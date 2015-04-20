Bransjen

Komp-midler fordelt

Publisert
20.04.2015
Skrevet av
- Red.

Drøyt 1,5 millioner er i dag fordelt til storband, folkemusikk, band og organisasjoner i Norge.

KOMP er en statlig støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rytmisk musikk. Ordningen ble opprettet i 2010 og den administreres av Norsk musikkråd.

Til årets tildeling kom det inn 155 søknader, og 102 av disse ble tildelt støtte. Prosjekter for barn og unge ble gitt høy prioritet, ifølge fordelingsutvalget.

Størst var tildelingene til større kurs med nasjonalt nedslagsfelt: Sommerkursene.no (nasjonalt jazzkurs), Strunkeveko (folkemusikkurs), Mokurset (folkemusikkurs) og LOUD! – bandleir for jenter, som mottar kr 60.000,- hver.

Det ble gitt tildelinger til prosjekter i alle landets fylker. Se oversikt over alle tildelingene til KOMP 2015.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

