Harald Tømte i Universal Music: – Vi kan ikke ta ansvar for småforhandlerne

Salgsdirektør Harald Tømte hos Universal Music Norge mener små platebutikker selv må ta ansvar for sin egen eksistens – og anbefaler dem følgelig å «bli med i kjeder». – Vi driver i markedet for å tjene penger for de aksjonærene vi har. Vi kan ikke ta ansvar for om en liten butikk ikke greier å overleve i det markedet som er, uttalte Tømte til NRKs Kulturnytt tirsdag. Dette har fått komponist Jon Øivind Ness til å tenne. – Hvis plateselskapenes primære oppgave er å tjene penger, kunne de jo bare begynne å flytte på penger – og derved slippe det vanskelige mellomleddet, produktet, ironiserer Ness, som også hevder at at han kjenner til at artister gir bort sine egne rettigheter for å være med på rotteracet om markedsandelene.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Salgsdirektør Harald Tømte hos Universal Music Norge mener i følge NRK at uavhengige platebutikker bør tilpasse seg markedet, i stedet for å klage på platebransjen. Han anbefaler uavhengige musikkforhandlere om å virkelighetsorientere sin virksomhet, og heller bli med i franchisekjeder á la Musikkverket, med de fordeler det innebærer i form av innkjøpssamarbeid og samkjørt markedsføring.

— Verden ser sånn ut, og det er lite et stort kommersielt selskap som vi er kan gjøre med det, uttalte Tømte til NRKs Kulturnytt tirsdag morgen. – Vi driver i markedet for å tjene penger for de aksjonærene vi har. Vi kan ikke ta ansvar for om en liten butikk ikke greier å overleve i det markedet som er, dessverre.

— Hvor er den faglige stoltheten?

På NRKs nettsider oppsummeres situasjonen for de uavhengige forhandlerne som følger: «Det har flagret rundt ørene til platebransjen i det siste. Stadig flere alternative platebutikker taper kampen mot de store platekjedene og må legge ned. Plateselskap som Universal har tidligere, blant annet i Kulturnytt på NRK P2, blitt kritisert for å gjøre livet ulevelig for de små butikkene.»

Harald Tømte hevder i intervjuet de små butikkene «sjøl må ta ansvar for å overleve», og tar ingen selvkritikk på den massive subsidie-politikken de store plateselskapene i realiteten bedriver overfor de stadig mektigere kjedebutikkene. Dette har fått komponist Jon Øivind Ness til å se rødt.

— I Kulturnytt på P2 i morges uttalte Harald Tømte seg på vegne av Universal Music, og ba mindre platebutikker om å slutte å syte og organisere seg i kjeder. Plateselskapenes mandat overfor sine aksjonærer er, i følge Tømte, å tjene penger. Har så ikke plateselskapene en faglig stolthet og en forpliktelse overfor oss som forbrukere til å levere et tilbud som er så godt som mulig? Hvis plateselskapenes primære oppgave er å tjene penger, kunne de jo bare begynne å flytte på penger og derved slippe det vanskelige mellomleddet, produktet. Jeg tror det er mer penger å tjene på det også, sier Ness med dårlig skjult ironi.

Platebutikk-Norge: – En sørgelig affære

Jon Øivind Ness er også oppgitt over forflatningen i tilbudet til platekjøperne, etter hvert som stadig flere uavhengige, lokale forhandlere må kaste inn håndkleet:

— Å reise rundt i Norge som “plate-turist” er blitt en sørgelig affære. Mens man tidligere kunne finne morsomme ting i Verdal, Harstad eller Steinkjer, kommer man nå til Trondheim bare for å se at akkurat de samme platene man har bladd gjennom i Oslo dagen før selges til akkurat samme pris, av en person med akkurat samme T-skjorte. Som Egon Holstad i nå nedlagte Feedback Platebar tidligere har påpekt: storselgerne, som tidligere til en viss grad kunne være med på å subsidiere driften av mindre, idealistiske forretninger, kan man i dag kjøpe på Posten, Rimi, bensinstasjoner, i bokhandel – kort sagt overalt. Holstad og Robinson-Christer, som tidligere drev Benni’s på Aker Brygge, har som kjent fortalt at de har kjøpt inn enkelte storselgere over disk hos Platekompaniet til under den innkjøpsprisen de selv må betale fra plateselskapene.

— Artister gir bort egne rettigheter for å selge

Jon Øivind Ness slipper også en liten bombe i forbifarten, i det han fortsetter med følgende påstand:

— I lys av denne utviklingen synes jeg at det bør komme frem – selv om det er i seneste laget – at norske artister overtales av sine egne plateselskap til å si fra seg royalties knyttet til en CD i Platekompaniets kampanjeperiode. Jeg kjenner til at Ballade tidligere har forsøkt å få noen til å stå frem og bekrefte at dette forekommer, men ingen vil gjøre det, da de er redde for represalier fra sine eget plateselskap.

Jon Øivind Ness avslutter sin tirade mot de store plateselskapene, som i dag anslagsvis står for nærmere nitti prosent av det totale platesalget her hjemme, med følgende hjertesukk:

— De store plateselskapene “glemmer” åpenbart sine etiske og faglige forpliktelser – overfor de artister hvis rettigheter de forvalter, overfor oss som forbrukere, og for sine detaljister, så lenge det primære mål oppnås: å tjene penger.