Minneord om Sigmund Lillebjerka

– Han var en av landets fremste kompinister, en pionér i nord, og bidro til å skape en forståelse for samtidsmusikken, skriver styreleder Åse Hedstrøm i Norsk Komponistforening.

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om komponist Sigmund Lillebjerkas bortgang den 27. juli.

Sigmund, som ble født i Finneidfjord i 1931, markerte seg som en av landets fremste komponister. Han var en pionér i nord, en av de første som for alvor satte den moderne musikken i fokus.

I en tid da landsdelen bygget opp viktige kulturinstitusjoner, bidro han til å skape forståelse for samtidsmusikken. Han ble en forkjemper for det nye, samtidig som han sloss for kunstmusikkens kår. På mange vis bidro han til at det i dag er etablert flere profesjonelle musikkinstitusjoner i Nordland.

Som pedagog, dirigent og musiker ble Sigmund av stor betydning for generasjoner av musikere. Gjennom hele sin karriere var han i dialog med unge musikere, ivrig opptatt av å lære og høste av deres erfaringer. Særlig ble han en viktig mentor i det unge musikermiljøet i Bodø på 70-tallet. Flere av disse er i dag profesjonelle utøvere på høyt internasjonalt nivå.

Hans komposisjoner kjennetegnes av en særpreget klangbehandling og instrumentering. Han skrev kammermusikk for mangeartede besetninger, og store format for symfoniorkester, fiolin- og klaverkonserter. Han skrev den første nordnorske opera etter Ole Olsen, Jomfru Rosenving på Santavajasø, basert på et eventyr av Regine Normann. Han ble huskomponist for Bodø Sinfonietta, et ensemble som også har laget to portrettinnspillinger på cd. I tillegg arrangerte han et betydelig antall verk for korps, kor, orkester og kammerensembler.

Sigmund var aktivt styremedlem i Nordland Komponistgruppe. Her sørget han for at unge komponisttalenter fikk mulighet til å utvikle seg.

Norsk Komponistforening takker Sigmund for hans store innsats som komponist, musiker og viktig støttespiller. Våre tanker går til hans familie og venner.

Åse Hedstrøm, styreleder Norsk komponistforening