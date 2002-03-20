Bransjen

Ny organisasjon for EMI Recorded Music Norway

20.03.2002
- Red.

I dag har resultatet av den senere tids restruktureringsprosess blitt annonsert fra EMI Group i London. Her er nyhetsbulletinen fra norskavdelingen under Per Eirik Johansens ledelse.

Følgende informasjon ble onsdag ettermiddag lagt ut på EMIs norske nettsider:

«Som tidligere annonsert så har restruktureringsprosessen ført til at EMIs 3 selskaper i Norge, EMI, Virgin og Norske Gram/CMC nå har blitt slått sammen til ett selskap under ledelse av Per Eirik Johansen. Plateetiketten EMI har skiftet navn til Capitol. Capitol, Virgin, Norske Gram og CMC vil bli markedsført som individuelle etiketter i det nye sammenslåtte selskapet EMI Recorded Music Norway.

Restruktureringsprosessen har ført til at EMI Recorded Music Norway har kuttet 14 årsverk, fra 51 til 37 ansatte. Det er forventet at disse nedskjæringene vil medføre besparelser på omtrenet 30% i årlige faste kostnader. Denne nedskjæringen er et resultat av en global nedskjæring i hele EMI konsernet.

Etter omorganiseringen vil ledergruppen i EMI Recorded Music Norway bestå av følgende personer som alle rapporterer til Per Eirik Johansen:

* Hans Olav Grøttheim – A&R Director Capitol & Virgin
* Erling Johannessen – Head of EMI Marketing
* Ivar Noer – Finance Director EMI Recorded Music
* Bjørn Rogstad – Marketing Director Capitol & Virgin

I tillegg vil det utnevnes en Commercial Director som vil ha ansvaret for selskapets salgsaktiviteter.

Norske Gram og CMC vil fremdeles drives fra Trondheim med 2 ansatte ledet av Stein Vanebo – General Manager Norske Gram/CMC.

Hva angår artister som i dag er kontraktert til de enkelte plateetiketter under EMI Recorded Music Norway så vil det i løpet av de neste månedene foregå en dialog mellom selskapet og de enkelte artister angående videre samarbeid. Ytterligere kommentarer i relasjon til artiststallen kan ikke gis på nåværende tidspunkt.

Oslo, 20. mars 2002.

Relaterte saker

Massakre i EMI – sparker én av fire

Norges største plateselskap EMI sier i disse dager opp 13 av 50 ansatte. Onsdag ettermiddag skal listen over oppsigelser offentligjøres,...

Gunnar Hordvik

Jomfruseilasen over for Norske Gram

I totiden gjorde NRK.no det kjent at Norske Gram senkes til bunns med mann og mus i kjølvannet av sammenslåingen...

Nils Heldal (foto: Øyvind Holen)

Per Eirik Johansen blir toppsjef – Heldal går

– Jeg har hatt et kort, men bra opphold i selskapet. Jeg tror virkelig at den nye organiseringen er bra,...

Nils Heldal (foto: Øyvind Holen)

Nils Heldal ny radiosjef for NRK

Onsdag ettermiddag kunne Ballade gjøre kjent at tidligere NRK Petre-sjef og EMI-platedirektør Nils Heldals tid uten fast ansettelse er slutt....

D’Sound

D’Sound går til DaWorks

Et av Norges mest suksessrike band de siste årene, D’Sound, forlater nå EMI Recorded Music. Artist- og repertoar-ansvarlig hos EMI,...

Jan Erik Haglund (2002)

– Tabloidavisene overdramatiserer EMI-saken

Daglig leder i GramArt, Jan Erik Haglund, mener at EMI-saken egentlig er ganske udramatisk. – Per Eirik Johansen kunne nok...

Flere saker

Bjarte Eike Ale House

BBC-produsert musikkfilm med Bjarte Eike og Barokksolistene vises på NRK

The Sunday Times kalte filmen «The Alehouse Sessions» for «one of music’s most exhilarating, anarchic projects». 12. november vises den...

Erlend Apneseth

Erlend Apneseth: – Eg fekk strekke meg etter dei som var eldre

Erlend Apneseth fra Jølster i Sogn og Fjordane er Husvarm på Riksscenen denne høsten. Her forteller den kritikerroste musikeren og...

Ida Vågard FFE90 e1670956804271

Vågard Unstads enke samler inn penger for å gi ut rapperens soloplate posthumt

En norsk raphelt er borte. Nå har Ida Unstad og Vågards samarbeidspartnere startet Spleis for å ferdigstille plata han var...