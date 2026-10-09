Nå kan du nominere kandidater til Musikkforleggerprisen

Frist for å sende inn nominasjoner er 8. november 2026.

Musikkforleggerprisen hedrer norske musikkforlag og deres opphavere for arbeidet og musikken de skaper, og nå kan alle som er engasjerte i musikk sende inn sine nominasjoner til prisen. Kandidatene må oppfylle kriteriene for den aktuelle kategorien, opplyser prisarrangøren, og et felles krav er at opphaveren må være tilknyttet et musikkforlag.

Frist for å melde inn nominasjoner er 8. november. Prisutdelingen finner sted 3. mars neste år, på Ambassaden i Oslo.

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Opphavere som meldes på må altså være tilknyttet et musikkforlag, og være norske statsborgere eller bosatt i Norge. For opphavergrupper eller verk der det er flere opphavere, kreves det at én av opphaverne oppfyller disse kriteriene. Det kreves ikke at musikkforlaget er medlem i Tono.

Dette er kategoriene nominerte kan meldes opp i:

Årets gjennombrudd

Årets verk – lite ensemble

Årets verk – stort ensemble

Årets opphaver – klassisk/samtid

Årets opphaver – populærmusikk

Årets låt – populærmusikk

Årets score

Årets synkronisering

Årets internasjonale fremgang

Årets ærespris

På hjemmesidene til Musikkforleggerprisen kan du lese mer om kritierer og annet relevant for påmelding av kandidater.

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