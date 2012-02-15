Fra London til Berlin

Jonas Vebner overtar MENs Berlin-kontor. Stillingen i London blir utlyst.

Music Export Norways Berlin-kontor . Kontoret skulle ha hovedansvar for MENs arbeid i de tysktalende markedene Tyskland, Sveits og Østerrike (GSA).

MENs egen Jonas Vebner vil fra 1. september overta ansvaret for Berlin-kontoret etter Siri Narverud Moen. Vebner har vært MENs representant i Storbritannia siden 2008, og har siden våren 2011 jobbet 20 prosent av arbeidstiden med oppfølging av Berlin-kontoret.

— Det blir viktig for meg å fortsette den tette dialogen med bransjen, og jeg ser fram til å jobbe mot det viktige tyskspråklige markedet med samme energi og entusiasme som da jeg startet i London, sier Vebner i en pressemelding.

Overgangen innebærer at stillingen som ansvarlig for Music Export Norways London-kontor vil bli utlyst i løpet av kort tid.