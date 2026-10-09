Bjørn Müller og Ida Maria – musikkforleggerprisen

Bjørn Müller i Backstreet Girls jubler over å motta Musikkforleggernes ærespris i 2024. Det var den første prisen bandet mottok etter 40 år, 16 album og tusenvis av konserter i inn- og utland. Ida Maria delte ut prisen sammen med Åsmund Lande fra Oslo Ess (bak til venstre). Gitarist Petter Baarli tok imot prisen sammen med vokalist Müller. Bjørn Müller døde i november samme år, 64 år gammel. (Foto: Jonathan Vivaas Kise)

NotisBransjen

Nå kan du nominere kandidater til Musikkforleggerprisen

Publisert
09.10.2026 13:38
Skrevet av
- Red.

Frist for å sende inn nominasjoner er 8. november 2026.

Musikkforleggerprisen hedrer norske musikkforlag og deres opphavere for arbeidet og musikken de skaper, og nå kan alle som er engasjerte i musikk sende inn sine nominasjoner til prisen. Kandidatene må oppfylle kriteriene for den aktuelle kategorien, opplyser prisarrangøren, og et felles krav er at opphaveren må være tilknyttet et musikkforlag.

Frist for å melde inn nominasjoner er 8. november. Prisutdelingen finner sted 3. mars neste år, på Ambassaden i Oslo.

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Opphavere som meldes på må altså være tilknyttet et musikkforlag, og være norske statsborgere eller bosatt i Norge. For opphavergrupper eller verk der det er flere opphavere, kreves det at én av opphaverne oppfyller disse kriteriene. Det kreves ikke at musikkforlaget er medlem i Tono.

Dette er kategoriene nominerte kan meldes opp i:

Årets gjennombrudd
Årets verk – lite ensemble
Årets verk – stort ensemble
Årets opphaver – klassisk/samtid
Årets opphaver – populærmusikk
Årets låt – populærmusikk
Årets score
Årets synkronisering
Årets internasjonale fremgang
Årets ærespris

På hjemmesidene til Musikkforleggerprisen kan du lese mer om kritierer og annet relevant for påmelding av kandidater.

Red.mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

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