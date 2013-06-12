Bransjen

Molund til Kolbotn Konsertorkester

12.06.2013
- Red.

Maria Molund er ny kunstnerisk leder for blåseorkesteret.

Maria Molund (33) tar over etter Sverre Olsrud og blir konsertorkesterets 12. kunstneriske leder siden etableringen 2.april 1931. Engasjementet varer til 30. juni 2016.

Molund har dirigentutdannelse fra Royal Northern College of Music i Manchester og Sibelius-akademiet i Helsingfors. I perioden 1999-2005 studerte hun tuba ved Norges musikkhøgskole.

#gallery-11 {
margin: auto;
}
#gallery-11 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-11 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-11 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Hun har dirigert en rekke blåseorkestere i Norge, Finland og England, samt gjestet blant andre Kharkiv filharmoniske orkester i Ukraina og Manchester Camerata. Hennes første konsert som kunstnerisk leder for Kolbotn Konsertorkester blir under Eventyrfestivalen i Kolben Kulturhus søndag 22. september.

