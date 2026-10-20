Nei til kundeutbytte fra sparebankenes samfunnskapital

"I over 200 år har sparebankene bidratt til å bygge norske lokalsamfunn og styrke fellesskapet ved å støtte kultur, idrett og frivillighet, men nå står vi ved et veiskille," skriver Norsk musikkråd og en lang rekke andre aktører innen musikk og frivillighet.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkt og refleksjoner.

Av Norsk musikkråd ved generalsekretær Lise Keilty Gulbransen. Bak initiativet står også Frivillighet Norge, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Norske Kulturarrangører.

298 frivillige organisasjoner sier nei til at sparebankene skal bruke mer penger på kundeutbytte og mindre på fellesskapet og frivilligheten.

Samfunnskapitalen er samfunnets felleskapital, og den opprinnelige idéen var at samfunnskapitalen skal benyttes til å «virke i banken eller utbetales som gaver til allmennyttige formål der banken ble stiftet»[1].

Men en lovendring i 2009 ga sparebankene adgang til å dele ut kundeutbytte fra denne kapitalen.

Utbetaling av kundeutbytte går da på bekostning av samfunnsutbytte. Hver krone sparebankene deler ut i kundeutbytte betyr at én krone mindre kan gis i samfunnsnyttige gaver til frivilligheten. I fjor betalte norske sparebanker ut 2,2 milliarder kroner i kundeutbytte.

I 2024 foreslo heldigvis Sparebankutvalget å avvikle sparebankenes adgang til å dele ut kundeutbytte fra samfunnskapitalen. Finanstilsynet støttet forslaget. Men etter dette har det ikke skjedd noen ting. Nå har 298 organisasjoner med 560 000 medlemmer signert et opprop som støtter utvalgets forslag, og vi vil ha på plass en reell endring!

Utbetaling av kundeutbytte gagner ikke det samfunnet som frivilligheten og sparebankene har bidratt til å bygge i generasjoner. Bortfall av samfunnsutbytte svekker barn og unges fritidsaktiviteter og rammer ideelle organisasjoner og frivillige lag og foreninger over hele landet.

Derfor har lokale, regionale og nasjonale organisasjoner sluttet opp om oppropet mot kundeutbytte.

Menon Economics’ rapport «Samfunnsøkonomisk verdi av sparebanknæringens bidrag til allmennyttige formål» dokumenterer at hver krone til frivillig arbeid skaper mer enn tre kroner i samfunnsøkonomisk merverdi i form av økt aktivitet, inkludering og lokal verdiskaping.

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Hver krone til kundeutbytte er flere kroner mindre til fellesskapet, og er det noe vi trenger mer enn noen gang, er det å bygge sterkere felleskap og frivillighet i hele landet.

Derfor sier Norsk musikkråd og 297 andre organisasjoner fra hele landet at nok er nok.

[1] NOU 2024: 22 Norske sparebanker – tradisjon og tilpasning, 18.2 Utvalgets tilrådning (side 241)