Hanne Hukkelberg er lei av å prate om lave kvinneandeler i musikkbransjen. – Jeg tror mye kan endres av kvinnene selv, sier hun.

– Jeg lurer veldig på hva kvinner vil med norsk musikkbransje. Vil de gjerne inn, men er hindret på noe vis? Eller vil de bare andre ting?

Hanne Hukkelberg er en av de inviterte til kveldens samtale på Litteraturhuset i Oslo, «Kvinnelige forbilder».

Samtalen er initiert av AKKS Oslo, en rekrutterings- og motiveringsorganisasjon for jenter i musikkbransjen, sammen med debattserien for ungdom på Litteraturhuset, «Ny debatt».

–Jeg tror at det som stopper kvinner er deres egne tanker om hva de kan og ikke kan gjøre. Vi lever i et av verdens mest likestilte samfunn, det er ikke snakk om diskriminering eller utestenging. Jeg håper vi kan finne ut av hvorfor vi likevel må diskutere dette. Hvor er egentlig problemet, og hva kan vi gjøre med det, spør Hukkelberg.

Et spørsmål om selvtillit

Hukkelberg anerkjenner at det kanskje er færre kvinnelige forbilder for unge jenter som vil inn i musikkbransjen, men tror ikke det er konstruktivt å fokusere på.

–Hva er det som er viktig med at hvert kjønn skal ha lik andel på alle felt? Er det ikke heller respekten for det individuelle valget uansett kjønn det handler om?

Hun stiller også spørsmål ved om man trenger forbilder av samme kjønn som en selv.

–Må det være sånn at vi må ha kvinner å lære av? Hva er galt med å lære av en mann, og vice versa? Det er egenskaper og handlinger man lærer av, ikke type kjønn, sier hun.

–Jeg tror mye handler om selvtillit. For mange kvinner har dårlig selvtillit på det de gjør. Man må tro på seg selv. Om man er kvinne eller mann har ingenting å si for kvaliteten av det du gjør.

–Visste ikke at jeg kunne

Anita Halmøy Wisløff er bookingagent i Atomic Soul. Hun synes utviklingen går rette veien.

–For femten år siden var det ikke mange damer i bookingbransjen, nå er det i hvert fall noen. Spørsmålet er hvordan man kan speede opp utviklingen, sier hun.

Wisløff har tidligere vært involvert i debatter rundt andelen kvinnelige artister på festivaler, og har vært tydelig imot å innkvotere kvinner i bransjen. Hun er enig med Hukkelberg om at døren er åpen for jenter som vil.

–Jeg tror ikke det er sånn at det sitter en haug med jenter der ute som vil inn i bransjen, men som ikke får komme til. Men damer må være bedre til å tro at de kan!

Hun forteller at det var først da hennes mannlige kollega fra Studentersamfundet i Trondhjem fikk seg jobb i Artistpartner at det gikk opp for henne at hun også faktisk kunne jobbe med booking.

–Jeg trodde ikke det før Knut (studentkollegaen, journ. anm.) sa det til meg, sier hun.

–Men er det fortsatt sånn, at jenter må bli fortalt at de får lov til å jobbe i musikkbransjen?

–Det handler jo ikke om å få lov, men om å vite om mulighetene! Om du hadde spurt meg for ti år siden hva jeg skulle leve av hadde jeg nok svart noe med statsvitenskap, som jeg egentlig er utdannet til. Vi er jo så heldige å ha gjort hobbyen til vårt levebrød, men jeg har en følelse av at flere kvinner enn menn lar det bli med interessen?

Kan ikke ha vikar

Wisløff trekker også frem det å få barn som et potensielt problem for kvinner i bookingbransjen.

–Det er jo en veldig personlig ting, å være noens agent. Det er ikke bare-bare å få inn enn vikar mens du er i fødselspermisjon. Jeg kjenner få damer som har kommet tilbake etter å ha fått barn, sier hun.

–Det kan selvfølgelig ha å gjøre med at det ikke er ordentlige rutiner for slikt i alle ledd i bransjen ennå. Men det er en grunnleggende forskjell mellom menn og kvinner der. Og som artist, hvem velger du som agent – en kvinne som skal ut i fødselspermisjon eller en mann? Nå skal det sies at jeg nok ikke har blitt valgt fra på grunn av kjønn, så vidt jeg vet, men det er en potensiell situasjon man i aller høyeste grad må forholde seg til en gang. Et lite bookingbyrå kan bli svært sårbart dersom flere skal i permisjon, og inntektene bortfaller.

Samtalen finner sted på Litteraturhuset i kveld kl. 19. I panelet sitter Hanne Hukkelberg og Anita Halmøy Wisløff, samt grunnlegger og daglig leder av TrustMe Records, Marit Karlsen, lydtekniker Kristina Ringvold . Direktør i MIC Norsk muiskkinformasjon, Kristin Danielsen, er ordstyrer.