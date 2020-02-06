Lihkku beivviin, Sápmi!

Ballade markerer samefolkets dag med et gjensyn og gjenhør med Marja Mortensson, Rawdna Carita Eira og Mari Boine – på deres egne språk.

MARJA MORTENSSON

Sist høst ga Marja Mortensson og Daniel Herskedal ut albumet Lååje – Dawn. Ballade intervjuet duoen om språk, om det samiske språket, om Mortenssons forhold til sitt eget, sørsamiske språk og om å høre musikk på sitt eget morsmål. Intervjuet heter «Brenner for sitt lille morsmål» på norsk og «Sov onne ietniengïelen åvteste gymhpe» på sørsamisk, og er tilgjengelig på begge språk her på Ballade.no.

En av låtene fra albumet Lååje – Dawn, «Gubpede böötim», ble det også laget en fin musikkvideo til, som var med i vår faste, ukentlige musikkvideospalte, Ballade video:

RAWDNA CARITA EIRA

Poet, forfatter og dramatiker Rawdna Carita Eira ble tidligere i år intervjuet i Ballades serie om lyrikken i musikken, Bak ordene. Eira har skrevet både sceneforestillinger, bøker, dikt og sangtekster, blant annet tekstlinjene til Mari Boines kjente sang om Elle, Ellen Skum, som er den bærende sangen i filmen Kautokeino-opprøret.

Eira har også laget librettoen til operaen Gállábártnit, som ble uroppført i Canada i november 2019, og som er verdens første opera på cree-språk og samisk.

Intervjuet med Eira i Ballade-serien Bak ordene har tittelen «Samiske Rawdna Carita Eira: Forsiktig optimist» på norsk, og «Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái» på nordsamisk, Eiras eget språk.

Her kan du se og høre sangen «Elle» med Mari Boine live på NRK i 2011. Boine har selv sagt at disse tekstlinjene er de fineste hun synger.

Eira forteller i dette intervjuet at hun bærer på et ansvar for å stå opp for viktige og grunnleggende verdier, og hun kjenner på nødvendigheten av å ta oppgjør med overmakt, urett og fordommer.

– Jeg tror de aller fleste samiske kulturarbeidere står på barrikadene og sloss for at vår kultur skal leve og blomstre og utvikle seg, og vi gjør det på ulike måter. Min måte har vært å formidle kunnskap, å synliggjøre. Å stimulere til nysgjerrighet og å legge til rette for samtaler.

Nylig tok Ballade serien Bak ordene til scenen, der Lars Lillo-Stenberg og Rawdna Carita Eira møttes til samtale om tekst og musikk med journalistene Brand Barstein og Siri Narverud Moen. Hør samtalen her, på Ballades podkast fra Fritt Ord 20. januar 2020.

Lihkku beivviin, Sápmi – gratulerer med dagen!