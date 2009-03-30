Kjersti Stenseng ny styreleder i Norske Festivaler

Publisert
30.03.2009
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Stenseng ble enstemmig valgt som styreleder på Norske Festivalers nasjonale festivalkonferanse i Bodø.

Kjersti Stenseng avløste dermed Øivind Pedersen som gikk av som styreleder etter å ha ledet organisasjonen i syv år. Pedersen ble hedret på Bodø-konferansen som hadde navnet ”kunsten å styre kunsten” som satt festivalpolitikk på dagsorden.

#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Kjersti Stenseng (Foto: Foto: Erik Lindholm Hansen)

Solveig Rønningen er ansatt som festivalkonsulent i Norske Festivaler fra høsten 2008.

Kjersti Stenseng kommer fra Peer Gynt-stemnet på Vinstra, og får med seg dette styret videre:

— Rolf-Cato Raade (Nordland Musikkfestuke)

— Svein Eriksen (Vestfold Festspillene)

— Åshild Widerøe (Dei Nynorske Festspela)

— Jens Storli (Olavsfestdagene)

— Øivind Pedersen (kultursjef i Lillehammer kommune)

Vara-medlemmer:

— Randi Skeie (Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene)

— Trond Hannemyr (Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival)

— Ragnhild Dalheim Eriksen (Riddu Riddu)

Norske Festivaler er en organisasjon i framgang og har nå 75 medlemmer og er en nettverksorganisasjon som arbeider for å styrke informasjon og kunnskap om og i festivalene.

Dette i følge en pressemelding.

