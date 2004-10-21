Bransjen

MIC og Ballade med ny rekord: 120 000 unike brukere i september

Publisert
21.10.2004
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

I september 2004 kunne MICs nettsider notere seg for hele 120 000 unike brukere i måneden. Bare Ballade hadde nærmere 850 000 viste sider i denne perioden, mens Ballade og MIC.no til sammen kunne registrere noe over tre millioner treff. – Dette viser at Ballade dekker et behov innen musikkfeltet som ikke dekkes av den øvrige pressen, sier Svein Bjørkås, som 1. oktober tiltrådte stillingen som MICs direktør.

Musikkinformasjonssenteret feirer 25 år i norsk musikliv i disse dager – en begivenhet som bl.a. markeres gjennom konsertserien «Et eget århundre», der fem norske symfoniorkestre spiller seg gjennomden norske orkestermusikk-kanonen fra 1905 til 2005. Sist fredag ble begivenheten også feiret med en sammenkomst i MICs lokaler, i forbindelse med at Finn Mortensens «Konsert for klaver og orkester» tidligere på kvelden var blitt fremført under Ultimafestivalen av Oslo Filharmoniske Orkester.

Svein Bjørkås tok over stillingen som MICs direktør 1. oktober, og var den som holdt innledningen til aftenens samvær. Styreformann Elef Nesheim sto for den offisielle talen, mens tidligere MIC-direktør Morten Walderhaug snakket på vegne av Oslo-filharmonien. Også Hallgjerd Aksnes, professor i musikkkvitenskap ved Universitet i Oslo, grep anledningen til å si noen rosende ord om MICs betydning i hverdagen. Kveldens gjester talte ellers bl.a. komponistene John Persen, Rolf Wallin, Olav Anton Thommesen, Jon Øivind Ness, Lasse Thoresen og Gisle Kverndokk, samt Christian Eggen, som ledet Oslo-Filharmonien i Oslo Konserthus.

Elef Nesheim uttrykte takknemlighet for det store pionerarbeidet som bl.a. Jostein Simble, Olav Anton Thommesen og Arne Nordheim hadde utøvd på vegne av MIC – og trakk også frem MICs nettsatsing som en suksess fra nyere tid. Det siste underbygges nå av lesertallene som vi har hentet inn fra september måned, der MICs tredelte nett-tilbud har hatt hele 120 000 unike brukere – og et snitt på godt over 100 000 treff per virkedag.

— Ballade står jo for en stor andel av disse treffene, sier Svein Bjørkås i en kommentar. – Det viser at MICs nettavis dekker et behov innen musikkfeltet som ikke dekkes av den øvrige pressen. Det var vel også mye av tanken bak det hele, da nettstedet ble lansert for fire år siden. Det er viktig for MIC at vi tar på oss oppgaver som det er behov for, og som vi er i stand til å løse.

Ballade publiserte i september måned 110 artikler, intervjuer og bakgrunnsartikler, der et større fokus på Quart-krisen, lokaliseringen av det fremtidige popinstituttet og opptakten til Ultimafestivalen var noen av de viktigste sakene. Samtidig innledet vi også to samarbeid som våre lesere forhåpentlig vil ha glede av: Gjennom en avtale med Groove.no fant også plateanmeldelser endelig en fast plass i Ballade, ved at vi lenker videre fra vår forside til et bredt utvalg av Grooves norske anmeldelser innen pop, jazz og visesang. Vi inngikk også en samarbeidsavtale med det relanserte Blåmagasinet, som med jevne mellomrom vil bringe videre artikler fra Ballades redaksjon. De ti siste nyhetene fra Ballade.no kan du nå til en hver tid også lese på nettsidene til Startsiden.no, Groove.no og Musikerorg.no. Vi fortsetter også vårt samarbeid med det Kristiansandsbaserte kulturmagasinet Stimuli, samt folkemusikkbladet Kvinten.

Ballade har i dag forlengst posisjonert seg som en av de ledende nett-aktørene innen musikk- og kulturfeltet. Det vil vi gjerne takke våre faste lesere for, samtidig som vi som alltid er glade for tips, innspill og leserkommentarer. I den nærmeste tiden vil vi ellers begynne arbeidet med en større leserundersøkelse, som forhåpentlig vil gi seg utslag i et enda bedre produkt.

Om noen av våre lesere skulle ha lyst til å sende oss ros, ris og råd alt nå, er det bare å kontakte oss på ballade@mic.no. Vi er alltid takknemlige for respons fra våre lesere, og gleder oss til å utvikle avisen videre i samspill med dere.

Hele talen til Elef Nesheim er for øvrig å lese på denne lenken.

BransjeInternettMediaOrganisasjonerPresse

