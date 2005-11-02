Godt norsk på Womex

Med sine nye flotte kulturbygg og et revitalisert bysentrum viste Newcastle seg å være en meget godt egnet vertskapsby for siste ukes folke- og verdensmusikkmesse Womex. Førde Folkemusikkfestival, Karl Seglem (bildet) og Oslo World Music Festival var blant deltagerne som representerte Norge. – Stemninga her på Womex er også litt mer ekte og avslappet og ikke fullt så fokusert på business – fokuset på selve musikken virker noe sterkere her, mener Andreas Gilhuus fra Vestfold Festspillene.

Av Tomas Lauvland Pettersen

I forrige uke gikk den årlige folke-/verdensmusikkmessa Womex av stabelen i Newcastle. Showcaser og konferanser var lagt til det imponerende kulturbygget The Sage Gateshead, tegnet av den britiske stjernearktitekten Norman Foster, mens messedelen av Womex var lagt til et litt mindre imponerende område; et stort telt på toppen av et parkeringshus bak The Sage. Den norske standen var en av messas største, og med etterspurte deltakere som Førde Folkemusikkfestival og Oslo World Music Festival på standen var det jevnt over stor trafikk fra torsdag til lørdag.

Andreas Gilhuus fra Vestfold Festspillene har vært på Womex for første gang og er fornøyd: ‘

— Dette er veldig bra, Womex er en veldig viktig arena for Vestfold Festspillene – de fleste agentene vi vil treffe er her. Vestfold Festspillene kommer til å øke satsningen på verdensmusikk i de neste åra. I 2004 bestemte vi oss for å ha klassisk, jazz og verdensmusikk som hovedsatsningsområder og publikum vil neste år merke at vi øker fokuset på disse sjangerne. Vi kommer nok også til å sentrere verdensmusikkonsertene i Horten til neste år.

Variable showcases

— Det har vært et litt variabelt nivå på showcasene, men vi har sett noen ting som vi nok kommer til å forsøke å booke til neste års festspill. På et personlig plan må jeg si at det er utrolig deilig å være på kjøpers side her på Womex. Jeg har vært på Midem og Popkomm-messene mange ganger men da som representant for plateselskapet dBut og dermed på selgersiden. Det er en mye mer takknemlig jobb å slippe å pushe sine egne ting hele tida. Stemninga her på Womex er også litt mer ekte og avslappet og ikke fullt så fokusert på business – fokuset på selve musikken virker noe sterkere her.

Gilhuus er også fornøyd med den norske profilen på messa:

— Jeg synes at Norge gjør en god figur her på Womex med en stand som er en av de største og mest markante. Det er et godt fellesskap blant de norske deltagerne og dette er også en god mulighet for å treffe norsk bransje – man skal ikke se bort ifra at noen norske artister blir booket som et resultat av Womex.

Mye har skjedd i Newcastle de siste årene med nye kulturbygg og revitalisering av bykjernen, Gilhuus er imponert:

— Det er veldig inspirerende å være her og se at det satses så hardt på kultursentre slik som The Sage Gateshead og Baltic. Det ser ut til at revitaliseringen av sentrumsområdene i Newcastle har smittet over på folks mentalitet – folk er stolte over byen sin og jeg synes det er en klar optimistisk og positiv stemning i Newcastle.

Viktig etterarbeid

Utøver og eier av plateselskapet NORCD Karl Seglem er på Womex for tredje år på rad. Seglems erfaringer tilsier at resultatene kommer i etterkant av messa:

— Man vet ikke om man har fått til noe før om en god stund. Etterarbeidet er nesten mer viktig enn jobbinga på selve messa selv om vi har vært bedre forberedt i år enn i fjor.

Seglem har satset mye på Europa de tre siste årene og har da også fått resultater. Albumene New North, Femstein og Reik er blitt gitt ut på tyske og franske plateselskap til gode kritikker og fine salgstall.

— Vi har lagt ned mye arbeid de tre siste åra og nå vil vi gjerne se noen resultater, sier Seglem.

— Det ser da også ut til at ting virkelig begynner å skje nå. Vi har fått meget god kontakt med bookingbyråer og agenter i Tyskland og Frankrike og det ligger an til å bli en hel del festivaljobber og flere turneer.

Knallkritikker

Seglems siste album, Reik, ble sluppet på det tyske plateselskapet Ozella for kort tid siden. Mottagelsen av denne plata har også vært svært positiv:

— Reik har fått knallkritikker i Tyskland og har allerede solgt bra både ute og her i Norge, forteller Seglem.

— Det er også blitt bra med radiospilling i Tyskland. Sammen med mitt tyske plateselskap har vi også begynt å jobbe med en DVD som slippes til neste år. Målet for denne DVD-en er å skape en slags reise inn i musikken min der filmteamet følger med meg til Vestlandet, på spillejobber, til Måren-biennalen og også på turne i Tyskland.

Seglem planlegger en ny plate med Femstein-kvartetten (Håkon Høgemo, hardingfele, Gjermund Silset, bass og Helge Norbakken, trommer, perkusjon) i November 2006 og en Europa-turné med Reik-trioen (Nicolai Ivanov, gitar og Harald Skullerud, trommer) i mars 2006.

Selv om utenlandssatsningen til NORCD og Seglem koster mye både økonomisk og arbeidsmessig ser han en klar fremgang:

— Det kan være et tungt økonomisk løft å satse på en internasjonal karriere men man får også mye igjen – i vår hadde vi en fantastisk turne på kontinentet og platene har gitt oss masse positiv respons. Sakte men sikkert ser vi at ting vokser, og for å få må man jo også gi. Det nytter ikke å sitte hjemme å sture – skal man få til noe må man komme seg ut og ta tak i ting, konkluderer Seglem.

15 ganger på Womex

Hilde Bjørkum fra Førde Internasjonale Folkemusikkfestival er en virkelig Womexveteran og er på messa for 15. gang:

— Dette er vår viktigste internasjonale møteplass – en kompetansearena så vel som en businessarena, forteller Bjørkum.

— Vi er veldig god fornøyd med årets Womex, byen er inspirerende og Sage Gateshead er virkelig flott. Lydkvaliteten og konsertlokalene har også vært bedre enn tidligere år. Vi har også sett og hørt noen utøvere som kan være aktuelle for neste års Førdefestival.

Men Bjørkum mener også at mer kunne vært gjort for å få norske folkemusikkutøvere ut på det internasjonale markedet:

— Vi må jobbe hardere for å spleise de internasjonale agentene som vi møter her med norske utøvere. Vi må legge noen strategier for å utnytte bedre den unike tilbyderposisjonen vi har som en ettertraktet festival. Vi har en stor jobb å gjøre men jeg mener det er gjennomførbart. En annen mulighet vi må utnytte er Folkelarm i Oslo som jo var en suksess. Hva om vi inviterer journalister og bransjefolk fra utlandet til Oslo for å se noen av de fantastiske folkemusikkartistene vi har å by på? Den norske standen har en unik mulighet ved at både ettertraktede kjøpere som oss er representert side ved side med selgere men vi må jobbe hardt for å utnytte dette mye bedre enn vi gjør i dag, avslutter Bjørkum.

Det bør også nevnes at heller ikke i år har Womexjuryen tatt ut noen norske artister for å spille showcase på festivalen, noe som etter hvert har skapt en stor grad av frustrasjon i det norske miljøet. Et subjektivt inntrykk av årets showcaser er også at nivået på mange av utøverne er betraktelig lavere enn mange av Norges fremste folke-/verdensmusikkutøvere. Frustrasjonen blant våre nordiske naboer er også sterk – antallet nordiske showcaser står på ingen måte i forhold til nivået på utøverne.

Neste års Womex er lagt til Sevilla i Spania og går av stabelen 26.-30. oktober 2006.