Granmoen storband opptrådte sammen med Knut Marius Djupvik under Festspillene Helgeland i 2024.

Granmoen storband opptrådte sammen med Knut Marius Djupvik under Festspillene Helgeland i 2024. Støtten fra sparebankene er helt avgjørende for gjennomføring av festivalen, skriver Norsk musikkråd. De står sammen med Frivillighet Norge, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Norske Kulturarrangører i kravet om et nei til kundeutbytte fra sparebankenes samfunnskapital.

InnleggPolitikk & debatt

Nei til kundeutbytte fra sparebankenes samfunnskapital

Publisert
20.10.2026 18:53

"I over 200 år har sparebankene bidratt til å bygge norske lokalsamfunn og styrke fellesskapet ved å støtte kultur, idrett og frivillighet, men nå står vi ved et veiskille," skriver Norsk musikkråd og en lang rekke andre aktører innen musikk og frivillighet. 

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkt og refleksjoner.

Av Norsk musikkråd ved generalsekretær Lise Keilty Gulbransen. Bak initiativet står også Frivillighet Norge, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Norske Kulturarrangører.

Lise Keilty Gulbransen, generalsekretær i Norsk musikkråd

Lise Keilty Gulbransen, generalsekretær i Norsk musikkråd. (Foto: Oda Hveem)

298 frivillige organisasjoner sier nei til at sparebankene skal bruke mer penger på kundeutbytte og mindre på fellesskapet og frivilligheten.

Samfunnskapitalen er samfunnets felleskapital, og den opprinnelige idéen var at samfunnskapitalen skal benyttes til å «virke i banken eller utbetales som gaver til allmennyttige formål der banken ble stiftet»[1].

Men en lovendring i 2009 ga sparebankene adgang til å dele ut kundeutbytte fra denne kapitalen.

Utbetaling av kundeutbytte går da på bekostning av samfunnsutbytte. Hver krone sparebankene deler ut i kundeutbytte betyr at én krone mindre kan gis i samfunnsnyttige gaver til frivilligheten. I fjor betalte norske sparebanker ut 2,2 milliarder kroner i kundeutbytte.

I 2024 foreslo heldigvis Sparebankutvalget å avvikle sparebankenes adgang til å dele ut kundeutbytte fra samfunnskapitalen. Finanstilsynet støttet forslaget. Men etter dette har det ikke skjedd noen ting. Nå har 298 organisasjoner med 560 000 medlemmer signert et opprop som støtter utvalgets forslag, og vi vil ha på plass en reell endring!

Utbetaling av kundeutbytte gagner ikke det samfunnet som frivilligheten og sparebankene har bidratt til å bygge i generasjoner. Bortfall av samfunnsutbytte svekker barn og unges fritidsaktiviteter og rammer ideelle organisasjoner og frivillige lag og foreninger over hele landet.

Derfor har lokale, regionale og nasjonale organisasjoner sluttet opp om oppropet mot kundeutbytte.

Menon Economics’ rapport «Samfunnsøkonomisk verdi av sparebanknæringens bidrag til allmennyttige formål» dokumenterer at hver krone til frivillig arbeid skaper mer enn tre kroner i samfunnsøkonomisk merverdi i form av økt aktivitet, inkludering og lokal verdiskaping.

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Norges musikkhøgskole (NMH)

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Hver krone til kundeutbytte er flere kroner mindre til fellesskapet, og er det noe vi trenger mer enn noen gang, er det å bygge sterkere felleskap og frivillighet i hele landet.

Derfor sier Norsk musikkråd og 297 andre organisasjoner fra hele landet at nok er nok.

[1] NOU 2024: 22 Norske sparebanker – tradisjon og tilpasning, 18.2 Utvalgets tilrådning (side 241)

Frivillighet NorgekundeutbytteLise Keilty GulbransenNorsk Forbund for UtviklingshemmedeNorsk MusikkrådNorske kulturarrangørerSparebankene

Ledige stillinger

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
TekstLab

Administrativ leder

Oslo | 22/10/2026
TekstLab

Produsent og Koordinator

Oslo | 22/10/2026
Syddansk Musikkonservatorium

Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Utland | 01/12/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Musikalsk ansvarlig – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Sangpedagog – Fargespill Horten

21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Teamleder – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Horten kulturskole, Horten kommune

Miljøarbeider – Fargespill Horten

Vestfold | 21/10/2026
Bergen Filharmoniske Orkester / Musikkselskapet Harmonien

Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt

Vestland | 26/10/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i akkordeon

Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i orgel

Oslo | 08/11/2026
Trysil Kirkelige Fellesråd

Kantor/organist/ kirkemusiker

Innlandet | 01/11/2026
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