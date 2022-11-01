Trine Jakobsen og Little Big Sister mottar pris som inspiratorer, Oslo World åpningskonsert 2022.

Trine Jakobsen (ved mikrofonen), Marthe Vee, Limita Lunde og Silje Larsen Borgan foran artistene Sval, Marit Larsen og Ary.(Foto: Lars Opstad)

Bransjen

Karpe- og Gabrielle-managerne mottok likestillingspris

Publisert
01.11.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Silje Larsen Borgan, Trine Jakobsen og deres kolleger hylles av internasjonalt likestillingsnettverk som inspiratorer.

– I går mottok vi Keychange Inspirational Award – som de siste årene har blitt delt ut til en hel haug med kvinner som gjør en forskjell i musikkbransjen globalt. Et selskap vi er helt vilt stolte av å bli sett i sammenheng med. Vi jobber hver dag med å forsøke å gjøre bransjen til et bedre, mer likestilt, mangfoldig og tryggere sted – og det skal vi fortsette med. Det skriver managementet/kommunikasjonselskapet Little Big Sister på sin facebook etter å ha mottatt prisen som inspiratorer.

Selskapet ble startet at Silje Larsen Borgan og Trine Jakobsen, og har i dag også Limita Lunde, Oda Scheel og Marthe Vee blant sine ansatte.

Et utdrag fra Keychanges begrunnelse: Kampen for mangfold og kunstnerisk utvikling på musikkscenen utkjempes på mange arenaer – fra grasrotarbeid og utdanninger til de største festivalene og mediene. I tillegg til de strukturelle endringene trengs forbilder – enkeltpersoner og miljøer som ser grensene som fremdeles finnes der ute og bestemmer seg for å sprenge dem. Siden de startet opp i 2015 har Little Big Sister vært en slik aktør. En kresen og smart bransjeaktør som representerer – og har vært med på å bygge opp–- noen av Norges aller største pop-karrierer. De har også deltatt i diskusjonen om arbeidet som gjenstår på små og store scener, og har åpnet noen vinduer i en mannsdominert bransje som trengte å fornyes.

Artistene de jobber mest med (som i management, versus avgrensede promo-/prosjektoppdrag) er Marit Larsen, Karpe, Gabrielle, Cezinando, Emilie Nicolas, Sval og B-Boy Myhre.

KeychangeLittle Big Sister

