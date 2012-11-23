Lynkurs i scenetekke

Ikke spill for å vise perfeksjon, sier amerikansk pedagog.

Det var Griegakademiet som i 2010 inviterte den amerikanske dramapedagogen Bud Beyer til å kurse musikkstudentene i scenetekke. På lørdag vises kurset i programmet Kunnskapskanalen på NRK2.

– Unge musikere prøver gjerne å etterligne stjernene ved å perfeksjonere musikken ned til minste detalj. Men gode fremførelser avhenger av en emosjonell tilknytning mellom musikeren, publikum og musikken. Og det er ingen som lærer musikere å gjøre dette, sa Beyer til universitetsavisen På Høyden den gang.

Amerikaneren er utdannet skuespiller og mimekunstner, og frem til 2002 ledet han Northwestern Universitys teateravdeling. De siste 25 årene har han holdt workshops hvor han lærer dirigenter å bruke gester og bevegelser i musikken.

– Å bli karismatisk er noe alle kan lære. Jeg kan lære deg det på tyve minutter, sa Beyer videre.

Programmet går på NRK2 lørdag kl. 16.40.