Feedback: – Plateselskapene dikteres av Platekompaniet

En rekke artikler i norske medier denne uken har satt søkelys på Platekompaniets rolle som en svært sterk aktør på platemarkedet. – Plateselskapene har latt seg presse. De er nå avhengige av Platekompaniet om de ønsker å selge plater. De har støttet varemerket Platekompaniet i annonser, og gjennom store rabbatter nisjebutikkene og andre mindre leverandører ikke har hatt tilgang til, hevder Egon Holstad – medeier av Platebaren Feedback i Tromsø til Ballade. Nå vil han skape en ny allianse av nisjebutikker.

— Poenget mitt er at plateselskapene selv har vært med å skape Platekompaniet gjennom å sponse dem i hjel og betale deres «Platekompaniet anbefaler»-annonser. På den måten har de vært med å styrke varemerket til Platekompaniet, og styrker deres posisjon kontra andre som driver platebutikker. Det er usunt, mener Egon Holstad, som selv foruten å drive platebutikk også er en sterk drivkraft i livescenen i Tromsø.

Egon Holstad er en profilert konsertarrangør og disc-jockey, og henter både norske og utenlandske artister til Blå Rock Cafe, Strøket, Kaos og en rekke andre steder i Nordens Paris; ofte artister innnfor rocksegmentet. Hovedgeskjeften er likevel den omfattende platebutikken i Storgata. En platebutikk med et sterkt varemerke og en markert profil i rock-Norge, noe også den andre eieren Kenth Wikbjer er ansvarlig for. Wiikbjer har også stått for en rekke konserter i Tromsø i sine 25 år som musikkforselger.

Holstad og hans medeier Kent Wiikbjer er nå i samtaler med andre mindre norske platebutikker for å skape en allianse som kan stå opp mot Platekompaniets makt over plateselskap og platedistributører.

— For det første vil jeg understreke at dette er en foreløpig ufullendt ide som vi holder på og utarbeider. Ideen bygger på samtaler vi har hatt med andre nisjebutikkeiere over diverse øl i ulike sammenhenger. Vi fant ut at vi hadde samme forutsetninger og var lei av plateselskap som var med å skape monsteret Platekompaniet, som opererer med et helt annet volumsystem enn det som vi gjør. Med monster tenker jeg ikke i betydning et beist, men en aktør som er så pass svær at plateselskapene nå selv har gjort seg fullstendig avhengig av å ha et bra samarbeid med denne ene aktøren. Det er en situasjon de selv har skapt. Det er også utgangspunktet for den alliansen Platebaren Feedback har tatt initiativ til, hevder Holstad.

Hva er tanken bak det nye samarbeidet og hvem vil være med?

— Det hele startet med flere samtaler mellom meg og Apollon i Bergen, og senere Bennis på Akerbrygge i Oslo. Min partner Kenth har også vært i kontakt med en del andre frittstående butikker rundt omkring i landet. Butikker som Big Dipper i Oslo og Rockline i Kristiansand har etterhvert kommet med. Det handler om mindre butikker som ønsker å spre musikk, og samtidig sitte igjen med litt penger.

Noen ny platekjede er det imidlertid ikke snakk om.

— Det er ikke snakk om noen fusjon. Vi vil ikke ha en egen administrasjon, men fortsette å drive for oss selv. Det gjør vi fordi vi ikke vil være del av noen kjede. Deltakerene vil være platebutikker som vi føler at vi er på nett med. Det er folk som driver platebutikk fordi de digger musikk, og ikke bare for å tjene penger. For oss er det ett fett om det er jazz, hiphop eller rock. Bare Jazz i Oslo er like viktig som Apollon og Platebaren Feedback. Med kjedebutikkene har det blitt sånt at plateselskapene ikke lenger tjener penger. Da er ideen med å drive plateselskap etter min mening borte.

Behovet for spesialistbutikkene øker med kjedenes utbredelse i landet som helhet.

— Platekompaniet vil fortsette å etablere nye butikker i nye byer, og med det vil mangfoldet forsvinne. I den utstrekning kjedebutikkene sprer seg svikter mangfold, og vi får en polarisering av platemarkedet. Med det vil behov for spesialbutikker bli enda mer tydelig, mener Holstad men synes det er problematisk å skape den platebutikken han ønsker.

Platekompaniet kan selge skiver på tilbud til 79 og 89 kroner som Holstad selv må betale over hundre kroner for i innkjøp.

— Problemet oppstår når vi handler med samme repertoar. Innkjøpsordningen har blitt dårligere for oss som driver mindre butikker, mens kjedene får store rabatter. Plateselskapene tegner en finere tegning enn det som er tilfelle. Vi har sett en rekke tilfeller der Platekompaniet selger nye plater til 99 kroner og såkalt «lufter» lageret. Dette er underlig for en kjede med en omsetning på over 200 millioner med 10 millioner i overskudd. Platekompaniet skulle ikke ha behov for å selge ut beholdningen sin. Da er det noe som ikke stemmer et eller annet sted. Det lukter død hund lang vei og ett eller annet sted i bransjen ligger den begravet, noe som på alle måter indikerer at det er en prisdealing her som noen drar mer fordeler av enn andre.

Holstad berømmer Platekompaniet for å være flinke til det de driver med, og mener at det er plateselskapene som bør gjøre en selvransakelse.

— Jeg vil presisere at jeg på ingen måte er ute etter Platekompaniet. De gjør bare det som jeg ville gjort om jeg var i deres posisjon. Det er ikke deres feil at de får det som de vil ha det, og at plateselskapene er fastbundet til å følge deres fløyte som servile prislakeier. Deres markedsandel er så sterk at plateselskapene vil overgå seg selv gjennom å dumpe priser for å få ting inn på VG-Lista og Hit 40. Når alle andre butikker så vil ha disse titlene, koster skivene plutselig veldig mye mer. Det er da faktisk billigere for oss å kjøpe skivene dierkte hos Platekompaniet enn å kjøpe de fra plateselskapene. Dette er jo i seg selv en situasjon hvis absurditet renner over alle støvleskaft. Vi er en platebutikk som ser vår interesse i å hele tiden ha en god back-katalog med tidligere titler til artister.

Mange nisjebutikker er kjent for sitt sterke engasjement i den lokale musikkscenen, og for å yte kundene god service. Når man har tatt turen på Feedback har det vanket både kaffe, sjokolade og smultringer. På mange av platene finner man også Egons overstadige, grundige og engasjerte betraktninger om musikken. For mange har disse nedtegnelsene vært veien inn til et nytt, hemmelig kodet språk. Mang en musikkentusiast har blitt stimulert av de lokale spesialistforetningene. Holstads poeng er at Norge også trenger denne typen butikker.

— Vi har blitt overstrømmet med positiv respons etter artikkelen i Dagbladet hvor vi artikulerte vår samarbeidside og problemene med forfordelingen av Platekompaniet kontra de uavhengige nisjebutikkene, og blitt kontaktet av folk som ønsker å være med i dette samarbeidet. Vi har ikke fått høre noe negativt bortsett fra Terje Pedersen i Warner som i Dagbladet insisterte på at dette ikke er en reell situasjon. Han om dét, avslutter Holstad.