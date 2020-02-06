KommentarMusikken og livet

Lihkku beivviin, Sápmi!

Publisert
06.02.2020

Ballade markerer samefolkets dag med et gjensyn og gjenhør med Marja Mortensson, Rawdna Carita Eira og Mari Boine – på deres egne språk.

MARJA MORTENSSON
Sist høst ga Marja Mortensson og Daniel Herskedal ut albumet Lååje – Dawn. Ballade intervjuet duoen om språk, om det samiske språket, om Mortenssons forhold til sitt eget, sørsamiske språk og om å høre musikk på sitt eget morsmål. Intervjuet heter «Brenner for sitt lille morsmål» på norsk og «Sov onne ietniengïelen åvteste gymhpe» på sørsamisk, og er tilgjengelig på begge språk her på Ballade.no.

En av låtene fra albumet Lååje – Dawn, «Gubpede böötim», ble det også laget en fin musikkvideo til, som var med i vår faste, ukentlige musikkvideospalte, Ballade video:

RAWDNA CARITA EIRA
Poet, forfatter og dramatiker Rawdna Carita Eira ble tidligere i år intervjuet i Ballades serie om lyrikken i musikken, Bak ordene. Eira har skrevet både sceneforestillinger, bøker, dikt og sangtekster, blant annet tekstlinjene til Mari Boines kjente sang om Elle, Ellen Skum, som er den bærende sangen i filmen Kautokeino-opprøret.

Eira har også laget librettoen til operaen Gállábártnit, som ble uroppført i Canada i november 2019, og som er verdens første opera på cree-språk og samisk.

I 2017 skrev Rawdna Carita Eira festforestillingen «Jielemen aavoe – Livets glede» ved markeringen av 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet som ble avholdt i Trondheim februar 1917. Med den ville hun vise at samene fremdeles er her (Foto: Brita Åse Norlemann)

Intervjuet med Eira i Ballade-serien Bak ordene har tittelen «Samiske Rawdna Carita Eira: Forsiktig optimist» på norsk, og «Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái» på nordsamisk, Eiras eget språk.

Her kan du se og høre sangen «Elle» med Mari Boine live på NRK i 2011. Boine har selv sagt at disse tekstlinjene er de fineste hun synger.

Eira forteller i dette intervjuet at hun bærer på et ansvar for å stå opp for viktige og grunnleggende verdier, og hun kjenner på nødvendigheten av å ta oppgjør med overmakt, urett og fordommer.
– Jeg tror de aller fleste samiske kulturarbeidere står på barrikadene og sloss for at vår kultur skal leve og blomstre og utvikle seg, og vi gjør det på ulike måter. Min måte har vært å formidle kunnskap, å synliggjøre. Å stimulere til nysgjerrighet og å legge til rette for samtaler.

Nylig tok Ballade serien Bak ordene til scenen, der Lars Lillo-Stenberg og Rawdna Carita Eira møttes til samtale om tekst og musikk med journalistene Brand Barstein og Siri Narverud Moen. Hør samtalen her, på Ballades podkast fra Fritt Ord 20. januar 2020.

Lihkku beivviin, Sápmi – gratulerer med dagen!

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
Samefolkets dagsamisk nasjonaldag

Relaterte saker

Rawdna Carita Eirai leat davviguovllut divrasat ja davviguovllut leat dávjá vuolggasadjin su teavsttaide. Circus Polaria skearrus lea fáddán mii dáháhuvvá davvin go jieŋat suddet

Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái

– Dieđusge lean mun maid rahčan sámi áššiid ovddas. Jus dan eat daga, de jávkat. Muhto lean válljen eará vuogi....

Marja Mortensson og Daniel Herskedal med TrondheimSolistenes strykekvartett

Sov onne ietniengïelen åvteste gymhpe

– Tjoerem pryövedh mij sjeahta juktie orre aarkebiejjien vueliem sjugniedidh. Marja Mortensson sov gïelen åvteste gæmhpoeminie, mij lea jaemieminie.

Filmplakaten til «Jiknon 2»

«Jiknon 2» – Disney for første gang på samisk

Denne uka er det klart for førpremiere på verdens første Disney-film dubbet til samisk.

Marja Mortensson og Daniel Herskedal med TrondheimSolistenes strykekvartett

Brenner for sitt lille morsmål

– Jeg må prøve meg fram for å skape en ny hverdagsjoik. Marja Mortensson brenner for sitt eget språk, som er...

For Rawdna Carita Eira er kjærligheten til nord noe hun stadig vender tilbake til i sitt arbeid. I tekstene til Circus Polaria problematiserer hun hva som skjer når polarisen smelter

Samiske Rawdna Carita Eira: Forsiktig optimist

– Javisst har jeg stått på barrikadene for det samiske. Vi kan ikke la være, for da forsvinner vi. Men...

Lars Lillo Stenberg på Ballades Bak ordene live, januar

Ballade radio: Om Prøysen, samisk stolthet og Lars Lillos 300 sanger

Live on tape: Vi inviterte mannen bak «Tøff i pysjamas» og «Neste sommer» og dama bak Mari Boines viktigste låt...

Flere saker

