I den forbindelse skal publikum få stemme over Tidenes Norske Hit fra denne perioden. Blant de nominerte titlene finner vi bl.a. låter med Jahn Teigen, Halvdan Sivertsen, Åge Aleksandersen, a-Ha, DumDum Boys og Lene Marlin. I alt fjorten sanger er plukket ut, men f.eks. er Sissel Kyrkjebøs «Kjærlighet» ikke funnet verdig av komiteen.

Norges store bransjepris feirer 30 år i mars, og vil selvsagt markere også dette under showet i Oslo Spektrum, som skal direktesendes på NRK 1. Årets Spellemann utpekes av Spellemannkomitéen, og vil først offentliggjøres under showet. Dette gjelder også eventuelt Hederspris og Bransjepris.

Spellemannkomitéen har også opprettet en Spesialpris kalt 30-årslåta, som vil markere det komiteen omtaler som Tidenes Norske Hit. Onsdag formiddag ble det gjort kjent at følgende låter er nominert av Spellemannkomiteen:

* «Min første kjærlighet», fremført av Jahn Teigen (1979)
* «Kjærlighetsvise», fremført av Halvdan Sivertsen (1979)
* «Livet er for kjipt», fremført av Lars Kilevold, (1980)
* «Juba-Juba», fremført av Knutsen og Ludvigsen (1983)
* «Sunday People», fremført av The Monroes (1983)
* «Take On Me»,fremført av A-Ha (1984)
* «Lys og varme», fremført av Åge Aleksandersen (1984)
* «La det swinge», fremført av Bobbysocks (1985)
* «Har En Drøm», fremført av Jørn Hoel (1987)
* «Splitter Pine», fremført av DumDum Boys (1989)
* «Neste Sommer», fremført av De Lillos (1993)
* «Noen Ganger Er Det All Right», fremført av Børretzen/Myhre (1995)
* «Det Går Likar No», fremført av D.D.E (1996)
* «Sitting Down There», fremført av Lene Marlin (1999)

De nominerte er som nevnt valgt ut av Spellemannkomitéen og vil kåres av en folkejury, dvs. alle som ønsker å si sin mening via telefon eller internett. Avstemmingen skjer via telefon 829 47 705 (Pris: kr. 2.12,- pr. oppringning), eller på http://klikk.vg.no/hit/, der du også kan høre melodiene.

En av de mest kontroversielle utelatelsene på denne listen vil antagelig være at komiteen ikke har inkludert Sissel Kyrkjebø og hennes «Kjærlighet». Ellers kan man vel også med en viss rett etterlyse f.eks. «Bullet Me» med September When, «Svake Mennesker» med Jannicke eller «Vårsøg» med Vårsøg – samt mer kontroversielle hits som «Dra Te Hælvete» med Beranek. Ballade-lesere som måtte engasjere seg i saken, må gjerne skrive til oss med forslag til øvrige låter som godt kunne ha blitt inkludert.

Relaterte saker

Leif Ove Andsnes

Artistene til Spellemannshowet er klare

Röyksopp, Kaizers Orchestra, Morten Abel, Sondre Lerche og M2M er den sterke rekken av popartister under årets direktesending i NRK,...

Morten Abel

Nye nominasjoner til Spellemannsprisen

Nå er også de nominerte til årets låt og årets video gjort kjent. Ikke helt uventet er det Röyksopp og...

Spellemannprisen – harpe

Mer om Spellemannsprisen

Ballade bragte i går et oppslag om Spellemannsprisen, der flere har reagert på tilsynelatende skjevheter i forholdet mellom antall påmeldte...

Spellemannprisen – harpe

Skjevheter hos Spellemannsprisen?

Spellemannsprisens nominasjoner vekker også i år reaksjoner i musikk-Norge. Det vil nok alltid være diskusjon om de «rette» kandidatene er...

Peter Herresthal

Spellemannspriskandidatene er klare

Nominasjonene til Spellemannsprisen 2002 ble offentliggjort mandag ettermiddag. Spellemannskomiteen melder om rekordstor påmelding med nesten firehundre påmeldte kandidater. Nå er...

Jan Eggum

Det vennlige Spellemannopprøret

Ingen vestlandske slagere fra de siste 30 årene nådde opp i Spellemannkomiteens forslag til Tidenes Norske Hit. Nå har Bergens...

Flere saker

Impossible Situations Foto XinLi / Borealis

Invitasjonens dilemma

En drøy måned etter at Borealis er over, sitter jeg igjen med mange spørsmål om samtidsmusikkens rolle, skriver Maja Skanding.

Cathrine Winnes – dirigent på jobb

Tid og kunstnerliv: Kriminell energi. Eller hvordan jeg ble en tidstyv.

Ny spalte i Ballade: Dirigent og skribent Cathrine Winnes om musikken og livet, samfunnet og kunsten. Følg med på «Tid...

Kongelig Norsk Marines musikk korps i Horten Foto: Forsvaret

Forsvarets musikk er 200 år: historien om en skandaløs kulturforvaltning

Det er å håpe at korpsene snart får forutsigbar og god forvaltning på linje med de øvrige kulturinstitusjonene i landet,...