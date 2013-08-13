Pris til Hanne Hukkelberg

Hanne Hukkelberg ble i går tildelt Radka Toneff Minnepris 2013.

Prisen på kr 50 000 ble utdelt i forbindelse med åpningen av Oslo Jazzfestival. Prisen skal hedre Radka Toneffs minne og samtidig stimulere den kunstneriske aktiviteten til en fremragende utøver.

Radka Toneff Minnepris 2013 tildeles, sanger, komponist og tekstforfatter Hanne Hukkelberg, og i begrunnelsen for årets tildeling heter det:

«Årets prisvinner har en unik og personlig stemme med en helt særegen klang. Siden 2004, da debutalbumet ble utgitt, har prisvinneren markert seg som en singer-songwriter i ordets rette forstand, med et sterkt og nærmest symbiotisk forhold mellom musikk, tekst og framføring. Prisvinneren har en tydelig egenart og signatur både som sanger, låtskriver og arrangør.

Årets prisvinner har markert seg med et sjangeroverskridende prosjekt – der referanser fra jazz, pop, rock mv. finner nye møtepunkt og uttrykk. I 2006 fikk prisvinneren Spellemannprisen i åpen klasse.

I tillegg til å synge, spiller prisvinneren gitar og piano og har samtidig gjort gode musikalske valg når det gjelder medmusikere, instrumentarium og utforming. På scenen framstår prisvinneren som en utøver og formidler som utstråler sterkt nærvær og stor troverdighet.

Prisvinneren, som har sin utdanning fra Norges Musikkhøgskole, har vist stor kunstnerisk integritet i hele sitt utøvende og skapende virke, og går stadig videre og viser evne til fornyelse og utprøving.»

Radka Toneff Minnepris deles ut annet hvert år av stiftelsen Radka Toneff Minnefond. Styret i fondet består av Arild Andersen, Sidsel Endresen, Jana Toneff, Jan Ole Otnæs og forrige prisvinner Eldbjørg Raknes.

Tidligere mottakere av Radka Toneffs Minnepris:

1993 Sidsel Endresen

1997 Kirsten Bråten Berg

1999 Karin Krog

2001 Per Jørgensen

2003 Live Maria Roggen

2005 Solveig Slettahjell

2007 Arve Henriksen

2009 Elin Rosseland

2011 Eldbjørg Raknes