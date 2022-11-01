Karpe- og Gabrielle-managerne mottok likestillingspris

Silje Larsen Borgan, Trine Jakobsen og deres kolleger hylles av internasjonalt likestillingsnettverk som inspiratorer.

– I går mottok vi Keychange Inspirational Award – som de siste årene har blitt delt ut til en hel haug med kvinner som gjør en forskjell i musikkbransjen globalt. Et selskap vi er helt vilt stolte av å bli sett i sammenheng med. Vi jobber hver dag med å forsøke å gjøre bransjen til et bedre, mer likestilt, mangfoldig og tryggere sted – og det skal vi fortsette med. Det skriver managementet/kommunikasjonselskapet Little Big Sister på sin facebook etter å ha mottatt prisen som inspiratorer.

Selskapet ble startet at Silje Larsen Borgan og Trine Jakobsen, og har i dag også Limita Lunde, Oda Scheel og Marthe Vee blant sine ansatte.

Et utdrag fra Keychanges begrunnelse: Kampen for mangfold og kunstnerisk utvikling på musikkscenen utkjempes på mange arenaer – fra grasrotarbeid og utdanninger til de største festivalene og mediene. I tillegg til de strukturelle endringene trengs forbilder – enkeltpersoner og miljøer som ser grensene som fremdeles finnes der ute og bestemmer seg for å sprenge dem. Siden de startet opp i 2015 har Little Big Sister vært en slik aktør. En kresen og smart bransjeaktør som representerer – og har vært med på å bygge opp–- noen av Norges aller største pop-karrierer. De har også deltatt i diskusjonen om arbeidet som gjenstår på små og store scener, og har åpnet noen vinduer i en mannsdominert bransje som trengte å fornyes.

Artistene de jobber mest med (som i management, versus avgrensede promo-/prosjektoppdrag) er Marit Larsen, Karpe, Gabrielle, Cezinando, Emilie Nicolas, Sval og B-Boy Myhre.