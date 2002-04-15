Kunnskap og spesialisering nøkkelord for Feedback

– Kunnskap verdsettes i dag i liten grad i platebransjen, mener Egon Holstad,medeier av platebaren Feedback og i en rekke konsertsteder i Tromsø. – Det er en uheldig tendens og går utover utvalget av musikk, og er en viktig grunn til at plateselskapene lar seg kneble av de store platekjedene.

Hverdagen for platebutikken i Tromsø er imidlertid ikke bare mørk.

— Det går rundt økonomisk for Platebaren Feedback. Vi har fire personer som jobber full tid hos oss og en deltidsvikar. Resultatene i vår har vært på det jevne, omtrent som resultatene vi hadde i fjor. Det har vært ganske flatt. Egentlig så er det slik for platebutikker at man skal ha en økning hele tiden. Kroneverdi har vært bra, men vi har likevel ikke opplevd en økning tross at vi i tillegg har lagt om til en mer rasjonell drift. Vi har flyttet alt til et plan, og dermed fått redusert husleien. Alt i alt er det en grei situasjon. Vi har lave lønninger, men får holde på med noe som vi liker.

Nøkkelen til å skaffe seg et levebrød gjennom å drive platebutikk i distrikts-Norge har vært utvalg. Platebaren Feedback er noe av et senter for musikkinteresserte i Nord-Norge, og butikken mottar ordre fra store deler av landet. Musikkavisen Beat frontet butikken som landets beste og har fått følge av NRKs Kristoffer Schau med flere.

— Vi har 30-.35 000 titler og et varesortiment som spenner fra klassisk musikk via etnisk til blackmetal. Vi er nok mest kjent gjennom profilering av rock av alle former, men har også en bra blues-, country-, jazz- og norsk avdeling. Vi satser på mangfold. Vi vil ikke bare føre topper , men ha et stort mangfold også når det gjelder indiemarkedet. Vi setter vår stolthet i å ha en backkatalog på titler. Det gjelder også titler som man kanskje bare selger ett eksemplar av annet hvert år. Med de nye rabattene til Platekompaniet gidder vi ikke som platesjappe alltid å gjøre dette lenger. Når de konsekvent kan selge ting minst 20 kroner billigere enn det som er innkjøpspris hos oss orker vi ikke ta inn disse titlene lenger.

Et annet viktig stikkord for herrene Wikbjer og Holstad er spesialisering og spesialkunnskap.

— Vi importerer en god del. Det er mye som ikke prioriteres av de norske plateselskapene og platedistributørene. Dette handler både om ting som de ikke gir ut eller som de har ekstremt treg levering på. Så vår import er relativt stor.

— Vår import har betydd en del for navnet og posisjonen til Platebaren Feedback, men det er ikke viktigst. Om vi ikke drev import ville butikken falle i kvalitet og ikke være bra nok. Det er en begrensning i den norske platedistribusjonen. Vår oppgave er å være oppdatert på ny musikk. Vi tar inn ting uansett om de norske selskapene velger å gjøre det eller ikke. Skal du være oppegående som platebutikk må du orientere deg i hva som skjer i verden. Om vår platebutikken har solgt ting før de kommer til Norge i vanlig distribusjon vil folk huske at du var i forkant. Det er ingen nyhet at norske plateselskaper er trege med å ta inn ting. Det gikk et halvt år før Universal valgte å ta inn Limp Bizkit som i dag halvparten av alle 12 til 18-åringer hører på. Ting ligger ofte på hold lenge før plateselskapene og distributørene bestemmer seg om de vil gjøre skiver tilgjengelige for det norske markedet.

— Kompetanse og kunnskap blir eter min mening mindre og mindre verdsatt i platebransjen. For oss er det absurd. Vi har i dag en masse «labelhorer» i bransjen som ikke kjenner til musikk fra andre selskap enn sine egne. Små importgrossister besitter kunnskap og klarer seg av den grunn på markedet, avslutter han.