ILLUSTRASJON: Få bruker sedler og mynt i forbindelse med prosjektene sine – men det illustrerer verdier inn og ut, så vi la ved litt håndfast cash når det handler om de mange viktige søknadsfristene som kommer i september.(Foto: Kristian Dugstad / TONO)

Mange frister for den som jobber med musikk på høsten

01.09.2023
Siri Narverud Moen- Red.

Mange har frist i dag fredag – men både nasjonale og regionale ordninger har søknadsfrist utover i september og oktober.

Både Sparebankstiftelsen og Kulturrom (ordning for akustiske og tekniske løsninger for arrangører) har søknadsfrist i dag fredag. Det samme gjelder to av Music Norways potter. Men Fond for lyd og bilde har søknadsfrist for en rekke typer tilskudd til uka, for eksempel.

Redaksjonen, som flere, har lagt merke til Musikkontoret.no sin oversikt over (kalender-sortert!) tilskudd. I oversikten finner man en rekke kjente, nasjonale ordninger som er sentrale for mange kulturaktører – og tilskuddsordninger fra kommuner som Halden, Askøy, Oslo, Ung-ordninga til Bodø2024, en rekke fylker, med flere. Både offentlige og private avsendere finnes i oversikten.

 

