Komp-midler fordelt

Drøyt 1,5 millioner er i dag fordelt til storband, folkemusikk, band og organisasjoner i Norge.

KOMP er en statlig støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rytmisk musikk. Ordningen ble opprettet i 2010 og den administreres av Norsk musikkråd.

Til årets tildeling kom det inn 155 søknader, og 102 av disse ble tildelt støtte. Prosjekter for barn og unge ble gitt høy prioritet, ifølge fordelingsutvalget.

Størst var tildelingene til større kurs med nasjonalt nedslagsfelt: Sommerkursene.no (nasjonalt jazzkurs), Strunkeveko (folkemusikkurs), Mokurset (folkemusikkurs) og LOUD! – bandleir for jenter, som mottar kr 60.000,- hver.

Det ble gitt tildelinger til prosjekter i alle landets fylker. Se oversikt over alle tildelingene til KOMP 2015.