Landets arrangører ber regjeringen beskytte sparebankenes gaveordning  

Sparebankenes samfunnskapital tilhører fellesskapet, ikke bankkundene. Det mente flertallet av delegatene på Norske Kulturarrangørers landsmøte i oktober.

Norske Kulturarrangørers (NKA) landsmøte diskuterte bruken av sparebankenes samfunnskapital, og flertallet samlet seg om et vedtak som ber regjeringen sikre at avkastningen fra samfunnskapitalen i sin helhet «går til formålet den er ment å tjene: frivilligheten, lokalsamfunnene og fellesskapet i Norge», skriver NKA.

Slik lyder vedtaket:

Landsmøtet i Norske Kulturarrangører ber om at Regjeringen v/Finansdepartementet sikrer at avkastningen fra sparebankenes samfunnskapital i sin helhet disponeres til allmennyttige formål. Bankenes markedsføring, herunder eventuelle bonusordninger og kundeutbytte, må finansieres over bankenes ordinære drift. Avkastningen av sparebankenes samfunnskapital skal fortsatt brukes slik den er ment: til å styrke frivilligheten, lokalsamfunnene og fellesskapet i Norge.

Saken handler om forholdet mellom sparebankenes tradisjonelle samfunnsoppdrag, der overskuddet deles ut som gaver til allmennyttige formål, og praksisen innført av enkelte sparebanker etter en lovendring i 2009, der det samme overskuddet i stedet kan deles ut som en bonus til bankens kunder.

Årets landsmøtevedtak formulerer et tydelig prinsipp, kommenterer NKA: Bankenes markedsføring og kundeutbytte må finansieres over ordinær drift, ikke av midler som er ment å komme samfunnet til gode.

LES INNLEGG om saken hos Ballade:

Nei til kundeutbytte fra sparebankenes samfunnskapital

Kulturlivet mot sparebankenes kundeutbytte – advarer mot tap av samfunnsverdi