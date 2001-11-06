Ideen om et nordisk MTV

Nå avgåtte Petre-sjef Nils Heldal drømte om «et nordisk MTV», som skulle innebære en koordinering av popmusikk-satsingene i de skandinaviske kanalene, der Petre-modellen skulle være et forbilde. Kanalen skulle være reklamefinanisert, og ville koste 60 millioner å få på lufta. NRKs programdirektør Hans-Tore Bjerkaas mente så sent som i vår at disse ideene var verdt å vurdere videre: – Får vi finansieringen i orden, bør vi ikke ha problemer med å få stablet en digital musikkanal på beina.

Skal vi få svar på hvorfor NRK TV overser popmusikken, må vi til topps på Marienlyst. Programdirektør Hans-Tore Bjerkaas i avdeling Kringkaster sitter med det endelige ordet når sendeskjemaet skal fastlegges. Og han innrømmer at den seriøse musikkdekningen er nedprioritert.

— Men det gjelder ikke bare popmusikk. Det gjelder all slags musikk, sier han. Samtidig mener han at musikk ikke når hjem til folk. – Det er ingen som vil se musikk på tv. I hvert fall ikke musikkvideoer og «musikkperformance» – altså rene opptredener. Det vet vi utfra markedsundersøkelser og seertallsundersøkelser. Det vi derimot vet er at musikk fungerer som element eller ingrediens i et program – og særlig i underholdningsprogrammer.

— Jeg er enig i at pop og rock er viktig som kulturuttrykk, og jeg ser at vi kunne vært flinkere på dette området. Men NRK har satt seg som mål å være markedsleder med NRK1. Vi er faktisk i en helt unik posisjon i verden med våre markedsandeler som statskanal. For å beholde den posisjonen er vi nødt til å lage programmer som mange vil se. Vi ønsker fortsatt å ha et rikt sjangermangfold og som allmennkringkaster er vi også forpliktet til å lage mye forskjellig, men vi kan ikke tilfredsstille alle. Det finnes

mange som vil at vi skal lage program for deres spesialinteresse.

— Jeg ser ikke bort fra at NRK kanskje undergraver viktigheten av popmusikkindustrien. Jeg er ikke uenig i påstanden at rock er så viktig at man har et ansvar som allmennkringkaster, men det er likevel ikke det som kommer til å bli prioritert i framtiden.

— Vi prøvde å skape en ung profil i NRK2, men det viste seg fort at denne stripen med ungdomsprogrammer hver dag var formålsløs. Dagens mediebevisste ungdom velger programmer uavhengig av når de går. Dessuten ble de fleste som skulle lage disse programmen for ungdom for gamle, de begynte å lage programmer for et publikum som var eldre, så vi valgte til slutt å legge ned hele U-redaksjonen, sier Bjerkaas. Dermed røk også musikkprogrammene ut.

— Men vi dro i gang noe som het «Midnatt@nrk», går ikke det fortsatt? Det er ikke noe rent musikkprogram, men har musikkvideoer og intervjuer som noen av ingrediensene, spør Bjerkaas. Programmet ble tatt av sendeplanen for et års tid siden.

Pengelens

Dette er også et spørsmål om ressurser. NRK er i et alvorlig økonomiproblem og det er vanskelig å sette igang noe nytt uten økonomisk ryggdekning. Da NRK-styret banket gjennom flere tøffe kutt i fjor høst, ble blant annet kulturredaksjonen kraftig rammet.

«- Det er egenproduksjonene vi kan spare penger på, for de er de dyreste produksjonene. På NRK2 er det ikke så mange andre egenproduksjoner enn kulturprogrammene, derfor kutter vi der for å bevare NRK1 sterkest mulig, sier Bjerkaas.»

(NRK Kulturnytt, 19/12 2000)

Følgene av dette er at fordypningsprogrammer om film og musikkprogrammet «Spillerom» forsvinner. Også musikkprogrammet «Hovedscenen» står overfor drastiske kutt, ifølge tidligere kultursjef i NRK, Synne

Skouen.

Når da musikksatsinger som står NRKs hjerte nærmest, og som samtidig har god ryggdekning i musikkredaksjonen, blir utsatt for kutt, er det ikke nærliggende å tro at popmusikkens framtidsutsikter er særlig lyse. Det er iallfall ikke sannsynlig at NRKs nåværende TV-kanaler kommer til å være pionerer i popmusikk-dekningen i fortsettelsen.

Framtiden er digital

Noen har snakket sammen. Nils Heldal har snakket med sine nordiske kolleger. Temaet er et»skandinavisk MTV».

— Den er fortsatt på tegnebrettet, men jeg kan røpe at vi jobber med en stable en felles musikkanal på beina. Skissen vi jobber med baserer seg på at det blir en digital kanal, med reklame som finansiering.

— Jeg ser et stort potensial i koordinering av popmusikk-satsingene i de skandinaviske kanalene. Språket er ingen stor barriere, og likhetene er store. Dessuten synger mange av artistene allikevel på engelsk. Vi ser jo at ungdom i stadig større grad tenker internasjonalt, at musikk er en grenseoverskridende greie.

Heldal er ikke redd for at konkurransen allerede er for tøff, med etablerte kanaler som MTV, VH-1 og ZTV på markedet.

— MTV er altfor feige. Musikkprofilen er for tam og «ufarlig», resultatet er ikke særlig spennende. De satser på det trygge, det som allerede selger.

Han trekker paralleller mellom den tenkte musikkanalen og Petre: – Petre satser på å «breake» artister. Vi plukker opp ukjente artister og backer opp låter som vi hører har potensial. Slik kan man gjøre på TV også.

Men hvordan i huleste skal NRK greie å hoste opp penger til dette?

— Vi trenger 60 millioner kroner for å få kanalen på lufta. Driften kommer til å bli finansiert av reklameinntektene. Det vi trenger nå, er «doers» og ikke «talkers». Vi har alle mulighetene for å få dette til, men det forutsetter at vi har folk som har tro på dette, og GJØR noe med det. Jeg skal iallfall gjøre mitt ytterste.

Bjerkås stemmer i: – Jeg er helt åpen for å vurdere Heldal sine ideer. Om vi ikke har de folkene vi trenger på huset, har vi kompetanse til å skaffe det som trengs. Får vi finansieringen i orden, bør vi ikke ha problemer med å få stablet en digital musikkanal på beina.

Semesteroppgaven ”Splitter pine » er ført i pennen av Aage Wolff (som i dag er å finne i Musikkmisjonen på Petre) og Øyvind Stavseth (som nå er i Tønsberg Blad), og ble skrevet da de fremdeles gikk på journalist-høgskolen.