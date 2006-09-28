Kvitnes: Musikere og instrumenter behandles dårlig

Den kjente musikeren Henning Kvitnes uttrykker stor frustrasjon over hvordan flyselskapene behandler musikernes instrumenter. Han er også sterkt kritisk til reglene for overvektsbetaling som han mener rammer reisende musikere urimelig hardt. Forbundene må stå sammen i denne saken, mener Kvitnes. – Hele musikk-Norge må stå samlet og våkne opp før vi graver vår egen grav, sier han til Ballade.

Av Bjørn Hammershaug

— Mange med meg har i det siste blitt mer og mer frustrert over flyselskapenes behandling av våre instrumenter, og den store økningen av bruk av overvektsbetaling – især på Gardermoen.

Dårlig behandling

Kvitnes har selv blitt rammet av flere slike opplevelser. Han har også snakket med mange musikere som har opplevd akkurat det samme, sier han til Ballade:

— Det er mange som irriterer seg. Vi har vel alle sittet inne i flyene og sett våre instrumenter blitt kastet rundt som pappkasser ved inn og utlasting, og følgende har ofte blitt for eksempel knekte gitarhalser.

Blodpriser

— At vi samtidig skal være nødt til å betale blodpriser ved overvekt for å komme oss på jobb, har blitt en ekstra økonomisk belastning, som ofte ikke er lagt inn i kontraktene våre.

Kvitnes sier videre: – Med det store antallet festivaler og den meget utstrakte reisevirksomheten som norske musikere og artister bedriver, burde vi avkreve flyselskapene bedre vilkår og ikke minst respekt for våre eiendeler.

Til Ballade sier Henning Kvitnes at norske musikere opplever dette som et økende problem: – Reglene blir praktisert sterkere i dag enn før, og det skaper en større grad av uforutsigbarhet blant reisende artister.

Bransjen må stå sammen

Musikkbransjen står for hundretusener av flyseter i året, og derfor burde det være mulig å sikre spesialavtaler med flyselskapene, mener Kvitnes.

— Vi må gå sammen i felleskap om denne viktige saken, og få til en avtale som sikrer instrumentene på en langt bedre måte enn i dag. Vi utgjør en stor gruppe, og det burde være mulig få større bagasje på billetten. Både forbund og musikere bør gå sammen, i et forsøk på å få til ordentlige avtaler, slik at vi faktisk kan komme oss på jobb, oppfordrer han.

Dette er en meget viktig sak som alle forbundene burde stå sammen om, mener Kvitnes videre: – Nå må hele musikk-Norge stå samlet og våkne opp, før vi graver vår egen grav, uttaler han.

Kvitnes oppfordrer alle musikere som har opplevd noe lignende om å sende inn sine historier.

Artister som har vært utsatt for noe lignende kan sende sine beretninger på e-post til ballade@mic.no.